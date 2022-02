A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Grifols, Kering, Sanofi, Gestamp, CIE Automotive, Mapfre, Bankinter y ACS.

Buenos días. Me gustaría conocer su opinión y perspectivas para 2022 de Grifols. Muchas gracias. R.MY.

Estimada inversora, buenas tardes. A día de hoy no tiene mucho sentido hablar de perspectivas a un año vista tratándose de un valor muy bajista. A día de hoy no hay por donde coger a Grifols (lo analizamos este lunes). Los máximos y mínimos decrecientes se suceden una y otra vez y lo único a lo que agarrarse es al soporte decreciente del último año. A que se produzca un rebote de corto plazo que corrija la fuerte sobreventa acumulada. Pero nada más. Hasta que el título nos construya algún tipo de figura de vuelta lo cierto es que no hay motivos para estar dentro. Y la figura de vuelta, llegado el momento, se tomará su tiempo en construirse. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Grifols

Buenos días y muchas gracias por atendernos. Quisiera su opinión para abrir posiciones en Kering. También desearía conocer qué me aconsejan con Sanofi. Las tengo compradas a 82,84 euros. Gracias. F.D.

Apreciado lector, buenas tardes. Kering es un valor de lo más interesante, sobre todo a raíz de las fuertes subidas de este jueves. Dentro de que es un valor muy alcista en el largo plazo nos ha dejado claro que el soporte de los 600 euros, antes resistencia, ha funcionado. Es un claro mantener/comprar en correcciones con objetivo en los máximos históricos del pasado verano en los 798 euros. El oscilador estocástico semanal también apunta en este sentido, en la confirmación de un suelo de mercado en términos de medio plazo. Muy interesante este valor, sin duda.

Gráfico semanal de Kering (KER)

Sanofi es también un valor fuerte, pero ahora mismo le tenemos en plena zona de resistencia: la parte alta del lateral por el que se viene desplazando el precio desde los máximos históricos de 2015. Si consiguiera saltar por encima la siguiente resistencia los máximos mencionados (101,10) y por encima se colocaría en subida libre absoluta, con las implicaciones alcistas que ello tiene para cualquier subyacente en dicha situación. Es un valor a tener en cuenta, pero ahora mismo cotiza en plena resistencia y ahí no se compra, si acaso se vende. Pero es cierto que si se colocara en subida libre en el futuro ahí tendríamos una nueva y clara señal de fortaleza en la farmacéutica. Un saludo.

Gráfico semanal de Sanofi

Buenos días. He leído informes muy favorables sobre Gestamp y CIE Automotive. ¿Cuál de las dos le gusta más en este momento por técnico? Mi intención es comprar una de las dos con vistas a, mínimo, dos años. Muchas gracias por esta sección que nunca me pierdo. A.RC.

Estimado inversor, buenas tardes. Lo bueno de Gestamp en este momento es que le tenemos en plena zona de soporte, en la recta soporte dinámica que une los mínimos desde verano de 200, con tres puntos de apoyo, y que pasa por los recientes mínimo de reacción en los 3,78 euros. Lo bueno es que ahí podemos colocar un ‘stop loss’ para ‘trading’ (corto plazo). De manera que en la medida en que este no se perfore no descaramos que trate de dirigirse a la resistencia de los 4,50-4,60 euros, por donde pasa una recta resistencia decreciente que une los máximos decrecientes de los últimos tiempos.

Gráfico diario de Gestamp

En cuanto a CIE Automotive tres cuartas partes de lo mismo en el sentido de que al menos tenemos claro dónde está el soporte de corto plazo. Los 24,88 euros. En la medida en que el valor no cierre por debajo cabe esperar que bata la resistencia de los 26,50 euros y desde ahí ponga rumbo a los 28,40 euros (máximos de enero) y por encima los máximos históricos en los 29,30 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de CIE Automotive

Buenos días. Tengo en cartera acciones de Mapfre a las que le gano un 10% después de varios años dentro. Estoy bastante aburrido de este valor y lo cierto es que no me importaría vender después de esperar tanto tiempo. Pero seguro que si lo hago no parará de subir, como siempre. ¿Qué me aconseja? Gracias y saludos desde Segovia. I.J.

Apreciado lector, buenas tardes. Coincido con vd. en que Mapfre es un valor bastante lento a la hora de subir. A la hora de caer con fuerza no suele tener muchos problemas, pero cuando rebota lo hace pausadamente y desespera a cualquiera. Dicho esto, acaba de rellenar (que no cerrar) el hueco bajista semanal de finales de febrero en los 2,02 euros. Ahí tenemos la primera señal de fortaleza real y por encima la directriz bajista, ahora en los 2,15 euros. Sin embargo´, en el muy corto plazo los mínimos y máximos crecientes siguen ahí, es decir, no hay señal de debilidad alguna a pesar de las últimas caídas. Tengo la sensación de que terminará buscando la directriz bajista en las próximas semanas y ahí podría ser un nivel interesante para vender al menos el 50%. Reducir riesgo. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Mapfre

Buenos días, D. José María. Antes de nada, felicitarle por sus análisis y por la sección. Mi pregunta es por dos valores que tengo en cartera: Bankinter y ACS. La primera la compré a 4,70 euros en el pasado verano y ACS a 24,15 euros en septiembre. ¿Cómo los ve para el medio plazo? Muchas gracias. J.ZR.

Estimado inversor, buenas tardes. Qué quiere que le diga de Bankinter. Para un servidor este valor ha sido desde hace mucho tiempo el banco nacional más fuerte de nuestro mercado. Y, correcciones puntuales aparte, la semana pasada alcanzó nuevos máximos de todos los tiempos. De manera que le tenemos en subida libre absoluta. Es un claro mantener en cartera, sin ningún tipo de duda. Es más, en la medida en que no tengamos un cierre semanal por debajo del mínimo de la vela semanal previa no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de los precios.

Gráfico semanal de Bankinter

En cuanto a ACS, título del que reconozco que esperaba mucho más en los últimos meses, está tratando de agarrase al soporte decreciente de corto plazo, que a su vez coincide con un ajuste/retroceso del 61,8% del último tramo alcista. Digamos que toda posibilidad de que recupere posiciones en las próximas sesiones/semanas pasa porque sea capaz de respetar el soporte de los 21,50 euros. Y como resistencia más importante en este momento tenemos los máximos de enero en los 24,50 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de ACS

