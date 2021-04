A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza CIE Automotive, Ence, Enagás, Endesa, Sacyr, Iberdrola, Técnicas Reunidas y Almirall.

Buenos días, D. José María. ¿Podría analizar la situación de CIE Automotive? Gracias. E.SD.

Estimado inversor, buenas tardes. CIE Automotive es un claro mantener y presenta un gráfico de lo más interesante. Podemos en el gráfico adjunto cómo este perforó hace ya muchos meses la directriz bajista y ahora nos está construyendo una impecable recta soporte, una directriz alcista que une todos y cada uno de los sucesivos mínimos crecientes desde los mínimos de marzo de 2020. O lo que es lo mismo, en la medida en que no se perfore dicha directriz alcista no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la impecable estructura alcista de los últimos treces meses. Pero si está pensando en entrar ahora en el valor, en mi opinión estaría llegando muy tarde al mercado. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días y gracias por el consultorio. ¿Qué me puede decir de Ence y un ‘stop’ de beneficios para las acciones que compré a 3,35 euros? Gracias. I.RJ.

Apreciado lector, buenas tardes. El gráfico de Ence, a pesar de las últimas caídas, sigue apuntando buenas maneras. O mejor dicho, no hay nada que nos invite a pensar que el objetivo en la zona de los 5,50 euros (proyección mínima teórica del doble suelo) no se pueda conseguir. Pero sí que es cierto que la perforación del soporte que tiene en los mínimos de marzo (3,82) sería bueno que no se perforara en precios de cierre y con holgura. Al hacerlo estaría confirmando un doble techo que le podría llevar una vez más al importante soporte (antes resistencia) de los 3,20 euros. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días y gracias por sus acertadas respuestas. Dudo si entrar en Enagás o Endesa para una inversión a dos o tres años. ¿Cuál es su opinión? Gracias. JT.ZI.

Estimado inversor, buenas tardes. Pues a día de hoy está claro, mejor Endesa que Enagás. Y ahora vamos a ver el porqué. Enagás se está desplazando dentro de un canal bajista en los últimos meses y todo ello dentro de un amplio movimiento lateral que viene durando desde 2014. En realidad, el título lleva desplazándose de manera lateral desde 2014 hasta hoy. Si tuviera que entrar en el valor lo intentaría en los niveles de precio más cercanos posibles a la base del mismo, los aprox. 16,50 euros. Pero en el mejor de los casos estamos ante un valor lateral, sin tendencia.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con Endesa. Endesa es un valor claramente alcista en términos de medio y de largo plazo. Además, en el corto ha dejado atrás el canal bajista por el que se ha estado desplazando en los últimos meses batiendo la importante resistencia (ahora soporte) de los 22,30 euros. Toso sugiere que el valor se dirige a los máximos históricos en los 24,60 euros que marcó en febrero del pasado ejercicio. Y como de lo que se trata es de entrar al mercado comprando fortaleza, esta está en Endesa, no en Enagás. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. Me gustaría saber cómo ve a Sacyr e Iberdrola. Muchas gracias por su tiempo. LA.HR.

Apreciado lector, buenas tardes. Sacyr es un valor que no me disgusta, sobre todo desde que cerrara/anulara el hueco bajista semanal de marzo. Este ya forma parte de la historia. Además, tenemos un importante soporte, antes resistencia, en la zona de los 2,05 euros. A día de hoy todo sugiere que, con sus correcciones contra tendencia, el valor pueda poner rumbo a los máximos de 2020 en los 2,70 euros. Ahí es donde está la resistencia más importante en el momento actual.

El caso de Iberdrola es muy parecido al de Endesa. Los dos son valores claramente alcistas en términos de medio y de largo plazo. No hace mucho decíamos del valor que nos encontrábamos ante un “ahora o nunca” por aquello de que el precio ponía a prueba de nuevo la directriz alcista que une todos y cada uno de los sucesivos mínimos crecientes desde octubre de 2018. Rebotó al céntimo en la recta de aceleración y por lo tanto no descarto en absoluto que, en breve, ataque los máximos anuales e históricos en los 12,40 euros. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días y gracias por los análisis. Me gustaría tener el aspecto técnico de Técnicas Reunidas. Muchas gracias. R.CB.

Estimado inversor, buenas tardes. Técnicas Reunidas se encuentra encajado dentro de un canal alcista de corto plazo, pero aun así es bajista en términos de medio y de largo plazo. Con todo, no descarto que el rebote en curso le lleve, incluso, hacia la resistencia de los 17,30 euros (máximos de agosto)-18 euros (hueco bajista semanal de marzo de 2020). Resumiendo, en el corto plazo sigue siendo alcista y por lo tanto tiene potencia, pero me cuesta creer que este pueda ir más allá de los 18 euros. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. Me gustaría conocer su opinión sobre Almirall a largo plazo. Muchas gracias. N.MG.

Apreciado lector, buenas tardes. Almirall es un valor que hemos analizado en varias ocasiones y del que siempre he dicho que me gustaba y me gusta. Y me gusta en base a la directriz alcista de largo plazo en la que se viene apoyando desde finales de 2011 y que es impecable. Además, por encima de la resistencia de los 113,50 euros confirmaría un doble suelo con objetivo en los máximos anuales e históricos en los 18 euros. Con sus correspondientes correcciones contra tendencia, claro está. Gracias a usted, un saludo.

