Cellnex, en subida libre, ataca la directriz alcista de los últimos seis meses

Correcciones puntuales apartes, es un título en subida libre absoluta

El aspecto técnico de Cellex no puede ser más alcista, ya que le tenemos en lo que se denomina subida libre absoluta. De hecho, la semana pasada marcó máximos en los 37,71 euros.

Poco puede decirse de un título que como Cellnex es rara la semana que no nos marca un nuevo máximo de todos los tiempos. De lo que se deduce con suma facilidad que no se puede ser más alcista. Como se puede observar en el gráfico semanal este título se estuvo desplazando dentro de un amplio lateral a lo largo de 2018 y primeros meses de este año. Y desde el momento en el que saltó por encima no ha parado de subir y subir. Cumpliendo con creces la que es la proyección del movimiento lateral al alza: la anchura del canal. Y ahora lo que tenemos delante es una impecable recta soporte, en este caso directriz alcista, que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde el pasado mes de marzo. O dicho con otras palabras, en la medida en que no tengamos un cierre semanal por debajo del soporte de los 32,15 euros (último mínimo creciente) no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de los precios.