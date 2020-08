A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Amazon, Tesla, Zoom, Acciona, Indra, Biosearch, Oryzon Genomics y Telefónica.

Buenos días, José María. Disfruto y aprendo mucho leyendo tus comentarios sobre los distintos valores. Me gustaría saber si es un buen momento para vender acciones y recoger beneficios de valores tecnológicos como Amazon, Tesla o Zoom. Y sobre Acciona, ¿cómo ve el valor técnicamente? Muchas gracias de antemano por tu atención. D.A.

Estimado lector, buenas tardes. Como norma general se puede decir que todos los valores que tiene en cartera son claramente alcistas. Pero eso no quiere decir que no puedan corregir en cualquier momento (fase de reacción), pues para seguir escalando posiciones necesitamos que los precios caigan, sin que por ello dejen de ser alcistas en ningún momento en lo que al medio y largo plazo se refiere. Dicho esto, y empezando por Amazon, se trata de un valor en subida libre absoluta. Y por lo tanto no hay más que decir por cuanto no existe mayor señal de fortaleza que esta. Simplemente observe la directriz alcista de fondo o primaria desde 2008 hasta hoy, con tres impecables puntos de apoyo en la misma. Este título es un claro mantener en cartera.

Gráfico mensual de Amazon

En cuanto a Zoom Communications, este es también claramente alcista. Tenemos una importante zona de soporte en la zona de los aproximadamente 235-240 dólares. Último mínimo creciente que además coincide con la directriz alcista que une los mínimos desde finales de enero. Es más, a priori todo apoyo en esta recta se debería interpretar como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras. Pero por lo demás sigue siendo un claro mantener en cartera.

Gráfico diario de Zoom Communications

En cuanto a Acciona, es un título de lo más interesante a día de hoy por cuanto está tratando de confirmar un doble suelo con objetivo de subida (mínimo teórico), en los 124 euros. Y por encima ya no hay nada realmente importante hasta los máximos históricos en los 145 euros. Obsérvese también cómo los mínimos anuales, los mínimos de mayo, se corresponden con un impecable apoyo en la directriz alcista primaria, la que une los mínimos crecientes desde 2012. Por lo tanto, puede decirse que Acciona es a día de hoy de los títulos de nuestro Ibex que mejor aspecto técnico presentan en este momento.

Gráfico semanal de Acciona

Por último, en cuanto a Tesla, le invito a que lea aquí el análisis que realizamos de la compañía a finales de julio. Y así, tras una perspectiva de largo plazo que nunca hay que perder de vista, comentarle que este sigue en fase correctiva, drenando las importantes subidas previas. Pero nada más. Este es claramente alcista en términos de medio y de largo plazo. Con un soporte importante en las inmediaciones de los 1.200 dólares donde tenemos un hueco alcista semanal y por debajo y de mayor relevancia tenemos los 969-1000 dólares: los anteriores máximos h¡stóricos. Lo que quiere decir que una caída hasta ahí, y no digo que se tenga que producir necesariamente, encajaría incluso dentro de los parámetros normales. Es vd. muy amable por sus palabras. Muchas gracias, un saludo.

Gráfico semanal de Tesla

Hola, buenos días. Agradecería analice el posible comportamiento de Indra a la vista de su gráfico actual y de los últimos contratos conseguidos que parece no tienen ningún efecto en la cotización. No entiendo por qué sigue tan lastrada. Gracias anticipadas y saludos cordiales. JA.MS.

Apreciado inversor, buenas tardes. No trate de buscar explicación a cada movimiento del precio y de las noticias. Muy pocas noticias son capaces de revertir una tendencia de fondo, en este caso bajista. Puntualmente puede tener un efecto positivo de días, o de horas. Pero al final la tendencia de fondo es la que se impone casi siempre. Así, tras perforarse Indra el soporte de los mínimos de mayo (6,55), ahora resistencia, puede decirse que ya no tiene soporte alguno hasta los mínimos de 2012, en los 5,70 euros. Hacia ahí es donde parece haber puesto rumbo el título. Y luego ya veremos si el soporte aguanta o no. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Indra

Buenos días. Gracias por vuestros consejos. Quiero entrar en Biosearch y en Oryzon, ¿es momento de hacerlo? ¿Me espero? ¿Dónde debo esperarlas para entrar y tomar posiciones? Saludos. M.LS.

Estimado lector, buenas tardes.

Gráfico semanal de Biosearch

Oryzon

Gráfico diario de Oryzon Genomics

Hola, buenas. Recientemente compré acciones de Telefónica a 4,08 euros pensando en el largo plazo. Y no sé si comprar algunas más. ¿Me puede indicar los soportes y resistencias más importantes en este momento? Muchas gracias y saludos. E.R.

Apreciado inversor, buenas tardes.

Gráfico semanal de Telefónica

