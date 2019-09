Telefónica: en plena resistencia tras 15 sesiones consecutivas de subidas

Tenemos a los títulos de nuestra operadora justo en plena zona de resistencia: los 6,80 euros

Desde el 26 de agosto son 15 las sesiones consecutivas cerrando en verde por parte de los títulos de nuestra operadora. Y justo en este momento cotiza en niveles de resistencias importantes.

El hecho de que los títulos de Telefónica presenten 15 sesiones consecutivas de subidas en realidad no significa nada, es algo más bien anecdótico. Así, desde los mínimos de la sesión del 15 de agosto los títulos de Telefónica se han revalorizado un 15% vs. +8,5% del Ibex o el +18% del índice bancario europeo (EURO STOXX Banks). Es decir, se ha revalorizado por encima de la media del mercado, pero menos de lo que lo han hecho de media los bancos y el sector de los automóviles/automoción. En cualquier caso, por el momento se trata de un simple rebote dentro de una clara tendencia bajista de fondo. Figura de vuelta como tal no tenemos todavía. Lo que no quiere decir que puede que estemos ante algo más que un simple rebote. Pues todo cambio de tendencia empieza por rebotes sin importancia y solo el tiempo nos confirmará si se trata de un simple rebote, o hay algo más detrás. Dicho esto, lo que sí que se puede apreciar en el gráfico diario es que tenemos a los títulos de nuestra operadora en plena zona de resistencia: los 6,80 euros (antes soporte). Y por encima ya no hay resistencias relevantes hasta la directriz bajista, en torno a los 7,20 euros.