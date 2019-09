Consultorio de análisis técnico: Santander, Meliá, Qualcomm, Deutsche Bank y cuatro títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes subyacentes

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Enel, MTU Aero Engines, Meliá Hotels, Deutsche Bank, Qualcomm, euro/dólar, Under Armour y Santander.

Sr. Rodríguez. ¿Qué opinión le merecen Enel y MTU Aero Engines? Gracias anticipadas por su respuesta y espero haya disfrutado de sus vacaciones. JR.FV.

Apreciado lector, buenas tardes. Enel ha aguantado muy bien las correcciones de las bolsas del mes de agosto. Apenas ha corregido y en todo momento ha respetado la impecable sucesión de mínimos y máximos crecientes desde 2014. Además del impecable canal alcista por el que se viene desplazando el precio. Es más, el título está acelerando más si cabe su tendencia alcista y ya no presenta resistencias importantes hasta los máximos de 2007: en los 7,50-7,60 euros. Sin lugar a dudas, es un claro mantener en cartera.

En cuanto a MTU Aero Engines, tres cuartas partes de lo mismo que hemos comentado en Enel. Es un título que se encuentra en subida libre absoluta, además del canal alcista por el que sigue desplazándose el precio desde mediados de 2016. Digamos que a pesar de cotizar en máximos de todos los tiempos tiene como potencial zona de resistencias la parte alta (resistencia dinámica) del canal alcista: ahora en los 265-270 euros. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. ¿Qué opinión tiene de Meliá Hotels? Me consta que son muchos los inversores ‘value’ que la tienen en su cartera y este no termina de despegar. ¿Me puede indicar los soportes/resistencias más relevantes? Gracias por su sección, un saludo.

Estimado inversor, buenas tardes. Meliá Hotels es bajista sin contemplaciones, basta observar la impecable sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Pero si nos tenemos que quedar con algo es con el hecho de que, al menos por el momento, el ‘soportazo’ de los 6,90 euros está funcionando por tercera ocasión desde 2014. Como se puede ver claramente este ha actuado como soporte en tres ocasiones desde entonces. Y ahí es donde tenemos que colocar el stop loss. O lo que es lo mismo, cualquier posición alcista para ‘tading’ en el título pasa porque sí o sí se respete este soporte: los 6,90 euros en velas semanales. Por arriba, por el lado de las resistencias, la más inmediata la encontramos en los 7,80 euros, antes soporte (la base de un antiguo triángulo). Gracias a usted, un saludo.

Hola. ¿Pueden analizar Deutsche Bank? Marcó mínimos históricos en junio y creo que ahora en agosto y, solo quizá, puede ser una buena oportunidad de compra pensando en el largo plazo. ¿Qué opina? Gracias y saludos. A.S.

Apreciado lector, buenas tardes. Lo único a lo que agarrarse en los títulos de Deutsche Bank es al doble apoyo (que no doble suelo) que nos ha dejado en el soporte de los 5,80 euros. O lo que es lo mismo, toda posible recuperación del título pasa porque sí o sí se respeten los mínimos anuales, que se han marcado en junio y ahora en agosto. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos la directriz bajista de corto plazo, ahora en los 7,15 euros. Y por encima y de mayor relevancia tenemos la resistencia de los 7,5 euros. Por encima de este nivel de precios tendremos una primara señal de fortaleza no vista en mucho tiempo, ya que nos confirmaría un pequeño doble suelo. Pero a día de hoy sigue siendo un título claramente bajista. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Me gustaría saber qué opina sobre Qualcomm. Es un valor que tiene bajas muy rápidas y puede dejar a gente colgada. A pesar de la última gran bajada parece que tiene una tendencia alcista, pero últimamente no termina de definirse bien del todo. Me gustaría saber su opinión. Saludos cordiales. O.PS.

Estimado inversor, buenas tardes. Qualcomm lo hemos analizado en numerosas ocasiones en las últimas semanas/meses y decíamos de él que lo que nos gustaba era que el precio había conseguido frenar las caídas, al centavo, desde el soporte que le confiere el nivel de ajuste/retroceso de Fibonacci del 61,8% de toda la subida previa: los 65 dólares. Y que, por lo tanto, en la medida en que no cerrara por debajo, cabía esperar que se reestructurara al alza como está haciendo. Ahora bien, presenta una importante resistencia en los 80,50-80,70 dólares, coincidiendo con el hueco bajista de mediados de mayo. De cerrar es hueco, siguiente objetivo en los máximos anuales (90,34 dólares). Un saludo.

Buenos días. Le agradecería su análisis técnico de la cotización del cambio euro/dólar a medio-largo plazo. Muchas gracias. F.MT.

Apreciado lector, buenas tardes. La tendencia del euro/dólar sigue siendo claramente bajista. Solo hay que observar los impecables máximos y mínimos decrecientes que viene construyendo, sin descanso, desde los máximos de principios de 2018. Lo que no quita para que asistamos a importantes rebotes contra tendencia (fases de reacción). Con todo y con eso, lo cierto es que parece que más pronto que tarde pondrá a prueba el importante soporte que presenta en la zona de los 1,0725 (hueco alcista semanal de abril de 2017). Y ahí cabría esperar algún rebote de mayor magnitud que al que nos tiene acostumbrados. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, ¿cómo ve la situación actual de Under Armour? Muchas gracias. Saludos. P.J.

Estimado inversor, buenas tardes. Las importantes caídas de las últimas semanas en este Under Armour le han colocado en niveles de soporte importantes, como es la base del un canal lateral por el que se viene desplazando el título desde hace aproximadamente año y medio. Y la teoría reza que, en la base de un canal, si acaso se compra, no se vende. De lo que se deduce que en la medida en que no perfore el soporte de los 16 dólares, se dan las condiciones para que este pueda rebotar con fuerza. Como principal zona de resistencia tenemos el imponente hueco bajista que presenta en los 21-24 dólares. Referencias de precio que por otro lado quedan muy alejadas de los niveles actuales. Pero qué duda cabe que le tenemos en soporte. Gracias a usted, un saludo.

Hola José María, buenos días. ¿Cómo ves al Santander para los próximos meses? De cara a finales de año. Las tengo compradas a 4,15 euros. Muchas gracias y saludos. M.G.

Apreciado lector, buenas tardes. Santander es bajista como lo son todos los bancos europeos. Al fin y al cabo, el índice bancario europeo, el conocido como EURO STOXX Banks, ha vuelto (y ahí se ha frenado por el momento) a los mínimos del Brexit. Lo que quiere decir que la debilidad lo es en bloque, de todo el sector. Y en el caso que nos ocupa, rebotes aparte, no descartamos que Santander se dirija a la zona de soporte que presenta en la base del canal bajista, ahora en los 3,25 euros. E incluso, que pueda terminar buscando los mínimos del Brexit, el origen del movimiento, en los 2,70 euros. El sector financiero europeo sigue muy débil, muy tocado. Y figura de vuelta de las caídas no tenemos por el momento. Muchas gracias a usted, un saludo.

