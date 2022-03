A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Kering, ASML Holding, Nvidia, ACS, ArcelorMittal, Mediaset España, Santander y PharmaMar.

Hola, José María. Lo primero agradecer los análisis que hace en esta sección, me considero un seguidor suyo. Desde hace unos meses tengo dos valores europeos en cartera: Kering del sector del lujo y la tecnológica ASML. ¿Cómo ve ambos valores desde el análisis técnico y dónde están los soportes y resistencias más importantes? Gracias y saludos. A.S.

Apreciado inversor, buenas tardes. Los dos valores que tiene en cartera me gustan porque son valores alcistas en términos de largo plazo. Eso es a lo que un servidor llama comprar fortaleza. Lo que no quita para que les tengamos en fase correctiva de corto plazo, algo que es imposible de librar en el momento actual de mercado con tantas incógnitas por delante (inflación desbocada, crecimiento, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, etcétera).

Empezando por Kering le diré que le tenemos coqueteando con importantes niveles de soporte como es el de los 600 euros, anteriormente resistencia. Es importante que dicho soporte no se perfore, pues de hacerlo cabe la posibilidad de que en términos de medio y de largo plazo pueda busca la base del canal alcista de largo plazo, ahora en los 400 euros. Por arriba, por el lado de las resistencias, nos fijaremos en los máximos de principios de año (740,80). Si desde aquí, poco a poco, consiguiera reestructurarse al alza y superar los máximos anuales, entonces quedaría confirmada una prometedora figura de vuela en doble suelo que le proyectaría por encima de los máximos históricos (798 euros). Pero sí, es importante que los 600 euros aguanten en periodo semanal.

Gráfico semanal de Kering (KER)

En cuanto a ASML también continúa en fase correctiva, aunque en los últimos días parece algo más fuerte que la media del mercado. En el corto plazo tiene una importante resistencia en los 600 euros. Si fuera capaz de superarla, entonces tendremos una primera señal de fortaleza de corto plazo en el valor. Algo que hace mucho que no lo observamos. Como soportes de corto plazo tenemos el hueco alcista de los 558 euros y los mínimos anuales en los 523 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de ASML Holding (ASML)

Buenas noches, Don José María. Tengo algo de liquidez y me planteo comprar algo de ACS y de Nvidia en el Nasdaq aprovechando las importantes correcciones de los últimos días. ¿Qué opina? Gracias y saludos desde Cáceres. C.S.

Estimada lectora, buenas tardes. Comenzando por ACS en realidad lo único realmente importante en el valor, que no es poco, es que este ha respetado el importante soporte que tiene en los mínimos de julio y de diciembre: los 20,20 euros. Digamos que en la medida en que este soporte no se perfore con claridad en precios de cierre podemos decir del valor que en el peor de los casos sigue desplazándose lateralmente. Ni que decir tiene que cuanto más cerca del soporte mencionado podamos abrir largos mejor que mejor. Con ‘stop loss’ claro por debajo.

Gráfico diario de ACS

En cuanto a Nvidia el gráfico, como no puede ser de otra manera, me recuerda mucho al del SOX de semiconductores. Presenta un soporte muy claro en los 208,90 dólares (mínimos de enero y de febrero) y resistencia en los altos de febrero (269,25 dólares). Por encima de los máximos de febrero confirmaría figura de vuelta en doble suelo con objetivo en los máximos históricos. Pero ahora lo importante es que en ningún momento perfore el soporte de los 208,90 dólares. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Nvidia (NVDA)

Buenas tardes. Me gustaría que analizara Mediaset España, valor al que le pierdo un 30% y que parece olvidado por todo el mundo y de ArcelorMittal, compradas a 28,30 euros. Principales soportes y resistencias, por favor. Muchas gracias. JA.F.

Estimado inversor, buenas tardes. Cierto, Mediaset España es un valor olvidado por la comunidad inversora y prácticamente nunca nos preguntan por él. Dicho esto, lo único a lo que agarrarse en el valor es al hecho de que la última corrección ha encontrado soporte, al tick, en la antigua directriz bajista. En su momento resistencia y ahora soporte. De lo que se deduce que es vital, es clave que se respeten los mínimos de finales del año pasado en los 3,75 euros si queremos tener albergar alguna esperanza en el valor. Si este se terminara perdiendo no descartamos que termine volviendo a los mínimos de 2020 en los 2,65 euros.

Gráfico semanal de Mediaset España (TL5)

Y en lo referente a ArcelorMittal, título que analizamos este miércoles (léalo aquí), se encuentra muy fuerte. Al fin y al cabo, todo lo que tiene que ver con las materias primas no para de subir y el acero es una más. Dicho esto, lo que tenemos delante es un soporte muy claro en la zona de los aproximadamente 23 euros y en la medida en que no lo perfore no tendremos la más mínima señal de debilidad en el valor.

Pero lo cierto es que la actual estructura de los precios sugiere más bien todo lo contrario. Es decir, de atreverse incluso con la importante resistencia que tiene en los máximos de principios de año (33 euros). Por encima de la misma activaría una importante señal de fortaleza en términos de medio plazo después de casi un año de movimiento lateral (fase de reacción). Gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Me gustaría un análisis a medio y largo plazo de Santander. Gracias y saludos desde Écija. M.R.

Apreciado lector, buenos días. Justo cuando parecía que Santander iba lanzado a dejar atrás la resistencia de los máximos de 2021 llegó el conflicto bélico que todos conocemos y ahí los bancos se nos ha caído con fuerza. Y como muestra un botón: el EURO STOXX Banks se ha dejado un 25% desde los máximos de febrero. Lo que de alguna manera coloca a los títulos de la entidad cántabra a las puertas de la base (soporte) del amplio lateral por el que se viene desplazando el precio desde hace prácticamente un año. Digamos que en la zona de los aprox. 2,65-2,70 euros vuelve a ser compra. Siempre que no perfore la base del lateral claro está. Y por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos el rango de los 3,48-3,54 euros: los máximos de febrero y el hueco bajista semanal de finales de febrero de 2020 (el inicio de la pandemia). Un saludo.

Buenos días, Sr. Rodríguez. ¿Qué podemos esperar de PharmaMar este año? En los últimos días está disparada, pero no me fio. Gracias y saludos. R.MY.

Estimada inversora, buenas tardes. PharmaMar lo analizamos este jueves (puede leerlo aquí). Vamos a ver qué nos depara el cierre de la vela semanas este viernes, pero como decíamos en el anterior análisis no basta con ‘asomar’ la cabeza por encima de la directriz. En realidad, la clave está en el último máximo decreciente (66 euros). Solo por encima dejaremos la puerta abierta a la posibilidad de que algo esté empezando a cambiar, por fin, en el valor. O al menos para dar carpetazo a los 18 meses de fase correctiva en la que lleva inmerso el título, que no es poca cosa. Un saludo.

