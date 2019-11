Consultorio de análisis técnico: Santander, OHL, Ence, IAG, Solaria y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Nextil, OHL, Acerinox, Ence, Solaria, Meliá Hotels, Santander e IAG.

OHL 1,007 0,15% 0,00 Max: 1,04

Min: 1,00

Volume: -

MM 200 : 1,05 SOLARIA ENERGIA 6,405 -6,90% -0,48 Max: 6,96

Min: 6,27

Volume: -

MM 200 : 5,39

Buenos días. Me dirijo a ustedes para, si fueran tan amables, analizar la compañía Nextil. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo. A.IG.

Estimado lector, buenas tardes. Nextil es un título que se está poniendo interesante por momentos, sobre todo desde que a finales de septiembre el precio fuera capaz de saltar por encima del canal bajista por el que se ha estado desplazando el precio desde marzo de 2017. Tras casi tres años de movimiento bajista parece que ha llegado el momento de reestructurarse al alza, con sus correcciones intermedias, con objetivo de subida en los máximos de 2017: los aprox. 1,35 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario desde julio de 2016

Buenas tardes y gracias por su ayuda técnica y orientativa respecto al mundo bursátil. Les agradecería analizara OHL y Acerinox, para una posible toma de posiciones en ambos valores. Gracias y buenas tardes. A.PC.

Apreciado inversor, buenas tardes. OHL es un título que a día de hoy sigue sin gustarme, sobre todo porque le tenemos encajado dentro de un canal bajista, a su vez dentro de otro canal bajista de grado mayor, de muy largo plazo. Y en la medida en que el precio no rompa al laza no tendremos la más mínima señal de fortaleza dentro de la actual estructura de precios. De hecho, para poder decir que tenemos una primera señal de fortaleza en el título vamos a exigirle que salte por encima de la resistencia de los 1,3859 euros (máximos anuales). Y mientras tanto lo que tenemos son impecables máximos y mínimos decrecientes. Y así no se sube.

Gráfico semanal desde 2014

En cuanto a Acerinox me quedo sin lugar a dudas con el tercer apoyo en la directriz alcista que une los mínimos crecientes de 2013, 2016 y de este año. Ahí ha rebotado el precio y nos ha dejado muy claro, que no es poco, dónde está el soporte a respetar sí o sí en términos de largo plazo. Si nos ceñimos al más corto plazo este ha pulverizado importantes zonas de resistencia en las últimas semanas, dejando de construir máximos decrecientes y pasando a tener, por fin, máximos crecientes. De manera que ahora tenemos mínimos y máximos crecientes. Y así no se cae. El cambio de tendencia tras las últimas subidas es evidente. Aunque lo ideal sería poder abrir largos en corrección y no tras la subida del 35% de las últimas semanas. Un nivel de soporte interesante para intentarlo por el lado largo es la zona de los 8,60-8,70 euros: antes resistencia. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal desde 2012

Buenos días. Me gustaría contar con sus sabios consejos sobre, Ence, Solaria y Meliá Hotels, con sus soportes y resistencias y su previsión de cara a fin de año. Muchas gracias por sus sabios consejos. Un saludo. JM.J.

Estimado lector, buenas tardes. Ence, que ya lo hemos analizado a principios de semana, sigue siendo bajista. Simplemente, por el momento se nos ha frenado a las puertas de la importante resistencia que le confiere la parte alta del canal bajista del último año. Esta zona de resistencia pasa por el entorno de los 4,20 euros. En cualquier caso, lo que es evidente es que en la medida en que el precio no consiga saltar por encima del impecable canal bajista no tendremos la más mínima señal de fortaleza en el título más allá de los típicos rebotes contra tendencia (fases de reacción) que se producen en toda fase correctiva. Por el momento todo sigue formando parte de un simple rebote y poco más.

Gráfico semanal desde finales de 2017

En lo referente a Solaria, le tenemos atacando la zona de resistencia que presenta en los máximos de 2018. En teoría parece cuestión de tiempo, más bien de poco, que se ataque con éxito. Pero en mi opinión lo más importante de este gráfico semanal de largo plazo es la precisión con la que está actuando la directriz alcista como soporte. De hecho y desde mediados de 2016 el precio se está apoyando en una impecable recta de aceleración con cuatro puntos de apoyo o de tangencia. Esta zona de soporte dinámica pasa en el momento actual por los aproximadamente 5,50 euros.

Gráfico semanal desde 2016

En cuanto a Meliá Hotels, en este momento le tenemos a las puertas de la resistencia de los 7,67 euros. Este nivel de precios actuó como soporte en diciembre y como resistencia en septiembre y ahora. De lo que se deduce que un cierre semanal con holgura por encima de esta resistencia sería una importante señal de fortaleza en el título por cuanto desde ese momento estaremos hablando de la confirmación de una figura de vuelta con objetivo de subida, mínimo, hacia los 8,50 euros. Por abajo, por el lado de los soportes, tenemos los 6,90 euros. Es clave que este soporte no se perfore en ningún momento en el futuro si de alguna manera queremos tener la esperanza de que el título esté tratando de construir un suelo de mercado desde el que salir al alza en el medio-largo plazo. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal desde 2014

Buenos días. Mi pregunta es sobre Banco Santander e IAG. ¿Cómo la ves a medio-largo plazo? ¿Qué niveles y resistencias debemos tener en cuenta para poder entrar, si todavía no es tarde? Gracias. L.PM.

Apreciado inversor, buenas tardes. Banco Santander lo analizamos este jueves en Bolsamanía (puede leerlo aquí). El título sigue sin remontar el rumbo desde que dio a conocer sus últimos resultados. Y lo cierto es que, rebotes aparte, no descartamos que vuelva, incluso, a los mínimos anuales (3,30). Por arriba, por el lado de las resistencias, la más importante la encontramos en la directriz bajista: ahora en los 4,05 euros. Técnicamente, los títulos de la entidad cántabra siguen inmersos dentro de una impecable fase correctiva donde todas las subidas forman parte dentro de los típicos rebotes (fases de reacción) contra tendencia. Este está muy alejado de construir figura de vuelta de ningún tipo. No es un título interesante a día de hoy.

Gráfico diario desde principios de 2017

En cuanto a IAG, le tenemos a las puertas de la importante resistencia que le confiere la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde junio de 2018. Esta pasa en el momento actual por los aproximadamente 6,50-6,60 euros. Y por encima tenemos otra importante resistencia en el hueco bajista de la sesión del 26 de febrero en los 6,72 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario desde mayo de 2016

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.