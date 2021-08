A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Bitcoin, Viscofan, Prosegur, Tubos Reunidos, Ence, Solaria, Apple y Salesforce.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Buenas, José María. A principios de julio compré algo de bitcoin a 33.300 dólares pensando en dejarlo ahí años y años. A ver qué pasa. ¿Cómo lo ve? ¿Cree posible volver a los 65.000 dólares este mismo año? Un saludo y muchas gracias por esta sección, que casi nunca me pierdo. D.RH.

Estimado lector, buenas tardes. El bitcoin lo analizamos este miércoles (puede leerlo aquí) y seguimos a la espera de tener una confirmación clara de la superación de la resistencia de los 41.500 dólares del futuro. A día de hoy y a pesar de las caídas de los últimos meses lo cierto es que sigue siendo claramente alcista en términos de medio y de largo plazo. Lo que no sabe nadie, no se engañe, es si volverá a los 65.000 dólares este año. Lo mismo lo consigue en un par de meses o el año que viene. Esto no es lo realmente importante, lo importante es que la tendencia de fondo sigue siendo alcista. Si tarda más o menos en llegar a los 65.000 dólares es algo que nadie sabe y que en mi opinión es casi lo de menos. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario del futuro del bitcoin

Hola, buenos días. Tengo Viscofan a 58 euros desde hace algo más de un año y estoy aburrido, sobre todo después de ver lo mucho que han subido otros valores en este tiempo. Pero si las vendo seguro que no paran de subir, no falla. ¿Cómo ve el valor? Un saludo desde Badalona y muchas gracias.

Apreciado inversor, buenas tardes. Viscofan está atacando resistencias en este momento, la parte alta (resistencia) de lo que parece puede ser un triángulo ascendente. El caso es que todo apunta a que más pronto que tarde la supere y ataque la resistencia que tiene a la vuelta de la esquina en los máximos históricos (62,55). Por encima se colocaría en subida libre absoluta, con las implicaciones alcistas que ello acostumbra a tener para los precios. Resumiendo, a día de hoy todo sugiere que los máximos los veremos en breve e incluso se pueden superar. Estamos ante un claro mantener en cartera. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Viscofan

Buenos días. Compré acciones de Prosegur justo a principios de julio, cuando parecía romper la directriz bajista que vd. comentó en algún análisis. No tengo prisa en vender, voy a largo. Me consta que este valor está también en muchas carteras ‘value’. ¿Qué perspectivas maneja para la acción? Gracias y que tenga un buen verano. L.P.

Estimado lector, buenas tardes. Que un valor sea una apuesta de una gestora ‘value’ no quiere decir ni garantiza nada. Y si no mire a Técnicas Reunidas, que durante mucho tiempo ha estado en la cartera de muchas gestoras de este tipo. Dicho esto, Prosegur no me disgusta. Y no lo hace porque en teoría las caídas de las últimas semanas encajan a la perfección dentro de lo que es un ‘throw back’ a la antigua directriz bajista, antes resistencia y ahora soporte. Se diría que en la medida en que respete el soporte de los 2,50 euros podemos darle una oportunidad al valor. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los máximos anuales en los 3,03 euros y por encima los máximos prepandemia en los 3,68 euros. Muchas gracias a igualmente caballero. Un saludo.

Gráfico semanal de Prosegur

Hola, Sr. Rodríguez. ¿Qué le parece Tubos Reunidos a estos precios? O mejor olvidarse de este tipo de valores como vd. acostumbra a decir… Gracias por todo. T.R.

Apreciado inversor, buenas tardes. En el muy corto plazo tenemos a Tubos Reunidos en niveles de soporte de corto plazo. La perforación de los 0,3850 euros podría dar forma a un pequeño doble techo de implicaciones bajistas para el valor. Dicho esto, lo interesante está en que no ha podido con la resistencia de los 0,53 euros. Este nivel actuó como soporte en 2016 y como resistencia en julio de 2018 y abril y julio de este año. De lo que se deduce que, en teoría, por encima de los 0,53 euros (preferiblemente en velas semanales y con holgura) tendríamos una importante señal de fortaleza de corto plazo. Con todo y con eso, como usted bien dice este valor no es precisamente uno en los que me fijaría. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Tubos Reunidos

Buenos días. Desearía analizar el mejor momento de entrada en Ence y en Solaria, con vistas a finales de año. Muchas gracias. J.R.

Estimado lector, buenas tardes. Ence sigue en fase correctiva (máximos y mínimos decrecientes) y lo único a lo que agarrarse en este momento es al hueco alcista de la sesión del 13 de noviembre en los 2,26 euros. ‘Gap’ que se ha rellenado parcialmente pero que no se ha cerrado, o lo que es lo mismo anulado. Ahí es donde la ecuación rentabilidad-riesgo se hace óptima por el lado largo o alcista con ‘stop loss’ en el hueco. Mientras tanto, creo que la mejor opción es ver los toros desde la barrera.

Gráfico diario de Ence

En cuanto a Solaria y mientras cotice por encima de la directriz alcista puede decirse que parece una buena opción de compra en términos de medio y de largo plazo. Eso sí, no tendría ningún sentido que el importante soporte que tiene en los mínimos anuales (14,22) se perforara. En cuanto al espacio temporal que comenta (finales de año) puede pasar de todo. La variable tiempo es siempre una incógnita y lo que no debemos hacer nunca es entrar en el mercado poniéndole una fecha de caducidad a cualquier tipo de estrategia. El mercado tiene sus tiempos y estos no se reflejan en ningún tipo de análisis. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Solaria

Buenos días, José María. Gracias por esta sección que tanto nos ayuda. Quisiera pedirle un análisis de Salesforce (CRM) y de Apple. Muchas gracias. JM.R.

Apreciado inversor, buenas tardes. Salesforce es un valor muy interesante. A principios de junio conseguía batir la parte alta (resistencia) del canal bajista por el que se ha estado desplazando la cotización desde septiembre. Un canal bajista de libro, de manual todo hay que decirlo. Lo que en teoría deja la puerta abierta a que desde aquí el valor trate de reestructurarse de nuevo al alza con objetivo en los máximos históricos (284 dólares). Incluso en el muy corto plazo parece estar triangulando.

Gráfico diario de Salesforce

En cuanto a Apple, es un valor de mis favoritos de siempre (como ASML y LVMH, por ejemplo). Es un valor claramente alcista en términos de medio y de largo plazo. Y el corto, también. Le tenemos en subida libre, en zona de máximos históricos y además parece que está dando forma a un triángulo (máximos decrecientes y mínimos crecientes) para en teoría seguir subiendo. Lo que nos ha demostrado este valor una y otra vez es que cada vez que corrige con fuerza, al final termina demostrando ser una clara oportunidad de compra en términos de medio y de largo plazo. Gracias a usted, un saludo.

gráfico diario de Apple

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.