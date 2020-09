A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Rovi, Duro Felguera, Amadeus, oro, Cellnex, Faes, Grifols y Santander.

Estimado José María. Desearía que pudiera analizar la situación actual de laboratorios Rovi y cómo ve su futuro a corto y medio plazo. Estaba en subida libre, pero ahora se ha desinflado. Muchas gracias. Atentamente. JL.P.

Estimado inversor, buenas tardes. Rovi es igual de alcista ahora que hace varios meses. Simplemente está drenando/ajustando proporcionalmente las últimas subidas (fase de reacción). Es más, parece estar realizando un simple ‘throw back’ a los anteriores máximos históricos, antes resistencia y ahora soporte. Pero es que aun cuando corrigiera hacia la directriz alcista (y no digo que lo vaya a hacer) seguiría siendo un título alcista en términos de medio y de largo plazo, que es lo que realmente debería interesarnos. Resumiendo, es un claro mantener en cartera. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Rovi

Buenos días. ¿Podría indicarnos si existe una figura de banderín en las acciones de Duro Felguera? Muchas gracias. J.MB.

Apreciado lector, buenas tardes. Más que un banderín podemos hablar de una potencial formación de ‘bandera’ en los títulos de Duro Felguera. De manera que el movimiento lateral-bajista de los últimos meses vendrían a corregir/ajustar las importantes subidas desde los mínimos históricos que marcó en marzo. La parte alta de este lateral, por definición resistencia, pasa en el momento actual por los 0,62 euros y la base del mismo (soporte), en los 0,30-0,31 euros. Y todo lo anterior dentro de una impecable tendencia bajista de fondo. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Duro Felguera

Hola, buenas. Tengo Amadeus más o menos en precio. Y después de tantos bandazos en los últimos meses no sé si salirme y a otra cosa. ¿Cómo ve el valor? Si las mantengo, ¿dónde colocaría el ‘stop’? Gracias y saludos. A.S.

Estimado inversor, buenas tardes. Amadeus es de esos títulos más sensibles desde que comenzó la crisis, algo lógico teniendo en cuenta que el turismo sigue muy afectado a día de hoy. De manera que seguimos sin figura de vuelta alguna y por lo tanto la posibilidad de seguir corrigiendo es un hecho. Digamos que en la medida en que este no cierre (anule) el hueco bajista semanal de los 55,94 euros no tendremos la más mínima señal de fortaleza dentro de la actual serie de precios y por lo tanto las fuertes subidas y bajadas seguirán siendo el pan de cada día en las próximas semanas/meses. Como soporte más importante en este momento tenemos el último mínimo creciente, en los 40,70 euros. Es importante que este soporte no se perfore si queremos tener la esperanza de que el precio esté tratando de construir algún tipo de suelo de mercado. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Amadeus

Buenos días, D. José María. Hace unos meses aportó usted un análisis del oro, señalando que más pronto que tarde alcanzaría la cotización de los 1.920 euros, y quiero felicitarle por ello, ya está muy por encima. ¿Cómo sigue viendo al oro en el medio y largo plazo? Un saludo y muchas gracias. A.LM.

Apreciada lectora, buenas tardes. Le invito a que lea aquí el análisis que este lunes realizamos sobre la onza de oro. El ‘metal precioso’ sigue siendo impecablemente alcista en este momento y las últimas caídas no son ni más ni menos que un simple ‘throw back’ a los anteriores máximos históricos, antes resistencia y ahora soporte. Sin lugar a dudas estamos antes un claro mantener en cartera, o dicho de otra manera no tenemos la más mínima excusa para cerrar las posiciones alcistas en el oro. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de la onza de oro

Buenos días. Nos gustaría entrar en precios atractivos en Cellnex. ¿Cuál es la resistencia a batir? Por otro lado, quisiera que analizara Faes y Grifols para entrar en el sector Pharma a medio plazo. Mil Gracias. J.T.

Estimado inversor, buenas tardes. Cellnex es un título al que alguna vez he bautizado como aburridamente alcista. Sube de manera lenta, pero continuada. Sin dejarnos claras zonas de soporte/resistencia más allá de los mínimos/máximos crecientes de corto plazo. Sigue siendo un claro mantener en cartera, con un primer soporte en el último mínimo creciente (50,74) y por lo tanto en la medida en que este se perfore no tendremos la más mínima señal de debilidad en el título, ni siquiera de corto plazo.

Gráfico diario de Cellnex

En cuanto a Faes Farma, es un valor que a día de hoy no muestra interés alguno. El rebote hasta los máximos de abril se agotó tras drenar/corregir el 50% de la caída previa y desde entonces lo que tenemos son máximos y mínimos decrecientes. Y así no se sube. De hecho, a día de hoy parece más probable una vuelta a los mínimos anuales (2,97-3 euros) que de superación de resistencias. Es un valor que no me dice nada, al margen.

Gráfico diario de Faes Farma

Por último, en cuanto a Grifols, es de los pocos valores que me gustan en el momento actual. Sobre todo, porque, por fin, le tenemos en niveles de soporte de lo más interesante, como es la base del canal alcista de medio-largo plazo. Y como reza la teoría en la base de un canal si acaso se compra, pero no se vende. O dicho con otras palabras, si hay un momento para lanzarse a la piscina es justo ahora, en plena zona de soporte. Digamos que estamos ante un ahora o nunca. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Grifols

Hola, buenas. Tengo acciones de Santander compradas a mediados de marzo en pleno ‘crash’ en los 2,60 euros. No sé si venderlas a la mínima que le gane algo o mantenerlas, ya que por lo visto muchos analistas apuestan por los bancos a estos precios. ¿Qué le dice el gráfico? Saludos y gracias por todo lo que nos enseña con sus análisis. I.B.

Apreciado lector, buenas tardes. Antes que nada, le invito a que lea aquí el análisis que este martes realizamos sobre la entidad cántabra. Dicho esto, Santander (al igual que por ejemplo Telefónica) son valores especialmente débiles. De hecho, la entidad cántabra está atacando de nuevo el importante soporte de los 1,77 euros. Y corre el riesgo de terminar perdiéndolo al mínimo traspiés, con la posibilidad de buscar el siguiente gran soporte que tiene en los 1,5 euros (los mínimos de 2002). Y, llegado el caso, crucemos los dedos para que no se perfore. Del mismo modo, por encima de los 2,60 euros tendríamos una interesante figura de vuelta de implicaciones alcistas. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico mensual de Banco Santander

