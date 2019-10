Consultorio de análisis técnico: Telefónica, Santander, Repsol, BBVA, bitcoin y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes subyacentes

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Repsol, BBVA, Sanofi, Ferrovial, Telefónica, Santander, Fluidra y el bitcoin.

Buenos días. Quería saber cuál es su opinión sobre las acciones de Repsol. He comprado las acciones a 14,14 euros y nos estamos acercando peligrosamente a resistencias. ¿Estamos asistiendo a un cambio de tendencia en el título? Gracias. Un saludo. E.C.

Estimado lector, buenas tardes. Así es, Repsol está en plena zona de resistencia: la parte superior del canal bajista por el que se viene desplazando el precio en el último año. Está tratando de atacar la importante resistencia que le confiere la parte alta de este, pero es cierto que la señal que nos confirme que de verdad estaría cambiando de tendencia (de bajista a alcista) para por dejar atrás la resistencia que presenta en los máximos de este verano en los 14,68 euros. En cualquier caso, sepa que estamos hablando de un título que lleva un año en fase de reacción (ajuste proporcional de las fuertes subidas previas) dentro de una tendencia alcista de fondo. Deberemos estar atentos al cierre de la vela semanal parada poder tener más información acerca de la posibilidad de que finalmente sea capaz de superar o no la parte alta del canal bajista. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Estoy pensando comprar acciones de BBVA y de Sanofi. ¿Podría analizarlas y darme un precio de entrada? Gracias y un saludo. JC.AS.

Apreciada inversora, buenas tardes. BBVA es un título que analizamos en el consultorio del pasado lunes. Dicho esto, ahí le tenemos, tratando de dejar atrás la importante zona de resistencia que presenta en el rango de los 4,80-4,90 euros. Antes soporte y ahora resistencia. Pero debemos saber que aun cuando la superara en los próximos días/semanas existe una resistencia de mayor calado en la zona de los aprox. 5,15-5,20 euros, por donde pasaría en este momento la directriz bajista que une los máximos decrecientes de febrero de 2018 y abril de este año. Por abajo, por el lado de los soportes, la zona de control más clara la encontramos en los mínimos anuales: los 4,19 euros.

Me gusta mucho más el gráfico de la farmacéutica gala Sanofi. El gráfico es mucho más claro y contundente. Recientemente superó al alza la parte alta del un amplio lateral (80,40), ahora soporte. Y además acaba de dejar atrás la recta resistencia que une los máximos decrecientes de 2015 y de 2017. Es un título que ha cambiado claramente de tendencia, a alcista. Ahora bien, si en las próximas semanas asistiéramos a una caída hacia los aprox. 80,40 euros, estaríamos sin lugar a dudas ante una clara oportunidad para subirnos al tren de las compras (throw back). La siguiente gran zona de resistencia la tenemos en los máximos de 2017: los 93 euros. Gracias a usted, un saludo.

Hola José María. Buenos días. Me gustaría si fuese posible que hablárais de Ferrovial, Telefónica y Banco Santander. Muchas gracias de antemano. C.P.

Apreciado inversor, buenas tardes. De Ferrovial no hay mucho que decir por cuanto es un título impecablemente alcista en todos los plazos. Tanto, que le tenemos en subida libre absoluta, sin resistencias de ningún tipo. Desconozco si las tiene o no en cartera, pero si las tiene es un claro mantener. Y si no las tiene yo ya no entraría porque hacerlo sería llegar muy tarde al mercado. Y a este o se entra cuando toca (cuando rompió el triángulo) o no entramos. En términos de largo plazo y a la vista de las velas mensuales podemos apreciar cómo la sucesión de mínimos y máximos crecientes es impecable. De manera que, mientras no tengamos un cierre mensual por debajo del mínimo de la vela mensual previa no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de precios. Resumiendo, estamos ante un claro mantener puesto que pocos títulos son tan alcistas como este.

En cuanto a Santander el gráfico es muy parecido al de BBVA, como no podía ser de otra manera. Con la diferencia de que en el más corto plazo este no ha llegado, si quiera, a poner a prueba la importante zona de resistencia (antes soporte) que presenta en los 3,90 euros. Y de superarla la siguiente zona de control por arriba (resistencia) la encontramos en los aprox. 4,20 euros. Por abajo, como soporte más importante en el corto plazo tenemos los 3,40 euros. Resumiendo, figura de vuelta no tenemos por el momento. Tan solo un rebote dentro de un fuerte movimiento correctivo (fase de reacción). Aprovecho para comentar lo mismo que en otros consultorios, la debilidad de los bancos lo es en bloque, en toda Europa. Y solo cuando este confirme figura de vuelta, y nos referimos al EURO STOXX Banks, hablaremos de una recuperación en bloque de todo el sector.

Por último y en cuanto a nuestra operadora Telefónica, vamos a ver cómo se comporta ante la fortísima resistencia que presenta en la impecable directriz bajista, que presenta cuatro puntos de tangencia, desde los máximos de verano de 2015. Esta pasa en el momento actual por los aprox. 7,25 euros. Es cierto que desde los mínimos de agosto es de los títulos que mejor lo ha hecho, pero a día de hoy no tenemos figura de vuelta alguna, todavía. Vamos a ver qué sucede con la directriz bajista que presenta a la vuelta de la esquina. Muchas gracias a usted, un saludo.

Hola Sr. Rodríguez. Me gustaría que analizara Fluidra, un título que pocos analistas siguen la verdad. Las compré a finales de julio a 11,30 euros en base a un informe muy favorable sobre la compañía que leí en su día. No pretendo especular, soy inversor de largo plazo. Un saludo y muchas gracias por esta sección. J.MY.

Estimado lector, buenas tardes. Es cierto que Fluidra es un título por el que no nos preguntan mucho la verdad. Este se está desplazando dentro de un amplio lateral desde finales de 2017, con un soporte muy claro en el imponente hueco alcista de los 8,86 euros (sesión del seis de noviembre de 2017). Hueco que se rellenó casi en su totalidad durante las importantes caídas que marcaron mínimo este mes de enero, pero que no cerró. Lo que nos dice que ese gran hueco alcista es un soporte muy importante para el título. Por lo demás y en el muy corto plazo (desde los mínimos de enero) tenemos impecables mínimos y máximos crecientes, o lo que es lo mismo presenta una clara tendencia alcista. Digamos que a pesar de lo errático del lateral de los últimos tiempos es un título que a día de hoy no parece preocupante. Nada más lejos de la realidad. Al fin y al cabo, estamos ante un gran lateral dentro de una grandísima tendencia alcista de fondo. En el más corto plazo presenta una importante resistencia en el hueco bajista de los 12,68 euros (gap de finales de junio). Digamos que en el peor de los casos sería neutral con el título.

Buenas, ¿cómo sigue viendo el bitcoin? ¿Cree que es factible que veamos de nuevo máximos históricos en el siguiente rally de la criptomoneda? Gracias y saludos. J.MJ.

Apreciado inversor, buenas tardes. Puede decirse que, en teoría, parece que el bitcoin estaría tratando de construir un suelo de mercado en la zona de soporte correspondiente a un ajuste/retroceso del 61,8% de toda la subida desde los mínimos de diciembre. Figura de vuelta como tal no tenemos, pero no es menos cierto que el doble apoyo en la zona de los 7.710 dólares (que no doble suelo) puede terminar convirtiéndose en algo más que un rebote. Pero sin lugar a dudas lo que más me gusta, como se puede observar en el gráfico, es que el volumen durante la subida ha sido mucho más alto que el que se ha visto en la corrección (fase de reacción) posterior. Luego si atendemos a la pauta del volumen, es decir, volumen creciente en las subidas y decrecientes en las caídas, cabe ser positivo con la criptomoneda en términos de medio y de largo plazo. No sería nada extraño que el siguiente gran impulso alcista, cuando se confirme, le dirija de nuevo a los máximos históricos, por encima de los 20.000 dólares. Gracias a usted, un saludo.

