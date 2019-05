Consultorio de análisis técnico: Telefónica, Endesa, Mediaset, Ferrovial, Michelin y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Mediaset España, Endesa, Telefónica, PharmaMar, Michelin, IAG, Amadeus y Ferrovial.

Hola Sr. Rodríguez. Muy buenos días. Si tuviera que vender un valor, ¿cuál me recomienda? Mediaset España, Endesa o Telefónica? Gracias. R.V.

Estimado inversor, buenas tardes. Empezando por Mediaset España, decirle que sigue siendo a día de hoy un título bajista en términos de medio y de largo plazo. Ahora bien, está aguantando el tipo mucho mejor que el mercado en los últimos tiempos. Tenemos una figura de vuelta en ‘cabeza y hombros’ invertida que se ha cumplido casi en su totalidad. De hecho, en teoría esta apunta hacia la zona de resistencia de los 7,40-7,50 euros. Y por encima no descartamos un rebote hacia la zona de los aproximadamente 8-8,15 euros (ajuste del 50% del impulso correctivo previo). Pero a día de hoy se trata de un simple rebote de una fase correctiva de orden mayor.

Gráfico diario de Mediaset España desde marzo de 2014

En cuanto a Endesa, estamos hablando de un título que en cualquier momento puede marcar máximos de todos los tiempos por enésima vez. Aunque la fortaleza no es de este título, lo es de todo el sector de los ‘utilities’. Es un valor impecablemente alcista en términos de largo plazo. Además, presenta un impecable canal alcista desde finales de 2014. De hecho, no se puede descartar que este ponga rumbo hacia la zona de resistencia que le confiere la parte alta del mismo, ahora en los 25-25,50 euros. Sin lugar a dudas, es un claro mantener y se encuentra lejos de mostrar tan siquiera señal de debilidad alguna a día de hoy.

Gráfico diario desde comienzos de 2014

Por último, tenemos a nuestra operadora Telefónica bastante tocada. Sobre todo, desde que perforara la importante zona de soporte que presentaba en la base del movimiento lateral de los últimos meses, ahora resistencia: en los 7,20-7,25 euros. Me cuesta creer que, ya que se han perforado soportes importantes, no sea para al menos rellenar el hueco alcista que tenemos pendiente de los 6,86 euros (sesión del 31 de octubre).

De hecho, en torno a este hueco no sería nada extraño intentarlo de nuevo al alza en la compañía. Aunque el hecho de poder cerrar este hueco sería una nueva y clara señal de debilidad a tener en cuenta. Por otro lado, si nos creemos el canal lateral perforando, la teoría reza que (como mínimo) debería recorrer la anchura de este, lo que le llevaría a niveles de precio cercanos a los 6,70 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Telefónica desde el pasado verano

Buenos días, José María. Estoy posicionada en PharmaMar a 1,82 euros. He leído bastante sobre el título y mantienen varios analistas que cerrando semanalmente por encima de los 1,88-1,90 euros podemos estar ante un cambio de tendencia importante y con proyecciones interesantes. ¿Qué me puede decir? También me interesa bastante Michelin. Muchas gracias de antemano. Un saludo desde Vitoria. J.FL.

Apreciada lectora, buenas tardes. PharmaMar lo acabamos de analizar esta mañana en nuestra página (lea aquí el análisis). Dicho esto, es un título que lo está haciendo muy bien en los últimos meses, pero que se encuentra relativamente cerca de una resistencia muy importante. Hueco bajista que me cuesta creer se pueda cerrar en un primer intento. Pero si lo hiciera, tendremos otra clara e importante señal de fortaleza. Por el momento, es un título que mantendría en cartera, pues al fin y al cano la tendencia alcista de corto plazo, la que se iniciaba desde los mínimos de octubre, es impecable.

Gráfico diario de PharmaMar desde verano de 2017

A pesar de las caídas de los títulos de Michelin desde los máximos históricos que marcó a principios de 2018 (130,85) estamos ante una de las compañías que mejor está capeando el temporal del sector relacionado con los fabricantes de automóviles y todo lo relacionado con la automoción por la guerra comercial. Está aguantando muy bien el tipo todo hay que decirlo. Obsérvese, además, lo impecable del canal alcista por el que se viene desplazando el precio desde los mínimos de diciembre. Por lo tanto, y en la medida en que el precio no perfore la base del canal actual, no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de los precios. Como soporte de muy corto plazo tenemos los 106,35 euros y como resistencia los máximos anuales, en los 118,60 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Michelin desde septiembre de 2017

Buenos días. ¿Cómo ven ustedes IAG y Amadeus para entrar en estos momentos, a largo plazo? C.JC.

Estimado lector, buenas tardes. Rebotes aparte, me mantendría apartado de IAG. Sobre todo, porque no es capaz de poner tierra de por medio con respecto a la zona de soporte que en teoría presenta en la base del canal bajista de los últimos meses. Lo que deja la puerta abierta a que en cualquier momento el precio se pueda descolgar hacia niveles de soporte cercanos a los 5,25 euros, coincidiendo con un ajuste/retroceso del 61,8% de toda la subida desde los mínimos de octubre de 2016. En realidad, en la medida en que no tengamos un cierre por encima de los 6,5 euros no tendremos ninguna señal de fortaleza real en la aerolínea. Los máximos y mínimos decrecientes siguen ahí y así no se sube.

Gráfico semanal de IAG desde marzo de 2014

En cuanto a Amadeus, ocurre todo lo contrario. Es un título impecablemente alcista en términos de medio y de largo plazo. El precio continúa encajado dentro de un canal alcista de manual desde finales de 2014, construyendo como no puede ser de otra manera mínimos y máximos crecientes. Luego, en la medida en que el precio siga desplazándose dentro del mismo no tendremos ninguna señal de debilidad de ningún tipo. Y, por lo tanto, no descartamos que termine buscando de nuevo los máximos históricos que marcó en octubre de 2018 en los 81,50 euros. Un saludo.

Gráfico semanal de Amadeus desde finales de 2013

Buenos días, José María, ¿es momento para entrar en Ferrovial? Muchas gracias. R. M.

Apreciada inversora, buenas tardes. Ferrovial es un título claramente alcista. Aunque para un servidor es más un mantener en cartera que comprar ahora. Y con eso no quiero decir que no pueda subir más. De hecho, Ferrovial es claramente alcista. Aquí lo recomendamos cuando el precio saltaba por encima del gran triángulo (máximos decrecientes y mínimos crecientes) y hasta hoy. Además, las últimas caídas encajan a la perfección con lo que sería un apoyo en la cresta del impulso alcista previo, los anteriores máximos históricos en los 20 euros. Luego señales de debilidad no tenemos ninguna, más bien todo lo contrario. A día de hoy sigue siendo de los “mejorcito” de nuestro mercado con mucha diferencia. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Ferrovial desde abril de 2014

