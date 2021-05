A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Amazon, Paypal, Gilead Sciences, Acerinox, ArcelorMittal, Occidental Petroleum, Santander y BBVA.

Buenos días, José María. Me gustaría saber cómo ve los valores de Amazon y de Paypal. Gracias de antemano por sus estupendos análisis. I.VF.

Estimada inversora, buenas tardes. Amazon es un valor que me gusta, si bien es cierto que le tenemos desplazándose lateralmente desde el pasado verano. El único “pero” es que le tenemos en este momento en zona de nadie, a medio camino entre el soporte de los 2.880 dólares (la base del lateral) y la parte alta del mismo (3.550-3.555). Y todo lo anterior dentro de una clara tendencia alcista de fondo, o primaria. Lo ideal, abrir largos en la zona de soporte. Pero claro, no sabemos si caerá hasta ahí. O bien cuando este confirme la superación de la parte alta del lateral. Pero lo realmente importante es que es un valor muy alcista en términos de medio y de largo plazo.

Gráfico semanal de largo plazo de Amazon

En cuanto a PayPal tres cuartas partes de lo mismo. Este presenta un nivel de soporte muy interesante en el rango de los 220-223 dólares. Desde aquí ha rebotado en numerosas ocasiones en los últimos meses y por lo tanto en la medida en que no cierre por debajo no tendremos la más mínima señal de debilidad y por lo tanto todo seguirá siendo un claro mantener en cartera. Como resistencias más inmediatas tenemos los 278 y los 309 dólares. Muy amable por sus palabras, muchas gracias.

Gráfico semanal de PayPal

Buenos días, José María. Quería saber qué opinión le merece la biotecnológica Gilead Sciences, de la que ya no se habla nada de nada. Ya pasó de moda. Aun así, he leído informes acerca de lo barata que está la compañía y la posibilidad de que sea una buena inversión a largo plazo. ¿Qué le dicen los gráficos? Muchas gracias. F.RL.

Apreciado lector, buenas tardes. Pues a la vista del gráfico mensual de largo plazo de Gilead Sciences todo sugiere que está tratando de construir un suelo de mercado desde el que retomar la tendencia alcista de largo plazo. El estocástico mensual está muy sobrevendido y se ha girado al alza, lo que me lleva a pensar que hay margen de recorrido. Ahora bien, para poder pensar en algo más que en un rebote necesitaremos que el valor supere la importante resistencia que presenta en los máximos anuales (86 dólares). Por encima de esta resistencia tendremos un primer máximo creciente, algo que no tenemos desde que comenzó la fase correctiva allá por 2015. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Tengo acciones de las dos acereras: Acerinox y ArcelorMittal y a las dos les gano bastante. ¿Considera oportuno vender algunas acciones? ¿O hasta dónde cree vd. que pueden seguir subiendo a lo largo de este año? Gracias anticipadas. Un saludo desde Teruel. B.J.

Estimado inversor, buenas tardes. De los dos valores por los que me pregunta hemos hablado largo y tendido en los últimos tiempos. Empezando por Acerinox, es un claro mantener. El ‘rally’ desde los mínimos de noviembre es de infarto y esto deja la puerta abierta a la posibilidad de alguna corrección en forma de ‘throw back’ que le dirija, incluso, hacia la zona de soporte de los 10,20 euros (la parte alta del antiguo canal lateral-bajista). Pero tras esta potencial corrección (fase de reacción) lo cierto es que puede poner rumbo de nuevo a la zona de máximos históricos, en los aprox. 13,50 euros. En cualquier caso, a día de hoy es un claro mantener.

Y en el caso de ArcelorMittal, y como ya hemos comentado en otras ocasiones, parece que ha puesto la directa hacia la importante resistencia de los 30 euros. Esta resistencia es un auténtico muro y podría ser un nivel interesante para al menos reducir el riesgo. Aunque solo sea de manera parcial (50%). Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. ¿Cómo ve en este momento a Occidental Petroleum para entrar? Gracias y saludos. N.J.

Apreciada lectora, buenas tardes. El gráfico de Occidental Petroleum, dilataciones de los precios aparte ya que es un valor muy volátil, apunta buenas maneras. Lo que tenemos delante es un gran doble suelo con su correspondiente apoyo (throw back) en la clavicular de la misma y parece que quiere poner de nuevo rumbo a la resistencia que presenta en los máximos anuales (32,50). Por encima las siguientes resistencias se encuentran en los 42 dólares (hueco bajista semanal) y los máximos de 2020 en los 47,58 dólares. Y si nos creemos el doble suelo la proyección de subida apunta hacia cotas mucho más altas. Es un valor que no me disgusta en la medida en que no perfore el soporte que tiene en los mínimos de abril (22,40). Gracias a usted, un saludo.

Hola, buenas. Me gustaría entrar, a largo plazo, en uno de los dos grandes bancos de nuestro país, que considero siguen estando muy baratos. ¿Cuál le gusta más por técnico? Un saludo y muchas gracias por esta sección. L.VM.

Estimado inversor, buenas tardes. Me gustan los dos, aunque cada uno con sus limitaciones. BBVA lo analizamos este martes (puede leerlo aquí) está superando los niveles prepandemia y lo cierto es que todo sugiere que este ha puesto rumbo a la zona de resistencia que presenta en el entorno de los seis euros: la directriz bajista que une todos y cada uno de los sucesivos máximos decrecientes desde 2007. Digamos que este es el objetivo máximo para el actual rebote.

En cuanto a Santander este superó la directriz bajista de los últimos tres años recientemente y parece haber puesto rumbo a la resistencia de los 3,60 euros (hueco bajista semanal de finales de febrero de 2020). Y por encima los máximos prepandemia en los 3,76 euros. Luego como se puede deducir BBVA está más fuerte que Santander dado que este está superando los máximos prepandemia en este momento, cosa que todavía le queda algo lejos de los títulos de la entidad cántabra. Muchas gracias a usted, un saludo.

