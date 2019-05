Consultorio de análisis técnico: Telefónica, Ence, PharmaMar, Faes, Amadeus y cuatro títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Mediaset España, Faes Farma, Ence, PharmaMar, OHL, Audax Renovables, Elecnor, Telefónica y Amadeus.

Buenos días. Ruego analice Mediaset actualizando el último dividendo repartido. Le sigo siempre que le veo en Bolsamanía. Lo veo muy interesante y bastante acertado. Muchas gracias. Un saludo. B.NA.

Estimado lector, buenas tardes. Mediaset España es un título que está en fase de reacción, o lo que es lo mismo ajustando proporcionalmente toda la caída que le llevó desde los 11,20 hasta los cinco euros. Nada cae sin su correspondiente rebote o fase de reacción. Y poco más, por el momento todo sigue formando parte de un simple rebote, nada más. Lo que no es impedimento para que el rebote pueda tener continuidad hacia la zona de los aprox. 7,5 euros (38,2% de ajuste) y, por encima, la zona de los 8-8,15 euros (50%). Sería bueno saber si las tiene en cartera y a qué precio o si es para comprar, ya que el análisis cambiaría. Pues una cosa es querer entrar ahora, llegando tarde al mercado y otra muy distinta tratar de colocar un 'stop loss/profit' según sea el caso. Pero, resumiendo, estamos en un rebote dentro de una fase correctiva de grado mayor. Muchas gracias a usted y muy amable por sus palabras, un saludo.

Gráfico diario de Mediaset España desde octubre de 2016

Hola. Quisiera un análisis de Faes Farma, con gráfico si es posible. Muchas gracias. J.FL.

Apreciado inversor, buenas tardes. Siempre analizamos los títulos con su correspondiente gráfico, de lo contrario no sería un análisis técnico caballero. Dicho esto, el título de Faes Farma es de los más alcistas de nuestro mercado en este momento. Desde que dejó atrás un gran triángulo (máximos decrecientes y mínimos crecientes) el precio no ha parado de escalar posiciones de manera bastante clara y ordenada. Tanto, que tenemos un impecable canal alcista desde principios de 2019. Y en la medida en que el precio continúe construyendo mínimos y máximos crecientes no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de los precios. Es un claro mantener sin ningún tipo de dudas. En términos de medio plazo no observamos resistencias importantes hasta la zona de los aproximadamente cinco euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Faes Farma desde abril de 2017

Buenos días, tengo Amadeus compradas a 63 euros. ¿Me aconsejaría salir? O díganme, por favor, objetivos y ‘stop’. Un saludo. A.FA.

Estimada inversora, buenas tardes. Amadeus sigue siendo un título claramente alcista en términos de medio y de largo plazo, a pesar de las caídas desde los máximos de octubre. Pero es que, además, el título se encuentra desplazándose dentro de un canal alcista muy claro. Canal cuya base, por definición soporte, pasa en el momento actual por las inmediaciones de los 63 euros (su precio de compra). Dado que su precio de compra coincide con la base del canal, no deje que el precio lo pueda perforar. Y en la medida en que no lo haga mantenga los largos, con objetivo en la resistencia que presenta en los máximos históricos (81,50). A día de hoy es un claro mantener. Es alcista. Un saludo.

Gráfico semanal de Amadeus desde 2013

Buenos días, José María. Estoy invertido en Ence a 6,145 euros después de la continuada caída que sigue experimentando la acción en los últimos dos meses. Penalizado, sin duda, por la incertidumbre que genera la continuidad de su planta de Pontevedra. ¿Qué le dicen los gráficos? Muchas gracias. X.S.

Apreciado inversor, buenas tardes. Ence es un título que analizamos prácticamente todas las semanas y hemos hablado largo y tendido de él. Y lo cierto es que, rebotes aparte, es claramente bajista. El hecho de rebotar con mayor o menor violencia no cambia en absoluta su mal aspecto técnico por cuanto los máximos y mínimos decrecientes siguen ahí, intactos. Y esto no es otra cosa que la definición más simple de lo que es una tendencia bajista. Lo que no quita para que pueda rebotar con fuerza (fase de reacción) tras haberse apoyado, al tick, en la base de lo que parece ser un canal bajista, por definición soporte. De hecho, no se puede descartar que en el corto plazo busque (como mínimo) la zona de resistencia que presenta en los 4,59 eros, antes soporte. Otra cosa será si lo que ahora ha comenzado como un simple rebote termina siendo algo más que eso. Pero esto solo lo sabremos con el paso del tiempo.

Gráfico diario de Ence desde junio

Dicho esto, la figura de implicaciones bajistas en ‘cabeza y hombros’ a la que venimos haciendo referencia desde hace semanas/meses sigue ahí. Intacta. Y si esta se termina cumpliendo cabe esperar caídas hasta la zona de los aproximadamente tres euros. Aunque, llegados a este punto, no es menos cierto que gran parte de la corrección ya se habría visto. Pero no por ello, quien esté fuera del título, debe tomarlo como una recomendación de compra. Ya que el título sigue siendo impecablemente bajista (máximos y mínimos decrecientes). Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Ence desde principios de 2015

Me gustaría que analizarán PharmaMar. Está teniendo buena trayectoria y creo que tiene buena pinta, aunque corrija algo a corto plazo. ¿Cómo lo ve? Mil gracias. J.FL.

Estimado lector, buenas tardes. Así es, usted lo ha dicho. Pero sepa que el título presenta una fortísima resistencia que no será nada fácil de superar, en el hueco bajista de principios de 2018, en los 2,58 euros. Dicho esto, PharmaMar presenta un interesante soporte en lo que puede ser la base de un canal alcista, ahora en los aproximadamente 1,70 euros. De todas formas, le invito a que lea aquí el análisis que realizamos este lunes sobre la compañía biotecnológica. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de PharmaMar desde agosto de 2017

Hola, buenas tardes. Yo querría preguntarle acerca del valor OHL. Resistencias y soportes a corto plazo. Gracias. S.LG.

Apreciado inversor, buenas tardes. OHL es otro de los títulos de los que hemos hablado largo y tendido durante mucho tiempo a lo largo de las últimas semanas y meses. Le invito a que lea aquí el análisis que realizamos sobre la constructora la semana pasada. Dicho esto, y respondiendo a su pregunta, el soporte más inmediato en OHL lo encontramos en los 0,9250 euros (mínimos de abril) y como resistencia tenemos los máximos de marzo en los 1,40 euros. Y hasta que el precio no salte por uno u otro lado no tendremos ninguna pista acerca del que puede ser el siguiente movimiento en tendencia de corto plazo. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de OHL desde 2001

Buenos días, estoy pensando entrar en Audax Renovables, ¿cómo las ve actualmente? ¿Y sobre Elecnor?, ¿qué nos puedes contar? ¡Gracias! JM.LL.

Estimado lector, buenas tardes. Audax Renovables está desplegando un amplio lateral (parece que en forma de triángulo) que en principio viene a corregir proporcionalmente las fortísimas subidas previas. El gráfico de medio plazo sigue siendo bueno por cuanto tenemos impecables mínimos y máximos crecientes desde 2013. De hecho, se puede hablar de un canal alcista por cuanto las últimas caídas han encontrado apoyo, al céntimo, en la parte alta de este. Antes resistencia y ahora soporte. En el muy corto plazo no descarto que trate de rellenar, al menos parcialmente, el hueco alcista semanal de los 1,80 euros. Es un claro mantener en cartera. El problema de los títulos como éste, que han subido mucho, es que aun cuando cayera hacia la zona de soporte de los 1,20 euros, en realidad todo seguiría más o menos igual. Es lo que tiene que un título se ha ya revalorizado más de un 700% en solo seis meses.

Gráfico semanal de Audax Renovables desde finales de 2011

Elecnor está desplegando un amplio movimiento lateral-bajista desde mediados de 2017 hasta hoy. Movimiento lateral dentro de una clara tendencia alcista de fondo o primaria. Dicho esto, en la medida en que Elecnor no salte por encima de la resistencia de los 13,20 euros, no tendremos ninguna señal de fortaleza dentro del amplio lateral de los últimos dos años. Existe una importante zona de soporte en los 10,25-10,30 euros, antes resistencia, en los máximos de 2009 y de 2014. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Elecnor desde 2007

Buenos días, José María. ¿Cómo ve a Telefónica? Las compré en diciembre a 7,50 euros y lo cierto es que estoy aburrido de esperar y esperar. No hay manera de que despierte con claridad este título. ¿Las vendería al mercado sin pensarlo dos veces? Gracias y saludos. E.C.

Apreciado inversor, buenas tardes. Vamos a ver qué nos depara el cierre de la vela semanal en los títulos de nuestra operadora. Telefónica se ha estado desplazando lateralmente durante seis meses, con una zona de soporte muy clara en los 7,20-7,30 euros. Ahora resistencias. Lo cierto es que desde que ha perforado la base del lateral, su aspecto técnico se ha deteriorado de manera importante. Y, rebote aparte, tenemos una gran ‘espada de Damocles’ en el hueco alcista de la sesión del 31 de octubre, en los 6,86 euros. Me cuesta creer que Telefónica haya perforado soportes y no aproveche la corrección para, al menos rellenar, aunque solo sea de forma parcial, este hueco alcista. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Telefónica desde finales de julio

