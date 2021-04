A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Ercros, Amadeus, Merlin Properties, Deutsche Bank, ACS, Solaria, Red Eléctrica y Solarpack.

Buenos días. Quería saber cómo veis las acciones Ercros. Muchas gracias. Saludos. S.AP.

Estimada lectora, buenas tardes. Si la memoria no me falla Ercros lo analizamos en el consultorio de este lunes. Y como no puede ser de otra manera, todo sigue igual. Quiero decir que es un título que en mi opinión no tiene interés alguno. Ni siquiera para ‘trading’, o al menos no en la medida en que siga sin ser capaz de cerrar/anular el hueco bajista semanal de mediados de mayo de 2019 en los 2,86 euros. Todo sugiere que el lateral se terminará rompiendo al alza, pero mientras no tengamos confirmación lo mejor es esperar. Al margen. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, desde hace tiempo que estoy siguiendo Amadeus y Merlin Properties y en ocasiones parece que voy a perder el tren, ¿Cuándo considera un buen momento para entrar en estos dos valores? Gracias. O.I.

Apreciado inversor, buenas tardes. Amadeus parece estar triangulando (máximos decrecientes y mínimos crecientes) y este tipo de pautas lo son de continuidad de la tendencia previa: alcista. Digamos que lo normal, lo más probable, sería que el precio terminara rompiendo al alza con objetivo de subida en la importante resistencia que presenta en el hueco bajista semanal de finales de febrero de 2020, en los 70,96 euros. Por abajo, por el lado de los soportes, tenemos el rango de los 51,60-51,80 euros. Pero justo en este momento le tenemos en zona de nadie, a medio camino entre la base y la parte alta del triángulo.

En cuanto a Merlin Properties, el título parece haber metido la directa hacia la resistencia de los 9,60 euros, esto es el hueco bajista semanal de finales de marzo que por otro lado el 80% de los valores del mercado cerró/anuló meses atrás. Lo lógico sería que este hueco se rellenara en su totalidad y de nuevo se frenara en seco. Ahora bien, si este ‘gap’ se cerrara tendremos desde ese momento una importante señal de fortaleza en el valor, antesala de lo que puede ser un nuevo impulso hacia la zona de resistencia de los 11-11,05 euros. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. Le mando un saludo y mi sincera felicitación por su sección y consejos. Quisiera preguntarle por cómo ve el banco Deutsche Bank en el cual estoy invertido. Muchas gracias y reciba un cordial saludo. J.G.

Apreciado lector, buenas tardes. Deutsche Bank no es un valor que ni mucho menos me apasione. En realidad, ningún banco europeo lo hace. Ahora bien, en el corto plazo me quiero quedar con el hecho de que este superara a finales de 2020 la parte alta del canal bajista de los últimos seis años. Se apoyó de nuevo en el mismo en forma de doble ‘throw back’ y hasta hoy. Quiero decir que, en teoría, correcciones puntuales aparte, cabe seguir apostando por un movimiento hacia niveles cercanos a los 19 euros: la anchura del canal bajista recientemente superado al alza. Es vd. muy amable por sus palabras, muchas gracias.

Buenos días, José María. En primer lugar, gracias por sus análisis que son de gran ayuda para hacernos una idea de la situación del mercado. Me gustaría saber si es buen momento para entrar en ACS, Solaria y Red Eléctrica. Un saludo y muchas gracias. LA.H.R.

Estimado inversor, buenas tardes. ACS está parada, lateral. Es un valor que no me desagrada a pesar de que ahora mismo le tenemos sin tendencia, siempre y cuando claro está no perfore el importante soporte de los 24 euros. En la medida en que este aguante entendemos que se dan las condiciones para que, incluso, se dirija a la zona de máximos históricos en los aproximadamente en los 36 euros. La clave, el soporte de los 24 euros.

Solaria se ha vuelto un valor muy volátil y complejo. Un día perfora soportes y cuando parece que se avecina otro latigazo bajista, al final rebota. Y al revés también. Lo único bueno dentro de la fase correctiva actual es el hecho de que el soporte de los mínimos de marzo ha aguantado (16,24). Desde ahí está rebotando y ahora ataca la recta resistencia que une los sucesivos máximos decrecientes desde finales de febrero. Si la superara, siguiente parada la resistencia de los 20 euros, antes soporte. Ahora mismo es un valor en el que puede pasar de todo. Pero si quiere subirse al tren de las compras, adelante. Siempre que respete el soporte de los 16,10-16,20 euros, claro está.

Y por último, en cuanto a Red Eléctrica, este sigue lateral. Pero sigue lateral desde 2015. Dentro de un rango de precios comprendido entre los 13 euros como soporte y los 18-18,50 euros como resistencia. Y dado que en este momento el precio cotiza en zona de nadie, lejos de las zonas de control no le veo interés alguno al título. Ahora bien, una futura corrección hacia la zona de los 13 euros sí que plantearía el hecho de subirme al tren de las compras en el valor. Pero ahora mismo el título no me dice nada. Muchas gracias a usted, un saludo.

Hola, buenos días. Me gustaría saber qué opina de Solarpack. Muchas gracias por su gran hacer. Un saludo. J.

Apreciado lector, buenas tardes. En cuanto a Solarpack, título estrecho (ilíquido) donde los haya, lo único que me gusta es que la fuerte corrección previa ha encontrado soporte en el nivel de los 18 euros. Este nivel de precios actuó como resistencia en julio de 2020 y ahora lo ha hecho, dilataciones aparte, como soporte. De lo que se deduce que es vital que este valor respete dicho soporte. Siempre que lo respete, adelante con los largos. Como niveles de resistencia tenemos los 24,90 euros (máximos de febrero) y el hueco bajista de mediados-finales de enero en los aprox. 28 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

