A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Oryzon, Berkeley, Ezentis, Telefónica, Solaria, Inditex, Ebro Foods y Faes Farma.

Buenos días. Mi consulta es sobre dos valores, que a pesar de varias buenas recomendaciones no suben y son Oryzon Genomics y Berkeley. Agradecido de antemano. L.CA.

Estimado inversor, buenas tardes. Ojalá la bolsa fuera tan fácil como el hecho de que los precios tendieran hacia los precios objetivo de las recomendaciones. Cuando la realidad, casi siempre, al contrario. Las recomendaciones suelen ir casi siempre por detrás de los precios. Empezando por Oryzon Genomics le diré que es un valor que no me disgusta en la medida en que no perfore el soporte que presenta en los mínimos de abril (3,26). De hecho, a día de hoy puede decirse que lo que tenemos delante es una especie de doble ‘throw back’ en la antigua directriz bajista, antes resistencia y ahora soporte. Vamos a ver si desde aquí es capaz de reestructurarse de nuevo al alza con un primer objetivo de subida en los máximos anuales (4,40) y por encima los máximos históricos en los 5,25 euros.

Gráfico semanal de Oryzon Genomics

En cuanto a Berkeley, título que analizamos la semana pasada, es un valor que no me dice nada en este momento. Simplemente presenta un importante soporte en los mínimos de abril en los 0,2820 euros. Y poco más. Como decíamos la semana pasada “mucho ruido y pocas nueces”. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Berkeley

Buenos días. ¿Pueden analizar Ezentis? Gracias y saludos. A.

Apreciado lector, buenas tardes. Ezentis lleva mucho tiempo tratando de dejar atrás la importante resistencia de los aproximadamente 0,44 euros, antes soporte. Si bien es cierto que parece estar triangulando para salir de nuevo al alza, por el momento no puede con la que fue la importante zona de resistencia, antes soporte, de la clavicular de un amplio ‘cabeza y hombros’ que se confirmó a finales de diciembre de 2019 y cuyo objetivo mínimo teórico de caída se cumplió al céntimo. Digamos que este presenta importantes resistencias dentro del rango de los 0,44-0,48 euros y hasta que no salte por encima no volveremos a tener ninguna señal de fortaleza real en el valor. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Ezentis

Buenos días, José María. Gracias por sus análisis que son de gran ayuda. Me gustaría que analizara si es buen momento para entrar en Telefónica, Solaria e Inditex. Saludo y gracias. N.AB.

Estimado inversor, buenas tardes. De Telefónica un servidor viene contando lo mismo desde meses y meses. Es decir, el rebote puede continuar claro que sí. Pero es un rebote dentro de una clara tendencia bajista de fondo, o primaria. Simplemente hay que darse cuenta de que sigue cotizando muy lejos de la resistencia que le confiere el hueco bajista semanal de marzo en los 4,63 euros. Y ya no hablemos de la directriz bajista principal, ahora en los 5,40 euros. Y como siempre decimos al mercado hay que ir a comprar fortaleza, no debilidad. Y Telefónica no es alcistas en términos de medio y de largo plazo y por lo tanto, rebotes aparte, no es un valor que ahora mismo tendría en cartera.

Gráfico semanal de Telefónica

En cuanto a Solaria tenemos al título encajado dentro de una especie de triángulo con un soporte muy claro en los 16,15-16,20 euros y resistencia en la recta que une todos y cada uno de los sucesivos máximos decrecientes desde finales de febrero. Justo en este momento el precio está en zona de nadie, a medio camino entre las dos zonas de control. En teoría la señal del que puede ser el siguiente gran movimiento en tendencia de corto plazo dependerá de por dónde salte el precio. La salida debería ser violenta visto todo el tiempo que este se está desplazando dentro del lateral que poco a poco se está estrechando.

Gráfico diario de Solaria

En cuanto a Inditex, todo sugiere que el precio ha puesto rumbo a la zona de resistencia de los 30,80 euros (máximos anuales). Y por encima presenta otra resistencia en los 31,75 euros. Tenemos una directriz alcista de corto plazo que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde octubre, con cuatro puntos de apoyo, que está funcionando a las mil maravilla como soporte. Muchas gracias a usted caballero, un saludo.

Gráfico diario de Inditex

Buenos días, me llamo Jesús y soy de Barcelona. Agradecería que pudierais analizar Ebro Foods. Las tengo en 19 euros y Faes Farma a 3,80 euros. Saludos. J.V.

Apreciado lector, buenas tardes. Empezando por Ebro Foods, se puede decir que el gráfico habla por si solo. Lo que tenemos es lo que se conoce como una canal alcista de libro. Un canal por el que se viene desplazando el precio desde 2011. Es decir, toda una década dentro de un impecable canal alcista. De lo que se deduce que, en teoría, toda aproximación a la base del mismo (soporte) se debería interpretar como una oportunidad para subirse al tren de las compras. Existe un importante soporte que debería respetarse sí o sí en la zona de los 16 euros.

Gráfico semanal de Ebro Foods

En cuanto a Faes Farma...

Gráfico diario de Faes Farma

