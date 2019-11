El 'cabeza y hombros' invertido del EURO STOXX Banks sigue su curso

Las caídas de las últimas sesiones no han deteriorado la tendencia alcista de corto plazo

A pesar de las caídas de los últimos días podemos ver cómo desde los mínimos de agosto (los mínimos del Brexit) el precio presenta impecables mínimos y máximos crecientes.

BNP PARIBAS-A- 50,530 0,38% 0,19 Max: 50,85

Min: 50,48

Volume: -

MM 200 : 43,68 Banco Santander 3,563 0,42% 0,02 Max: 3,60

Min: 3,56

Volume: -

MM 200 : 3,98

Las caídas de los últimos días en el índice sectorial europeo, el EURO STOXX Banks, no significan nada. Técnicamente no tienen implicaciones de ningún tipo. La figura de vuelta en 'cabeza y hombros' invertido que se confirmaba a mediados de octubre está ahí, apuntando hacia niveles de precio cercanos a los 106-107 puntos: la altura de la 'cabeza' de la formación de vuelta. Estamos hablando de un 15% de subida adicional desde los niveles actuales de precio. Pero es que, además, desde los mínimos de agosto tenemos impecables mínimos y máximos crecientes, que no es otra cosa que la definición más sencilla de lo que es una tendencia alcista. Luego, en la medida en que sigamos teniendo mínimos y máximos crecientes no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de precios.