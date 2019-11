A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza S&P 500, Dax 30, bitcoin, Talgo, Telefónica, Gestamp, CIE Automotive y Meliá Hotels.

Buenos días Sr. José María, me gustaría saber que pronóstico tiene para el S&P 500 y para el Dax de cara a 2010. Soy consciente de que, como vd. dice en ocasiones “no tiene la bola de cristal”, pero me gustaría conocer su ‘feeling’ del mercado. Soy un inversor a largo plazo y no me preocupan las correcciones puntuales. ¿Y acerca del bitcoin? ¿Qué opinión tiene? Gracias de antemano y felicitarle por su labor. JM.L.

Estimado inversor, buenas tardes. El ‘feeling’ no puede ser mejor para el año que viene por cuanto tenemos importantes rupturas alcistas en grandes índices europeos y en Wall Street. Pero esto no es impedimento para que en algún momento nos llevemos algún que otro susto importante a lo largo del año. Al fin y al cabo, para seguir subiendo necesitamos de correcciones contra tendencia (fases de reacción). En el caso del S&P 500 este se encuentra en subida libre absoluta, pero no descartamos que a lo largo de las próximas semanas pueda tratar de corregir hacia la nueva zona de soporte (antes resistencia) de los 3.025-3.027 puntos: los anteriores máximos históricos. Pero es que aun cuando corrigiera hacia la MM200 diaria (línea rosa) aquí no habría pasado absolutamente nada. Wall Street lleva diez años sin parar de subir y la tendencia de fondo o primaria sigue siendo impecablemente alcista a día de hoy.

En cuanto al Dax, desde los mínimos de agosto le tenemos desplazándose dentro de un impecable canal alcista. Y cotiza a poco más de un 2% de los máximos históricos (13.596). Por encima se colocaría de nuevo, al igual que Wall Street, en subida libre absoluta. Como puede ver las sensaciones son en su conjunto bastante positivas, pero insisto en que en algún momento asistiremos a alguna corrección que de alguna manera drene/ajuste proporcionalmente las importantes subidas acumuladas en los últimos tiempos.

Por último, en cuanto al bitcoin, le tenemos desplazándose con precisión máxima dentro de un canal bajista desde finales de junio. Recientemente, nos ha dibujado un ‘martillo’ en la base del canal y lo lógico es que ahora, con sus correcciones, trate de poner rumbo hacia la parte alta del mismo: ahora en los 9.000 dólares. Pero para pensar en un cambio de tendencia le exigiremos que salte y confirme por encima de los máximos de octubre, en los 10.050 dólares del futuro de la criptomoneda. Muchas gracias por sus palabras, muy amable. Un saludo.

Buenas D. José María. Si fuera posible me gustaría que analizara Talgo y Telefónica, dos títulos en los que he entrado recientemente por informes de análisis que he leído. Pero también me gustaría conocer su opinión técnica. Mi idea sería mantenerlas en cartera a largo plazo y sería muy útil contar con su opinión. Muchas gracias. D.RS.

Apreciado lector, buenas tardes. Talgo acaba de alcanzar nuestro objetivo de subida de corto plazo, el origen del movimiento en los 6,28 euros. La sobrecompra semanal arroja lecturas extremas y tras un ‘rally’ del 40% lo lógico, lo sano, es que se tome un respiro. Un alto en el camino. Esto no quiere decir que no pueda seguir escalando posiciones, que puede hacerlo perfectamente. Pero hay que ser cautos porque el título presenta resistencias importantes en los niveles actuales, así como en la zona de los 6,55 euros (máximos de 2015). Dicho esto, me quedo claramente con impecables mínimos y máximos crecientes que presenta el título desde que marcara mínimos en 2016. Pues al fin y al cabo estamos hablando de una clara tendencia alcista.

Telefónica lo hemos analizado en varias ocasiones esta semana y lo cierto es que a pesar del bombo que se le está dando al título por la noticia acerca de los nuevos planes de reorganización de su negocio, nada ha cambiado. Todo sigue igual. Le invito a que lea aquí el análisis técnico que este jueves realizábamos sobre nuestra operadora. En la medida en que el precio cotice por debajo de la directriz bajista no hay nada que hacer y por lo tanto no cabe plantearse otro escenario que no sea el de seguir cayendo, con sus rebotes contra tendencia. Muchas gracias a usted, un saludo.

Hola, muy buenos días. Si tuviera que decantarse por uno de estos dos títulos, Gestamp o CIE Automotive, ¿por cuál se decantaría? Gracias y saludos desde Murcia. F.R.

Estimado inversor, buenas tardes. Gestamp no es un título que en este momento me apasione, sobre todo porque a pesar del importante rebote desde los mínimos históricos sigue siendo un título bajista. Solo hay que mirar a la directriz bajista (con tres puntos de tangencia) que presenta el título desde junio de 2018. En este momento la directriz pasa por el entorno de los aproximadamente 4,90 euros. Y tampoco se aprecia figura de vuelta alguna al alza. Tan solo un rebote (fase de reacción) después de un importante tramo correctivo.

En cuanto a CIE Automotive, al menos no es bajista. Que no es poco. Este se está desplazando lateralmente dentro de una impecable tendencia alcista de fondo. Pero justo ahora, le tenemos en zona de nadie. A medio camino entre el soporte de los 19,30 euros y la resistencia de los 26 euros en números redondos. De hecho, para hablar de un cambio de tendencia le exigiremos que salte por encima de la resistencia de los 26 euros. Y mientras tanto, cualquier movimiento al alza o a la baja carecerá de implicaciones de ningún tipo. Pero si he de elegir entre Gestamp o CIE me decanto por la segunda, ya que al menos no es un título bajista. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Tengo acciones de Meliá Hotels compradas a 7,37 euros el mismo día que anunció sus resultados. ¿Cómo ve la acción? ¿Qué soportes y resistencias he de vigilar? Muchas gracias y reciba un cordial saludo. C.R.

Apreciado lector, buenas tardes. Meliá Hotels parece estar tratando de construir un suelo de mercado desde el que rebotar. Pero la clave está en los 6,90 euros: los mínimos de 2016, 2016 y de este año. Son numerosos los puntos de apoyo en este soporte, de lo que se deduce que toda posición alcista en el título pasa porque sí o sí se respete dicho soporte. Perderlo sería una más que preocupante señal de debilidad. Muchas gracias a usted, un saludo.

