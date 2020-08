Puede decirse que nuestro primer objetivo de subida para la plata se ha alcanzado al tick, al céntimo. De hecho, este acaba de recorrer al alza la anchura del canal.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 26 S2 22 R1 35 R2 37 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Justo a mediados de julio advertíamos de que la plata estaba 'asomando la cabeza' por encima del canal de los últimos cuatro años. Hay que reconocer que lo está haciendo a las mil maravillas, pues ha sido pulverizar la parte alta del canal lateral-bajista de los últimos años y recuperar posiciones con fuerza. De hecho, ha cumplido de manera rápida con el primer gran objetivo (teórico) de subida, que es la anchura del canal. Lo que no quiere decir ni mucho menos que no pueda seguir escalando posiciones. En el corto plazo no descartamos alguna corrección (fase de reacción) que de alguna manera drene/ajuste proporcionalmente parte de los últimos excesos. El soporte más inmediato lo tenemos en la zona de los 26 euros y la siguiente gran zona de resistencia la encontramos en los aproximadamente 35 euros (septiembre de 2012).