Buenos días, me gustaría que analizara Rovi para entrar en la acción aprovechando las caídas desde finales de enero. Gracias por su trabajo no me pierdo ningún consultorio. Un saludo. I.M.

Estimada lectora, buenas tardes. Rovi es un título claramente alcista a pesar de las caídas de las últimas semanas. Es un claro mantener en cartera si se viene posicionado al alza con anterioridad. Pero si tuviera que hacerlo ahora solo me lo plantearía si este decide corregir un poco más, en la base del canal alcista por el que se viene desplazando el precio desde junio. La base de un canal es por definición zona de soporte y esta pasa en este momento por los aproximadamente 37 euros. Muy amable por sus palabras, muchas gracias.

Gráfico diario de Rovi

Buenas tardes, José María. Me gustaría un análisis de Ence, así como un posible precio de entrada pensando en el medio y largo plazo. Muchas gracias desde Madrid. P.PL.

Apreciado inversor, buenas tardes. Ence es un valor interesante en este momento. Sobre todo porque a pesar de las últimas caídas (muy tímidas teniendo en cuenta la última gran subida) el gráfico sigue presentando una clara formación de vuelta en doble suelo (semanal y mensual). Esto no quiere decir que no pueda corregir en las próximas semanas/meses. Pero si nos creemos la figura el título debería terminar alcanzando niveles próximos a los 5-5,50 euros en los próximos meses. Pocos títulos tienen a día de hoy una figura de vuelta tan clara. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico mensual de Ence

Buenos días, Sr. Rodríguez. Gracias por este consultorio del que tanto aprendemos. Le agradecería un análisis del aspecto técnico que presenta Alnylam Pharmaceuticals (ALNY) en el medio plazo. Muchas gracias. B.NV.

Estimado lector, buenas tardes. Alnylam Pharmaceuticals es, primero, un valor alcista en el medio y largo plazo que es lo realmente importante. Solo hay que mirar la directriz alcista en la que se viene desplazando el título desde finales de 2016. Además del importante soporte horizontal en el que se ha apoyado el título en numerosas ocasiones a lo largo de 2020: los 120 dólares. Es un claro mantener, pero si tuviera que entrar en este momento solo me lo plantearía si corrigiera hacia alguno de los niveles de soporte a los que he hecho referencia. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Alnylam Pharmaceuticals

Buenos días, D. José María. Me gustaría que analizase las acciones de Almirall y Alibaba. Esta última ha caído con fuerza en la recta final de 2020 y, quizá, sea una oportunidad de compra a largo plazo. ¿No cree? Muchas gracias, un saludo.

Apreciado inversor, buenas tardes. Almirall es de las ‘small caps’ que más me gustan en el momento actual. Aunque ya hemos hablado de este valor en alguna otra ocasión en los últimos meses. En realidad, solo basta con mirar al gráfico mensual de largo plazo para entender el motivo por el que me parece un valor de lo más interesante. El precio se ha apoyado en cuatro ocasiones en la directriz alcista que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde 2011. Es decir, presenta una directriz alcista de manual con un soporte muy importante en el rango de precios de los 8,60-8,85 euros. Y en la medida en que este no se perfore, que no parece sea el escenario más probable, todo apunta a que puede estar poniendo rumbo a los máximos históricos (18,11). Con el permiso de la importante resistencia intermedia que tiene en los 13,47 euros (máximos de mayo).

Gráfico mensual de Almirall

En cuanto a Alibaba, este es un buen ejemplo de aquello que nos gusta recordar acerca de que un valor puede caer con fuerza sin dejar de ser alcista (en términos de medio y de largo plazo) por ello. Y lo que tenemos delante es que la corrección de Alibaba se ha frenado en la directriz alcista de largo plazo, la que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde 2016. Por lo tanto y llegados a este punto solo cabe seguir apostando por la tendencia de fondo y objetivo en los máximos históricos (con sus correcciones contra tendencia). Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Alibaba

Buenos días, José María. ¿Qué opinión le merece DIA y PharmaMar? En la primera sería para invertir una pequeña cantidad y en el caso de PharmaMar creo que la corrección ya quedó atrás y ahora solo cabe seguir subiendo y puede ser una oportunidad pensando en el largo plazo. ¿Qué niveles de soporte y de resistencia hay que vigilar en las dos? Reciba un cordial saludo. A.D.

Estimado inversor, buenas tardes. No veo abrir posiciones alcistas en DIA porque no es un valor alcista. Si tuviera que hacerlo, para ‘trading’ solo me lo plantearía en la zona de soporte de los 0,10 euros con ‘stop loss’ por debajo (en precios de cierre). O cuando confirme, si lo hace, por encima de los 0,15 euros. Mientras tanto no tiene el más mínimo interés.

Gráfico diario de DIA

En cuanto a PharmaMar, el título ha subido cerca de un 60% desde los mínimos de principios de enero. Luego entrar ahora detrás del precio no lo veo. Lo que no quiere decir que no pueda subir. Ahora bien, si en el corto plazo corrigiera, al menos parcialmente, el hueco alcista de finales de enero en los 87,80 euros me lo replantearía. Se trata de un imponente hueco alcista con un volumen de negociación muy alto, y por lo tanto y por definición es una zona de soporte a tener en cuenta. En los niveles de precio más cercanos a este ‘gap’, con ‘stop loss’ en el mismo, es donde la ecuación rentabilidad-riesgo se hace óptima. Un saludo.

Gráfico diario de PharmaMar

Buenas, Sr. Rodríguez. ¿Cómo ve el Ibex de cara a 2021? ¿Por fin tendremos un año de ganancias y de cierta tranquilidad después del año tan complicado para todos como ha sido 2020? ¿Qué objetivos maneja? Gracias por esta sección, un saludo. N.A.

Apreciado lector, buenas tardes. Rebotes aparte 2021 no ha empezado bien. Confiemos en que el ‘efecto enero’ no se cumpla este ejercicio. Lo cierto es que, rebotes aparte, mucho tiene que subir el Ibex para de alguna manera anular la impecable tendencia bajista en la que sigue inmersa el índice. Este se está desplazando dentro de un impecable canal bajista desde finales de 2007 y la parte alta del mismo pasa por el entorno de los 9700 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que incluso un rebote hacia ahí llevaría al precio a la parte alta del canal y poco más. Nada cambiaría dentro de lo que es la tendencia bajista de fondo. Vamos semana a semana, mes a mes… y a ver qué nos dice el precio.

Gráfico mensual del Ibex 35

Este es otro motivo más por el que sigo diciendo que hay que comprar fortaleza y esta sigue estando y estará en Wall Street y dentro de Europa en el Dax. Lo que no quita para que haya valores alcistas de medio y de largo plazo como por ejemplo: LVMH, ASML, etcétera. Pero como ven están fuera de nuestro mercado. Gracias a usted, un saludo.

