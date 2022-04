A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Fluidra, Logista, ASML, Repsol, Occidental Petroleum, Inditex, IAG y el bitcoin.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Hola, muy buenos días. En poco tiempo las acciones de Fluidra se han desplomado enormemente. Las tengo compradas a 36 euros por acción y me gustaría conocer su opinión sobre el futuro de esta acción. Gracias y saludos. J.SP.

Estimado lector, buenas tardes. Fluidra ha caído con mucha fuerza, como ha sucedido con el 90% del mercado. Se trata de una corrección de todo el mercado en bloque. Y contra eso no hay nada que hacer. Dicho esto, me quiero quedar con el importante soporte que presenta en los mínimos de la caída: los 22,45 euros. Ahí el precio nos dibujó un ‘martillo’ desde el nivel de ajuste/retroceso del 50% de toda la subida desde los mínimos del peor momento de la pandemia. Y por definición, un ajuste del 50% es zona de soporte. De un importante soporte.

Gráfico semanal de Fluidra (FDR)

De lo que se deduce que, existe la posibilidad (a falta de tener algún tipo de figura de vuelta) de que hayamos visto los mínimos de la caída y desde aquí, con el paso del tiempo, trate de reestructurarse de nuevo al alza. Aunque no es menos cierto que podría desplegar un amplio y largo lateral en los próximos meses antes de construir algún tipo de figura de vuelta. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. Me gustaría saber cómo ve a Logista, que hace meses que nadie habla de la empresa. Un saludo. S.F.

Apreciado inversor, buenas tardes. Lo interesante de Logista es que el valor ha sido capaz de rebotar con fuerza desde el soporte decreciente del último año y ahora la siguiente resistencia a batir está en el origen de la última caída, esto es los 17,71 euros. Y por encima la zona de máximos históricos en los 18,36-18,43 euros. Digamos que es un claro mantener en cartera, pues parece que lo peor ha pasado ya para el valor. Un saludo.

Gráfico semanal de Logista

Buenos días, D. José María. ¿Se puede entrar en ASML después de la brutal caída de los últimos meses? Parece que está rebotando muy bien ahora. ¿Cree que se puede entrar o llego muy tarde como usted suele decir? Muchas gracias por su ayuda. L.D.

Estimada lectora, buenas tardes. ASML Holding no ha dejado de ser alcista en términos de largo plazo en ningún momento a pesar de la fuerte corrección de los últimos meses. Corrección que se produjo en todo el sector de los semiconductores (SOX). Recientemente el valor ha dejado atrás la resistencia de los 600 euros, ahora soporte y parece querer reestructurarse al alza de nuevo. Pero es cierto que en el corto plazo el valor ha corrido mucho. Quiero decir con ello, que una potencial corrección hacia el nuevo soporte de los 600 euros sería un nivel interesante para intentarlo de nuevo al alza.

Gráfico diario de ASML Holding

La corrección de los últimos meses le ha llevado a arrojar una lectura de sobreventa semanal por debajo, incluso, del peor momento de la pandemia allá en marzo de 2020. ASML es un valor interesante, sin duda. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Me gustaría que analizara una de estas dos acciones, o las dos: Repsol y Occidental Petroleum. Para una entrada a los niveles actuales a 2-3 años vista. Un saludo y mil gracias. P.C.

Apreciado inversor, buenas tardes. Repsol lleva peleándose una y otra vez, dilataciones puntuales aparte, con la directriz bajista principal. Aquella que une todos y cada uno de los sucesivos máximos decrecientes desde verano de 2018. Si fuera capaz de dejarla atrás con claridad y en velas semanales, entonces podemos empezar a confiar en un movimiento en busca de los máximos históricos en los 13,74 euros (ajustada la serie de precios a todos los dividendos repartidos a lo largo de la historia). Pero sepa que son muchas las resistencias que el valor presenta desde los niveles actuales hasta los máximos mencionados.

Gráfico semanal de Repsol

En cuanto a Occidental Petroleum es un valor que ha corrido ya mucho y que en el momento actual se encuentra atacando importantes resistencias. La primera en la zona de los aproximadamente 58,50-60 dólares y por encima y de mayor relevancia la directriz bajista en los 76,50 dólares. Dicho esto, y sin conocer el resto de su cartera, es importante diversificar. Apostar fuertemente por petroleras tras el último ‘rally’ puede tener su riesgo. El riesgo de llegar tarde al mercado. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Occidental Petroleum (OXY)

Buenos días. Tengo compradas acciones de IAG a 1,85 euros (finales de enero) y de Inditex a 27 euros (noviembre de 2020). Creo que le puedo sacar más a la primera que a la segunda a medio y largo plazo. Y el problema es que estoy cansado de tanto esperar con Inditex. No sé si vender con pérdidas y meterlo todo en IAG, o darle otra oportunidad a la textil. No sé, ¿qué opina? Gracias y saludos desde Lugo. P.T.

Estimado lector, buenas tardes. Pues qué quiere que le diga, pero ahora mismo no me gusta ninguno de los dos valores que me comenta. Y mucho menos todavía IAG. Este martes analizamos los títulos de la aerolínea (puede leerlo aquí) y decíamos de la compañía que ahora mismo presenta numerosas resistencias por encima. La más importante de ellas en el origen de la última corrección (2,1360) y para atacarla todavía queda mucha tela que cortar.

Gráfico semanal de IAG

En cuanto a Inditex, es de los valores que menos está rebotando en los últimos tiempos. En este sentido se está quedando por detrás y eso es una señal de debilidad en sí. La resistencia más importante en este momento está en el hueco bajista semanal de los 24,24 euros. Referencia muy alejada de los niveles actuales de precio. Digamos que más allá de intentar abrir largos cerca de soportes claves (los mínimos anuales (18,55) y los mínimos de la pandemia (17,79)) no lo veo a día de hoy. No me gusta ninguno de los dos valores en el momento actual. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Inditex

Hola, Sr. Rodríguez. Ando un poco nervioso con el bitcoin después de haberlo comprado a 25.000 dólares y haberlo visto en 69.000 dólares. No sé si venderlo en el rebote actual o mantenerlo. No me acostumbro a ver cómo algo puede bajar tanto en tan poco tiempo y rebotar con la misma verticalidad. No sé muy bien qué hacer si lo soy sincero. ¿Cómo lo ve usted? Un saludo y gracias por esta sección, que casi nunca me pierdo.

Apreciado inversor, buenas tardes. Ahora mismo el bitcoin hay que mantenerlo en cartera sin ningún tipo de dudas. La señal de compra, correcciones aparte, la daba este lunes tras superar la resistencia de los 46.000 dólares. El triángulo simétrico se ha roto claramente al alza y por lo tanto cabe esperar subidas hacia los 60.000 dólares y más arriba. No descarto, incluso, un movimiento en busca de los máximos históricos (69.355 del futuro del bitcoin). Esta mañana lo volvíamos a analizar y explicábamos que por el momento todo forma de un 'throw back' de manual. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario del futuro del bitcoin (BTC)

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.