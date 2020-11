A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Tesla, Zoom Video, Fresenius, ACS, FCC, Grifols, Telefónica y el oro.

Buenos días, José María. Enhorabuena por esta sección que nunca me pierdo. ¿Cómo sigue viendo a Tesla y a Zoom Video? Tengo las dos y les gano mucho, pero no sé si debo vender o mantenerlas a largo plazo. Muchas gracias. Un saludo. K.R.

Estimado lector, buenas tardes. Empezando por Tesla, vamos a ver qué nos depara el cierre de la vela semanal. Las sensaciones, tras superar recientemente al alza un triángulo simétrico, no pueden ser mejores. Vamos a ver si en velas semanales es capaz de marcar un nuevo máximo de todos los tiempos, pues sería la guinda del pastel a una semana de fuertes subidas. Evidentemente, este título es muy alcista. Y si consigue marcar nuevos máximos de todos los tiempos todavía lo será más. Por lo tanto, es un claro mantener, no tenemos la más mínima señal de debilidad en términos de medio y de largo plazo. Ya en el intradía este jueves el título marcó un nuevo máximo de todos los tiempos en los $508,61 y también en precios de cierre.

En cuanto a Zoom Video, y a pesar de que la tendencia de fondo es claramente alcista a día de hoy, en el corto vienen curvas. Ha perforado la base del canal alcista dejándonos un hueco bajista (importante resistencia) en los $500. No descarto que, incluso, se pueda dirigir en los próximos días/semanas al importante soporte que tiene en el hueco alcista de los $325,25 (sesión del 1 de septiembre). Los dos son valores alcistas, pero Zoom está en fase correctiva y Tesla se puede colocar en subida libre en cualquier momento. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenos días. ¿Qué opina de Fresenius SE, y a qué precio me recomienda esperar para intentarlo a largo plazo? Saludos desde Zamora. B.CD.

Apreciado lector, buenas tardes. Fresenius SE es de los pocos valores del mercado alemán que no es alcista en el momento actual. Como se puede observar en el gráfico semanal de medio-largo plazo este sigue construyendo máximos y mínimos decrecientes. Y a día de hoy no tendremos la más mínima señal de fortaleza en el título en la medida en que este no sea capaz de confirmar en precios de cierre semanales, y con holgura, por encima del último máximo decreciente (46,50). No es un título para tener en cartera en este momento, al menos no todavía. Un saludo.

Hola, llevo leyendo desde hace un tiempo las posibles expectativas de ACS y FCC, que son fuertes recomendaciones de compra en algunas webs de contenido financiero y de bolsa. El caso es que ni ACS ni FCC terminan de arrancar. ¿Qué me recomienda? ¿Cómo veis la evolución de estas dos constructoras? Gracias. J.DR.

Estimado inversor, buenas tardes. ACS es un valor por el que nos preguntan últimamente en esta sección todas las semanas. La constructora ha sido muy castigada en esta última gran crisis, pero hasta entonces era uno de los títulos más alcistas de nuestro mercado en términos de largo plazo. Y ahora podemos decir que su aspecto es más bien neutral. Dicho esto, le tenemos atacando la parte alta del lateral de los últimos meses. Un cierre semanal con holgura por encima sería una importante señal de fortaleza, antesala de lo que puede ser el inicio de un importante tramo al alza en tendencia. Eso sí, con el permiso de la importante resistencia que tiene en la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde los máximos históricos de 2019 y que en este momento pasa por el entorno de los aproximadamente 27,50 euros.

En cuanto a FCC, es un valor que no ha rebotado mucho desde los mínimos anuales. Ha rebotado, pero está muy lejos de la media del mercado. Ahora bien, en el corto plazo parece querer atacar la resistencia que tiene en la parte alta del canal bajista por el que se ha estado desplazando el precio desde el pasado verano. Vamos a ver si es capaz, próximamente, de dejar atrás la importante resistencia que tiene en los máximos de septiembre en los 8,90 euros. Sería la primera señal que nos puede anticipar un cambio de tendencia, al menos hacia la importante resistencia que tiene en el hueco bajista diario y semanal de marzo, en los 9,60 euros: fuerte resistencia. Un saludo.

Buenos días. Quería preguntarle si el valor de Grifols, por análisis técnico, presenta ahora mismo una posible figura alcista. Muchas gracias. S.G.

Apreciado inversor, buenas tardes. Grifols no tiene figura de vuelta como tal, pero presenta un impecable canal alcista por el que se viene desplazando el precio desde 2014. Por lo tanto, la tendencia de fondo o primaria sigue siendo alcista. Debo apostar por la tendencia de fondo, a pesar de las caídas que se pueden producir entre medias. Eso sí, lo que no tendría mucho sentido es que el precio cayera por debajo del importante soporte que presenta en los mínimos de septiembre (último mínimo de reacción), en los 21,27 euros. Por arriba, por el lado de las resistencias, la más inmediata la tenemos en los 27,54 euros. Gracias a usted, un saludo.

Buenas, José María. Le agradecería su análisis sobre Telefónica y el oro. Quisiera entrar largo en los dos. ¿Puede darme un nivel de entrada, ‘stop’ y objetivos? Muchas gracias por su ayuda. Un saludo. JA.F.

Estimado lector, buenas tardes. Telefónica lo analizamos este jueves (puede leerlo aquí). Dicho esto, a día de hoy le tenemos dentro de un simple rebote y nada más. Se ha quedado bastante rezagado en el rebote en comparación con otros ‘blue chips’. Figura de vuelta no tenemos. Solo tenemos un rebote dentro de una impecable fase correctiva de largo plazo (máximos y mínimos decrecientes) que sigue intacta. No puedo recomendar abrir largos en un título que es bajista, o al menos no si el precio no se encuentra cerca de soportes clave donde colocar un ‘stop loss’ que tenga sentido.

En cuanto al oro le tenemos atacando importantes niveles de soporte, como el que presenta en los mínimos de septiembre y los mínimos de principios de mes: los $1.848. De perforarse, lo normal es que el ‘metal precioso’ siga corrigiendo hacia el siguiente soporte, en los máximos de mayo ($1.765) y por debajo la zona de los $1.600. La tendencia de fondo o primaria del oro sigue siendo alcista no lo olvide, pero es cierto que si se perforara el soporte que hemos comentado al principio puede que tengamos curvas en lo que al corto plazo se refiere. Muchas gracias a usted, un saludo.

