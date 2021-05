A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Sacyr, Prosegur, Microchip Technologies, Tesla, JD.com, ACS, Solaria y Red Eléctrica.

Buenos días, José María. Mi consulta va dirigida sobre dos valores: Sacyr y Prosegur. La primera comprada a 1,84 euros y la segunda a 2,50 euros. No tengo prisa en vender, voy a largo plazo. ¿Qué soportes y resistencias considera más importantes con vistas a los próximos meses? Muchas gracias por su ayuda, siempre. V.C.

Estimado inversor, buenas tardes. Sacyr lo analizamos este jueves (puede leerlo aquí) y lo cierto es que todo apunta a que más pronto que tarde ataque la importante resistencia que presenta en el hueco bajista semanal de finales de febrero de 2020 en los 2,50 euros. Y por encima los niveles prepandemia, en los 2,69 euros. Me cuesta creer que los máximos de 2020 se superen así como así. En torno a esta resistencia es probable que asistamos a una corrección, un alto en el camino. Y como soporte más inmediato tenemos la zona de los 2,05 euros, antes resistencia.

Gráfico semanal de Sacyr

En cuanto a Prosegur, creo que el gráfico habla por sí solo. Perforó la base del canal alcista de largo plazo, lo que explica el desplome posterior. Y ahora, en pleno rebote, le tenemos atacando la importante zona de resistencia que une todos y cada uno de los sucesivos máximos decrecientes (directriz bajista) desde que dio comienzo la corrección a principios de 2028. Superar la directriz bajita será la primera señal de fortaleza real en mucho tiempo. Gracias a usted caballero, un saludo.

Gráfico semanal de Prosegur

Buenas, Sr. Rodríguez. Tengo acciones de Microchip y de Tesla compradas en la última corrección del Nasdaq. Creo que la tecnología sigue muy fuerte y así seguirá siendo a pesar del susto de principios del año en favor del ‘value’. ¿Podría analizarlos y decirme cómo las ve con vistas a final de año? Mil gracias. Saludos. T.R.

Apreciado lector, buenas tardes. La tecnología sigue fuerte, pero eso no quiere decir que no pueda corregir tras muchos años de subidas continuadas sin apenas descansos. Michochip Technologies es un claro mantener en cartera en este momento. Si bien es cierto que si se perforara el importante soporte que presenta en los mínimos de marzo (135 dólares) podrían venir curvas. Correcciones dentro de una clara tendencia alcista de fondo, o primaria.

Gráfico semanal de Microchip Technologies

En cuanto a Tesla, es un valor que en el corto plazo se está desplazando de manera muy errática. La fuerte sobreventa diaria sugiere un rebote de corto plazo. Con todo, es un valor alcista en términos de largo plazo. Y con un soporte muy importante en los mínimos de marzo: los 539,49 dólares. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los 780,79 dólares y los máximos históricos en los 900,40 dólares. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Tesla

Buenos días Sr. José María. ¿Existe recorrido al alza en las acciones de JD.com del Nasdaq? Muchas gracias. M.CS.

Estimado inversor, buenas tardes. JD.com está en fase de reacción, o lo que es lo mismo drenando/ajustando proporcionalmente las importantes subidas previas. Acción-fase de reacción. El problema en este momento es que no tenemos figura de vuelta de las caídas. Es decir, está corrigiendo, pero no hay nada que nos indique que no puede seguir haciéndolo. Soportes tenemos varios siendo el más importante la directriz alcista que pasa en este momento por los 57-58 dólares. Y los máximos y mínimos decrecientes desde los máximos históricos de febrero se suceden una y otra vez. Resumiendo, ahora mismo le tenemos en zona de nadie. Lejos de soportes clave y dentro de una fase correctiva impecable. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de JD.com

Buenos días, José María. En primer lugar, gracias por sus análisis que son de gran ayuda para hacernos una idea de la situación del mercado. Me gustaría que analizara ACS, Solaria y Red Eléctrica. Un saludo y muchas gracias. LA.HR.

Apreciado lector, buenas tardes. Empezando por ACS, le diré lo mismo que vengo comentando desde hace meses y meses. Este está desplegando un movimiento lateral con soporte en la zona de los aprox. 24-24,50 euros, antes resistencia. O lo que es lo mismo, los máximos de junio y octubre del año pasado están funcionado ahora como soporte. Tenemos un doble apoyo (que no doble suelo) en dicho nivel de precios y en la medida en que no lo perfore entendemos que se dan las condiciones para atacar la resistencia de los 29 euros (máximos anuales) y por encima poner rumbo a la resistencia de los 35,70 euros, los máximos históricos.

Gráfico semanal de ACS

De Red Eléctrica no hay mucho que contar a pesar de las subidas de los últimos días. Es un valor que se está desplazando lateralmente desde 2015. Es decir, lleva seis años de desplazamiento lateral, con una clara zona de soporte en los 13 euros y resistencia en los 18-18,50 euros. Y justo en este momento le tenemos a medio camino de las dos zonas de control por abajo (soporte) y por arriba (resistencia). Aunque también es cierto que no es un valor peligroso. Al fin y a cabo y en el peor de los casos se trata de un amplio lateral de largo plazo.

Gráfico semanal de Red Eléctrica

Por último, en cuanto a Solaria el valor está jugando con fuego. Vamos a ver en qué queda el cierre de la vela semanal. Pero si se confirmara en velas semanales un cierre por debajo de los 16 euros tendremos una nueva y preocupante señal de debilidad, antesala de lo que puede ser un nuevo latigazo bajista hacia la directriz alcista de largo plazo, ahora en el entorno de los 12,80 euros: por donde pasa la recta que une los sucesivos mínimos crecientes desde verano de 2016. Por arriba, por el lado de las resistencias, la más inmediata la encontramos en el último máximo decreciente (18,57). Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Solaria

