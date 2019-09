Consultorio de análisis técnico: Sacyr, Enagás, Inditex, Repsol, Amper y tres subyacentes más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes subyacentes

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Inditex, Endesa, Euro/dólar, Sacyr, Repsol, Gestamp, Amper y Enagás.

Muy buenos días, José María. Lo primero agradecerle el tiempo y los conocimientos dedicados que demuestra en esta sección. Me gustaría conocer qué perspectivas tiene para Inditex y Endesa. La primera la tengo más o menos en precio y a la segunda le gano más de cuatro euros por acción. Lo dicho, muchísimas gracias. A.H.

Estimado lector, buenas tardes. Inditex es un título alcista desde los mínimos de diciembre, pues desde ahí y a pesar de las fuertes caídas de los últimos días tenemos mínimos y máximos crecientes. Y así no se cae. En principio, todo hace pensar que ponga a prueba el soporte de los 26 euros, por donde pasa la recta soporte que une los mínimos crecientes desde los mínimos de junio. Y por debajo tenemos el soporte que presenta en el último mínimo de reacción: los mínimos de agosto en los 25,33 euros. Por lo pronto vamos a ver si la directriz alcista de corto plazo consigue poner freno a las caídas. Un ajuste del 50% de toda la última subida le llevaría a los aprox. 25,25 euros.

En cuanto a Endesa, no hay nada nuevo bajo el Sol. Me refiero a que estamos hablando de un título impecablemente alcista en términos de medio y de largo plazo. Y en teoría, parece haber puesto rumbo a la potencial zona de resistencia que presenta en la parte alta del canal alcista, ahora en los aproximadamente 26 euros. La base del canal alcista, por definición soporte, pasa por el entorno de los 18 euros. Por el momento, todo sigue siendo un claro mantener. Muchas gracias a usted caballero, un saludo.

Buenos días. Me gustaría conocer su opinión sobre la cotización del euro/dólar por análisis técnico y a corto plazo. ¿Se le ocurre alguna estrategia interesante? Muchas gracias. M.F.

Apreciado inversor, buenas tardes. Finalmente, este viernes el euro/dólar no fue capaz de superar la zona de resistencia de los 1,1085 y se nos ha frenado de nuevo en la parte superior del canal bajista de corto plazo. Que por cierto parece trazado con escuadra y cartabón. En términos de medio plazo el cruce es bajista para la moneda única/alcista para el billete verde. Pero si fuera capaz de cerrar en el corto plazo por encima de los 1,1100 no descartaremos un importante rebote (fase de reacción), con objetivo en la zona de resistencia de los aprox. 1,1250. Se diría que justo en este momento le tenemos atacando de nuevo resistencias de muy corto plazo. Gracias a usted, un saludo.

Hola, buenos días. ¿Podría hablarnos de Sacyr y de Repsol? Las compré a principios de agosto a 2,35 y 13,80 euros respectivamente. Saludos cordiales. Atentamente. G.A.

Estimado lector, buenas tardes. Sacyr es un título que en líneas generales está comportándose mucho mejor que nuestro mercado en su conjunto. De hecho, desde sube un 40% en el año. Y desde el punto de vista de los gráficos es un título interesante, ya que las caídas hasta los mínimos de agosto encajan a las mil maravillas dentro del típico ‘throw back’ a una recta resistencia, ahora soporte. Y desde ahí parece reestructurarse al alza de nuevo. O dicho con otras palabras, en la medida en que no cierre por debajo del soporte de los 2,07 euros no tendremos la más mínima señal de debilidad y por lo tanto no sería nada extraño que más pronto que tarde atacara la importante resistencias que presenta en los máximos de 2018 (2,63). Y por encima de esta ya no hay resistencias importantes hasta los máximos de 2015, en los 3,50-3,55 euros.

Esta mañana hemos amanecido con subidas cercanas al 20% en el precio del petróleo, a raíz del ataque con drones a la mayor plataforma de petróleo del mundo, la compañía saudí Aramco. Lo que sin duda está afectando a todas las compañías petroleras del mundo.

En cuanto a Repsol, le tenemos en este momento en plena zona de resistencia: la parte alta del canal bajista por el que se viene desplazando el precio desde hace aproximadamente un año. Digamos que para dejar la puerta abierta a la posibilidad de que esté cambiando de tendencia, de lateral-bajista a alcista, hemos de pedirle al título que salte y confirme en precios de cierre por encima de los 14,68 euros (el último máximo decreciente). Pero a día de hoy, sigue encajado dentro de un impecable canal bajista. De vuelta ese saludo, caballero.

Sr. Rodríguez, me gustaría me diera su visión sobre Gestamp tras las últimas subidas. ¿Ha cambiado por fin de tendencia? ¿Es momento de comprar? Gracias anticipadas, un saludo. N.H.

Apreciado inversor, buenas tardes. Gestamp lo hemos analizado esta mañana en nuestra página (puede leerlo aquí). Por el momento seguimos sin figura de vuelta como tal y lo que está haciendo el precio es rebotar desde la base del canal bajista. Lo que deja la puerta abierta a que rebote, incluso, hacia la parte alta del mismo. Pero no nos engañemos, por el momento es un rebote dentro de una clara tendencia bajista de fondo. El índice sectorial de coches europeo, el EURO STOXX Automobiles & Parts ha rebotado un 16% desde los mínimos de agosto y justo ahora cotiza en plena zona de resistencia: en la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde enero de 2018. Por lo tanto, no descartamos correcciones en el muy corto plazo. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, D. José María y muchas gracias por sus comentarios técnicos. Me gustaría que analizara dos valores: Amper y Enagás con vistas a finales de año, con sus soportes y resistencias de corto plazo. Saludos. E.S.

Estimado lector, buenas tardes. Amper es un título por el que nos preguntan mucho en esta sección y que sigue desplazándose lateralmente desde octubre de 2018. De hecho, cada vez que lo hemos analizado decíamos aquello de que en la medida en que no cerrara por debajo del soporte de los 0,2350 euros no tendríamos ninguna señal de debilidad y por lo tanto la posibilidad de volver hacia la resistencia de los aproximadamente de los 0,34-0,3470 euros es un escenario que no se puede descartar en absoluto. Es un título a día de hoy sin tendencia.

En cuanto a Enagás, le tenemos en fase de rebote. Con una importante resistencia a la vuelta de la esquina: en los 20,88 euros. De cerrar este hueco no descartamos que el rebote tenga continuidad hacia niveles cercanos a los 21,75-22 euros, el 50% de la gran vela negra de principios de julio. Para hacernos una idea de los niveles para el potencial rebote, un ajuste del 50% de toda la caída previa desde los máximos anuales e históricos, le llevaría a los 22,50 euros. Y si es del 61,8% a los aprox. 23,30 euros. Por abajo, por el lado de los soportes, tenemos los mínimos anuales en los 18,80 euros y por debajo los 18,30-18,35 euros. Saludos.

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.