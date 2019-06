Consultorio de análisis técnico: Ence, Santander, IAG, Amadeus, Amper y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza IAG, Amadeus, Santander, Nyesa, Telefónica, Ence, Amper, Azkoyen.

Hola José María, me gustaría que me diese su opinión sobre entrar en Amadeus, a pesar de haber roto su soporte en la base de su canal. Y también me gustaría que analizara IAG y Banco Santander. Muchas gracias. J.GM.

Estimado inversor, buenas tardes. Comenzando por la aerolínea, IAG es bajista. Ha perforado el soporte que le confiere el nivel de ajuste/retroceso del 61,8% de toda la subida previa. Ahora bien, es cierto que en ocasiones tenemos dilataciones de los precios que le pueden llevar algo más abajo (66% de ajuste). Dicho esto, no descarto que asistamos a algún que otro rebote de corto plazo. Pues nada cae sin su correspondiente rebote contra tendencia o fase de reacción.

Por lo tanto y a falta de tener figura de vuelta, algo que no tenemos ni parece que se pueda construir en el corto plazo, es un título que preferiría no tener en cartera en el momento. Insisto, al menos no mientras no tengamos algún tipo de figura de vuelta que nos invite a pensar que la corrección ha podido tocar a su fin. Al margen.

Gráfico semanal de IAG desde verano de 2015

En cuanto a Amadeus, no veo el canal que vd. comenta. De hecho, es un título que a pesar de las últimas caídas sigue siendo impecablemente alcista. Solo hay que mirar el gráfico, así como el canal alcista desde finales de 2014. Es más, en teoría todo acercamiento a la base del canal, ahora en los 62,70 euros, se puede interpretar como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras, ya que se trata de la base del canal alcista.

Gráfico semanal de Amadeus desde 2014

En cuanto a Banco Santander, lo único a lo que nos podemos agarrar en el momento actual es al hecho de que ha vuelto a respetar el soporte de los 3,89 euros ('gap' alcista de principios de año). Es la tercera vez que lo rellena, pero lo importante es no cerrarlo. Hacerlo sería una clara señal de debilidad adicional. El peligro es que el rebote de este martes se trate de un simple ‘pull back’ a la línea clavicular de la formación bajista en ‘cabeza y hombros’ que parece haber perforado a la baja recientemente. De hecho, los máximos de la sesión (4,05) coincidiría, al céntimo, con un intento de atacar la línea clavicular (línea roja) de la potencial formación bajista para en teoría coger carrerilla a la baja de nuevo. Anular el hueco alcista mencionado se debería interpretar como la antesala de un movimiento en busca de los mínimos de diciembre: los 3,70 euros.

El mercado está en un momento difícil, todo hay que decirlo. De los tres títulos que comenta el único que es alcista de verdad, en términos de medio y de largo plazo, es Amadeus. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Santander desde septiembre

Buenos días, José María. ¿Podrías analizar Nyesa Valores a corto y medio plazo? Le estaría muy agradecido. Muchas gracias. Un cordial saludo. M.RC.

Apreciado lector, buenas tardes. Nyesa Valores es un título bajista y en caída libre relativa. Lo único a lo que poder agarrarnos era el hueco alcista (soporte) de los 0,014 euros. Hueco que se ha cerrado, o lo que es lo mismo anulado. Por lo tanto, no hay nada que nos guste en el título. Nada. Y no podemos descartar, incluso, una vuelta a los mínimos históricos: en los 0,0115 euros. Ya solo el precio de la acción habla por si solo. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Nyesa Valores en el último año

Hola. Soy un inversor que tengo 1.428 acciones de Telefónica y quisiera comprar 72 acciones más para hacer 1.500. Las tengo compradas a 6,90 euros. ¿Cree que es un buen precio? ¿O va a bajar más? ¿Qué precio cree que tiene de soporte? ¿Cree que Ence es una buena acción de compra, ahora que ha perdido la mitad de su precio? ¿Cuándo sería interesante entrar y a qué precio? Gracias, un saludo. P.C.

Estimado inversor, buenas tardes. Telefónica es de los valores que mejor está aguantando en las últimas sesiones/semanas las caídas generales del mercado. No es un título que me desagrade porque las últimas caídas le han llevado a rellenar parcialmente el importante hueco alcista de finales de octubre. Y además le tenemos atacando con éxito la resistencia de los 7,20-7,25 euros. Por lo tanto, a priori las ha comprado a muy buen precio, en niveles de soporte claves. Y no descarto que, con sus correcciones puntuales, ahora trate de buscar la parte alta del anterior lateral: en los 7,80-7,85 euros. En este momento, es de los pocos títulos que más o menos se están salvando del último latigazo bajista.

Gráfico diario de Telefónica en el último año

En cuanto a Ence, es rara la semana que no se analiza. De hecho, lo analizamos en el consultorio de este lunes. Dicho esto, y teniendo muy claro que estamos hablando de un título bajista (máximos y mínimos decrecientes), donde no tenemos figura de vuelta alguna, no descarto rebotes importantes (fase de reacción). Simplemente, ante la posibilidad de que la base, en teoría soporte, del canal bajista de los últimos meses pueda hacer reaccionar al título al alza. Pero solo en fase de rebote, nada más.

Es bajista, muy bajista. Y jugar a querer coger rebotes de muy corto plazo no es una tarea nada fácil. Otra cosa será si más adelante nos dibujara algún tipo de figura de vuelta, algo que a día de hoy está muy lejos de conseguir. Lo que no quita para pensar que si existe un momento para intentar construir un rebote que de alguna manera corrija la sobreventa extrema (diaria, semanal y mensual) sea justo ahora. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Ence desde julio

Muy buenos días. ¿Puede vd. analizar valores del continuo? En concreto, Amper y Azkoyen. ¿Cuál le parece más interesante para entrar a los precios actuales? Muchas gracias por sus consejos. J.P.

Apreciado lector, buenas tardes. Amper no es un título que me apasione. Dicho esto, hemos de saber que tenemos un importante soporte en los 0,2350-0,2360 euros. O dicho con otras palabras, cualquier mínima posibilidad de que este pueda rebotar pasa porque sí o sí se respete dicho soporte. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos la zona de los 0,30-0,3060 euros.

Gráfico semanal de Amper desde enero de 2016

En cuanto a Azkoyen, y a pesar de que le tenemos a las puertas de resistencias (la directriz bajista), me quedo con lo impecables mínimos y máximos crecientes que presenta desde finales de diciembre. Y así no se cae. En teoría da la sensación de que no tardará mucho en atacar (en teoría con éxito) la directriz, camino de la parte alta del canal alcista, ahora en los nueve euros. Entre los dos títulos que me propone, mucho mejor sin lugar a dudas Azkoyen que Amper. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Azkoyen desde octubre de 2016

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.