Buenos días. ¿Sería tan amable de analizar el Ibex con soportes y resistencias? ¿Le ve recorrido de aquí a finales de año o ya está casi todo el pescado vendido? M.A.

Estimado lector, buenos días. Ahora mismo tanto el Ibex como el resto de los índices europeos y de Wall Street están en fase correctiva de corto plazo. Y dentro de todos ellos el Ibex es el más débil, el más rezagado con diferencia. Algo que por otro lado viene de muy lejos y por lo tanto no es novedad alguna. Creo que, tras la actual fase correctiva, cuando finalice, volverán las compras y no descarto un ‘rally’ hacia la recta final del año. Pero a día de hoy me cuesta ver al Ibex más allá de la importante zona de resistencia que tiene en los 9.450-9.500 puntos: la parte superior (resistencia) del canal bajista por el que se viene desplazando nuestro Ibex desde finales de 2007. Y ya no hablemos de la resistencia que tiene en los máximos prepandemia en la zona de los 10.100 puntos. Este nivel no será nada fácil de dejar atrás. Un saludo.

Gráfico semanal del Ibex 35

Buenos días. Mi consulta es sobre PharmaMar. Entré en este valor comprando un paquete de acciones a 100 euros. A día de hoy y viendo la caída del valor, a pesar del buen comportamiento en el último mes, me planteo volver a entrar con un volumen de acciones similar para compensar pérdidas y poder eliminar de mi cartera este valor cuanto antes. ¿Qué me aconseja? Agradecida por su respuesta, un saludo. N.

Apreciada inversora, buenas tardes. PharmaMar, al menos por el momento, está respetando en todo momento la directriz alcista que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde octubre de 2018. Por lo tanto, tiene por definición un importante soporte en el último mínimo creciente, los 68,50 euros y mínimos de agosto. Sería bueno que este no se perforara en ningún momento para de alguna manera seguir confiando en el valor. Le invito a que lea aquí el análisis que este jueves realizamos sobre la compañía. Cierto es también que sería bueno que el precio se alejara cuanto antes y con mayor claridad de la directriz alcista, y poner así tierra de por medio y evitar peligros futuros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de PharmaMar

Hola, buenas. Tengo en cartera Nel ASA, con pérdidas del 50%. ¿Qué hago? ¿Asumo pérdidas? Gracias. M.SM.

Estimado inversor, buenas tardes. La compañía sueca Nel ASA sigue dentro de una perfecta fase correctiva desde los máximos anuales (e históricos) de principios de año. Desde entonces la caída es superior al 60% y lo cierto es que no tenemos en este momento figura de vuelta alguna ni nada que nos lleve a pensar que hemos podido ver los mínimos de la corrección. O al menos no en la medida en que siga construyendo máximos y mínimos decrecientes. Y así no se sube. Lo lógico es que en algún momento trate de construir un rebote de cierta intensidad (fase de reacción), pues nada cae por los siglos de los siglos sin su correspondiente rebote. Pero lo cierto es ahora mismo no hay nada ni parece que este pueda estar cerca. Un saludo.

Gráfico diario de Nel ASA

Buenos días Sr. Rodríguez. Tengo medio bitcoin comprados a principios de agosto a 40.300 dólares. Mi intención es dejarlo varios años a ver qué pasa. ¿Cómo lo ve? ¿Cree que puede llegar a los 100.000 dólares de lo que tanto se habla? Un saludo y gracias por esta sección que siempre que puedo no me la pierdo. L.P.

Apreciado lector, buenas tardes. Con el bitcoin suele ocurrir que la volatilidad tan alta que tiene nos hacer no ver el bosque. Tan pronto parece que se va a máximos históricos como parece que se cae a los 30.000 dólares. El inversor pequeño suele perder la perspectiva con mucha facilidad. Dicho esto, el bitcoin es y sigue siendo muy alcista en términos de medio y de largo plazo. Y ahora está consolidando dentro de un errático lateral. Por el momento la zona de los 41.000 dólares (antes resistencia) sigue funcionando como soporte.

Gráfico diario del futuro del bitcoin

Se diría que la zona de resistencia de junio y de agosto está funcionando ahora mismo como soporte. Y no descarto que, con sus típicos sustos, desde aquí trate de poner rumbo a la resistencia de los 53.000 dólares y por encima los máximos históricos en los 65.000 dólares. ¿Llegar a los 100.000 dólares? Todo puede ser. Y no lo descarto que lo veamos de manera más o menos rápida si consigue batir los máximos anuales e históricos en los 65.500 dólares del futuro. Muchas gracias a usted, un saludo.

Hola, José María. A principios de agosto compré IAG a 2,05 euros y Meliá Hotels a 5,92 euros. Voy a largo plazo, sobre todo porque entiendo que desde aquí el turismo solo puede ir a mejor, aunque sea lentamente. ¿Qué le dicen los gráficos? Muchas gracias y saludos desde Sancti Petri.

Estimado inversor, buenas tardes. Dentro del amplio y errático movimiento lateral de IAG en el año lo que nos ha dejado el precio muy claro es que tiene un importante soporte en los 1,60 euros (el último mínimo de reacción). Si tras el rebote en curso este corrigiera de nuevo y perforara dicho soporte el título nos estaría confirmando una preocupante figura de implicaciones bajistas que le podría llevar de nuevo a la zona de mínimos de 2020. Por eso vamos a fijarnos mucho en que el valor respete en todo momento el soporte de los 1,60 euros.

Gráfico semanal de IAG

Mientras no lo perfore vamos a dejar la puerta abierta a que esté tratando de reestructurarse de nuevo al alza en busca de los máximos anuales (2,5750) y por encima tenemos una resistencia de mayor relevancia en el hueco bajista semanal de marzo de 2020 en los 2,6160 euros. Como se puede observar, en el rango de los 2,57-2,61 euros confluyen importantes zonas de resistencia que no serán fácil de batir.

En cuanto a Meliá Hotels el gráfico es casi un calco del de IAG. Solo que este presenta un doble suelo de corto plazo que le debería llevar, como mínimo, hacia la zona de los 7 euros. Y las siguientes resistencias importantes se encuentran en los máximos anuales (7,40) y por encima y de mayor relevancia los niveles prepandemia: los máximos de principios de 2020 en los 8,40 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Meliá Hotels

Buenos días. Quisiera invertir en un banco, en Sabadell o Bankinter. ¿Cuál le gusta más de los dos y en que niveles de precio? Muchas gracias, saludos. D.B.

Apreciado lector, buenas tardes. Me gustan los dos. Pero todo depende del horizonte temporal con el que los miremos. Sabadell me gusta para ‘trading’ (corto plazo) y Bankinter de manera tendencial (medio y largo plazo). Empezando por Sabadell, valor que analizamos este jueves, ha superado la directriz bajista de los últimos 3 años. Vamos a ver si es capaz de confirmarlo en velas semanales. En el corto plazo y si vienen curvas en los mercados, cosa que no descarto en absoluto, es probable que vuelva a la directriz bajista solo que ahora en forma de soporte (¿’throw back’?). Digamos que las sensaciones son buenas, de hecho, el último ‘rally’ le ha llevado a construir un nuevo máximo crecientes. Y así no se cae. Así, no es descartable que en los próximos meses a poco que el mercado acompañe (una vez finalice la actual fase correctiva) se dirija a los niveles prepandemia en los 1,06 euros.

Gráfico semanal de Sabadell

En cuanto a Bankinter, es otro de esos valores que hemos analizado recientemente en las últimas semanas. De hecho, es el valor del sector financiero de nuestro país que mejor aspecto técnico tiene con mucha diferencia. Simplemente hay que mirar al amplio ‘cabeza y hombros’ invertido que presenta el título y que le proyecta, si se cumple, muy por encima de los máximos históricos (5,98 euros) ajustada la serie de precios al último dividendo repartido. Es decir, por encima de los 6 euros estaríamos hablando de un título en subida libre absoluta. En términos de medio y de largo plazo me decanto claramente por Bankinter, sin duda. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Bankinter

