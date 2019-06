Consultorio de análisis técnico: Santander, Arcelor, BBVA, Inditex, CIE y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Santander, BBVA, ArcelorMittal, CIE Automotive, Inditex, BMW, Renault y Semapa.

Inditex 25,340 1,04% 0,26 Max: 25,35

Min: 25,18

Volume: -

MM 200 : 25,50 ARCELORMITTAL 13,928 3,34% 0,45 Max: 14,02

Min: 13,73

Volume: -

MM 200 : 20,58 CIE AUTOMOTIVE 23,400 3,08% 0,70 Max: 23,46

Min: 23,00

Volume: -

MM 200 : 23,89

Buenos días, agradecería que analizase BBVA y Santander. Muchísimas gracias de antemano. Un saludo. T.M.

Estimado lector, buenas tardes. El sector bancario europeo sigue muy tocado, muy débil. Y casi ningún banco se salva. Empezando por los títulos de BBVA, lo único a lo que agarrarse en este momento es a la posibilidad de que esté tratando de construir un suelo de mercado desde la zona de soporte que le confiere el nivel de ajuste/retroceso de Fibonacci del 61,8% de la subida desde los mínimos de diciembre. O lo que es lo mismo, que toda posibilidad de recuperación en el título de cara a las próximas semanas/meses pasa porque sí o sí se respete el soporte que tenemos en los 4,77 euros (los mínimos de hace justo una semana).

Y con respecto a Banco Santander, tres cuartas partes de lo mismo. Este presenta un importante soporte en el hueco alcista de los 3,89 euros. Hueco alcista que nos dejó a principios de año y que se ha rellenado en un par de ocasiones, pero no se ha cerrado. Es importante que no se cierre, pues de hacerlo no descarto una vuelta rápida a los mínimos de diciembre, en los 3,69 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenos días Sr. Rodríguez. ¿Puede analizar Arcelor y CIE Automotive? Las tengo compradas y les pierdo un 25 y un 15% y no sé si asumir pérdidas, esperar un rebote o tirar para adelante con ellas. Muchas gracias. D.RS.

Apreciado lector, buenas tardes. ArcelorMittal es claramente bajista, de hecho, si nos creemos el gran ‘cabeza y hombros’ semanal, este apuntaría hacia la zona de los aprox. 10 euros. Ahora bien, en el corto plazo, tras caer un 40% en poco más de un mes, el precio está pidiendo a gritos un rebote. Rebote que no creo le lleve más arriba de los 17 euros, antes importante soporte. Resumiendo, creo que en el corto plazo lo puede hacer bien, pero lo veo más como un rebote (fase de reacción) que como un cambio de la tendencia bajista. En cualquier caso, Arcelor es siempre un título peligroso y extremadamente volátil.

Cie Automotive ha cerrado el último de los huecos bajistas (señal de fortaleza) y ya sabemos que es un muy sensible a cualquier noticia acerca de la guerra comercial. Dejando huecos al alza y a la baja con suma facilidad. Este parece poner rumbo de nuevo a la importante resistencia que presenta en la zona de los 26 euros. Por encima, en precios de cierres, activaría una importante señal de compra. Y como soporte tenemos los mínimos de la semana pasada en los 21,20 euros. Gracias a usted, un saludo.

Estimado D. José María. ¿Sería tan amable de analizar la situación actual de Inditex, así como los soportes y resistencias a tener en cuenta? Muchas gracias por su ayuda. N.AB.

Apreciada inversora, buenas tardes. Inditex publica resultados este miércoles antes de la apertura. Lo que quiere decir que el +-5% en la sesión está casi garantizado. Dicho esto, a día de hoy es un título que me gusta, sobre todo por dónde se ha frenado la corrección. Al tick, en el 61,8% de retroceso de toda la subida previa. Luego es clave que los mínimos de la semana pasada se respeten (23,77). Y como zona de resistencia tenemos los máximos de abril en los 27,68 euros. Los osciladores de momento se están girando al alza, lo que en teoría apuntaría más hacia un movimiento en busca de resistencias, que de perforación de soportes. Pero con los resultados a la vuelta de la esquina nunca se sabe con este título. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días y ante todo gracias por su trabajo. Mi duda es sobre BMW y Renault. Estoy dentro de ambas, en BMW con pérdidas más o menos asumibles y en Renault con pérdidas indecentes. ¿Qué recorrido se espera que tengan a medio plazo? Muchas gracias. J.CD.

Estimado inversor, buenas tardes. BMW es de los títulos del sector del automóvil que peor se está comportando. Desde los máximos de principios de 2018 es bajista sin contemplaciones. Y además recientemente ha perforado soportes importantes, como es la base del canal bajista. Luego, rebotes aparte, no veo en este momento la más mínima señal de fortaleza en el título.

En cuanto a Renault, prácticamente lo mismo. Solo que justo en el momento actual y tras las últimas caídas se nos abre una ventana de 'trading' por el lado largo o alcista, colocando un stop loss en precios de cierre por debajo del importante soporte de los 50 euros. O lo que es lo mismo, toda posible recuperación en términos de medio plazo pasa por respetar este soporte. Gracias a usted, un saludo.

Hola José María, ¿podrías analizar un título de la bolsa portuguesa? Concretamente, Semapa compradas a 16 euros. Mil gracias. M.Y.

Apreciado inversor, buenas tardes. Semapa es un título complicado a día de hoy y que no veo nada claro la verdad. En teoría, la zona de los 12 euros podría actuar como soporte, al tratarse del 61,8% de toda la gran subida desde los mínimos de 2012. Pero el hecho de que se hayan perforado los mínimos de diciembre y nos haya construido, como no puede ser de otra manera, otro mínimo decreciente no invita a ser optimistas, más allá de los rebotes puntuales que en ocasiones se producen. Al fin y al cabo, construyendo máximos y mínimos decrecientes no se sube. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los 16 euros, que es justo donde vd. nos dice que está comprado. Gracias a usted, un saludo.

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.