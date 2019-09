Consultorio de análisis técnico: Santander, Repsol, IAG, Elecnor, Oryzon y tres subyacentes más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes subyacentes

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Miquel y Costas, Repsol, petróleo, Elecnor, Oryzon Genomics, IAG, Faes Farma y Santander.

Buenos días. Mi pregunta es sobre Miquel y Costas, que ha mantenido los 15 euros durante todo el verano, ¿qué análisis podéis hacer de ella a medio plazo? Gracias. M.LS.

Estimado lector, buenas tardes. Miquel y Costas se acaba de frenar, en seco, ante la resistencia que le confiere la directriz bajista desde los máximos históricos que alcanzó a principios de 2018. Ha sido tocarla y girarse a la baja. Aunque tampoco le veo mayor problema siempre que respete el soporte que presenta en los 14,70 euros (los mínimos anuales). Del mismo modo que para tener la confirmación del final de las caídas le vamos a pedir al título que salte por encima de la resistencia de los 18 euros. El problema es que en este momento cotiza justo en zona de nadie, a medio camino entre la zona de soporte y la zona de control por arriba, o resistencia. Pero, insisto, es importante que respete en todo momento el soporte de los 14,70 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal desde finales de 2015

Buenos días Sr. Rodríguez. Hace mucho que no leo (o no encuentro) ningún análisis técnico acerca del petróleo y de Repsol. Compré en agosto acciones de la petrolera a 13,45 euros pensando en el largo plazo y en el dividendo. ¿Qué opina acerca del título y del precio del petróleo? Muchísimas gracias por todos sus consejos. Saludos cordiales. G.MR.

Apreciado inversor, buenas tardes. Tanto el petróleo como Repsol lo hemos analizado en varias ocasiones a lo largo de las últimas dos semanas. Dicho esto, vamos con ellos de nuevo. El petróleo se encuentra en un momento interesante por cuanto ha anulado casi toda la subida (que llegó a ser del 20%) tras la crisis puntual por los ataques con drones a las refinerías de la mayor petrolera del mundo (Saudi Aramco). Y por el momento se puede decir que se ha frenado a las puertas del imponente hueco alcista del lunes de la semana pasada: la zona de los aproximadamente 60 dólares del barril tipo Brent.

Digamos que en la medida en que este hueco se respete, que además es semanal, mantendremos el sesgo de ‘trading’ para el petróleo alcista. O mejor dicho en este momento es más alcista que bajista. Pero sí que es cierto que un cierre por debajo de los 60 dólares sería una clara señal de debilidad, por cuanto de alguna manera habría anulado de un plumazo el hueco alcista de la última gran crisis del petróleo.

Gráfico diario - Brent Crude Nort Sea Futures Continuous

En cuanto a Repsol, le tenemos atacando la importante zona de resistencia que presenta en la parte superior del canal bajista por el que se está desplazando el título en el último año. La zona de resistencia a batir la encontramos en los 14,35-14,40 euros. Aunque para poder hablar de un cambio de tendencia vamos a pedirle al título que salte por encima de los máximos de este verano en precios de cierre, esto es los 14,68 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. ¿Cómo ve a corto y medio plazo la acción de Elecnor? Muchas gracias y un saludo desde Granada. R.OH.

Estimado lector, buenas tardes. Elecnor está desplegando un amplio movimiento lateral-bajista que en principios viene a drenar/corregir proporcionalmente las fortísimas subidas previas que llevaron al título desde los 5,50 hasta los 13,30 euros. Vamos a ver cómo cierra la sesión el título, pues sabemos que es especialmente estrecho, ilíquido. Y a pesar de caer con fuerza como está ocurriendo ahora es capaz de cerrar plano. Pero qué duda cabe que el nivel de los diez euros es un soporte muy importante y este se está perforando: los máximos de 2009 y de 2014. Por no hablar, además, de la fuerte sobreventa semanal de muchos de los osciladores de momento. Vamos a ver cómo acaba todo este viernes, pero qué duda cabe que un cierre por debajo de los 10 euros no me gustaría en absoluto. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal desde finales de 2006

Buenos días. Mi consulta es sobre Oryzon Genomics, leo buenos comentarios sobre ellos y sobre sus muy buenos resultados experimentando nuevos fármacos. Pero la veo que sigue estando casi un 50% por debajo de lo que llego a cotizar en abril de este año. ¿Entro sin miedo en el título y espero seis meses o un año confiando en una gran recuperación? F.MM.

Apreciado lector, buenas tardes. No me malinterprete, pero ojalá la bolsa fuera tan sencilla como que algo sube o baja porque la recomiendan o la dejan de recomendar. Me atrevería a decir, incluso, que cuanto más recomendado es un título por todos los bancos/brókers peor es su comportamiento. No hay nada como que una acción esté de moda por parte de todos como para que esta caiga con fuerza.

Dicho esto, y desde el punto de vista del análisis técnico (mucho más objetivo) le diré que Oryzon Genomics sigue en fase correctiva (máximos y mínimos decrecientes). Y o mucho cambian las cosas o me temo que este ha puesto rumbo a la zona de soporte que presenta en la directriz alcista que une los sucesivos mínimos crecientes desde octubre de 2017. Son tres los puntos de tangencia en la misma y esta recta pasa ahora por los aproximadamente 2,25-2,30 euros. Resumiendo, no es un título para nada interesante en este momento, sin embargo, la zona de los 2,30 euros puede ser interesante, al menos para un importante rebote (fase de reacción) de corto plazo. Un saludo.

Buenos días. Me gustaría que analizara las acciones de IAG. ¿Cree que puede ser una interesante inversión al precio actual? ¿Y sobre Faes Farma? Gracias, saludos. A.MM.

Estimado inversor, buenas tardes. IAG es un título que analizamos este jueves en nuestra página Bolsamanía (puede leer aquí el análisis). Dicho esto, y a pesar de las caídas de la sesión lo cierto es que no hay mayor deterioro del gráfico, por cuando la formación de vuelta en doble suelo semanal sigue intacta. Es más, se diría que estas encajan a la perfección dentro de lo que sería un típico ‘throw back’ a la línea clavicular de la formación. Y si esta se cumple, debería dirigirse a la zona de los aproximadamente seis euros, que es la proyección mínima teórica de subida de la pauta de vuelta.

Faes Farma es un título que recomendamos en su día en esta sección una vez el precio saltaba y rompía con claridad por encima del triángulo (máximos decrecientes y mínimos crecientes), a finales de marzo. Y desde entonces lo que tenemos no es más que una impecable directriz alcista que une todos y cada uno de los sucesivos mínimos crecientes desde diciembre. Y mientras siga siendo así no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de los precios. El soporte más importante en este momento, el más inmediato lo tenemos en los 4,44 euros. Luego, mientras se respete, no tendremos la más mínima señal de debilidad en la cotizada. Digamos que es un claro mantener, porque abrir largos ahora, a estas alturas del partido, es llegar muy tarde al mercado. Gracias a usted, un saludo.

Buenas José María. Compré Santander durante la caída de agosto a 3,87 euros. Soy un inversor a largo plazo y nunca imaginé ver al banco por debajo de los cuatro euros. ¿Cree que si las mantengo durante un año podré conseguirle una rentabilidad interesante? ¿O mejor me salgo en los rebotes? Muchas gracias por sus consejos, muy amable. C.N.

Apreciado inversor, buenas tardes. Banco Santander es un título que, rebotes aparte, sigue inmerso (al igual que todos los bancos europeos) dentro de una amplia fase correctiva. Solo hay que mirar al gráfico para darse cuenta de la impecable sucesión de máximos y mínimos decrecientes desde principios de 2018. De manera que las alzas desde los mínimos de agosto son, por el momento, un simple rebote (fase de reacción) proporcionales a las caídas previas. En el más corto plazo el título presenta una resistencia importante en los 3,90 euros, antes soporte. Digamos que la zona de soporte más clara en este momento, aparte de los mínimos anuales, es la base del canal: ahora en los 3,25 euros. El sector bancario europeo sigue a día de hoy inmerso dentro de una clara tendencia bajista y Santander solo lo hará bien cuando el sector cambie de tendencia. No hay más. Muchas gracias a usted, un saludo.

