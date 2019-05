Consultorio de análisis técnico: Arcelor, Ence, Sacyr, Ercros, Renault, y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

Bolsamania | 27 may, 2019 13:03 - Actualizado: 13:53

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Enel, Ence, Ercros, Boeing, Deutsche Post, Renault, ArcelorMittal y Sacyr.

RENAULT 57,230 14,49% 7,25 Max: 58,33

Min: 55,62

Volume: -

MM 200 : 62,79 ARCELORMITTAL 14,220 0,48% 0,07 Max: 14,47

Min: 14,22

Volume: -

MM 200 : 21,22

Buenos días. Lo primero agradecer los consejos y la experiencia que nos brindas. Quiero consultarte sobre Enel compradas a 5,68 euros. Pretendo mantenerlas un año, ¿crees que la acción/dividendo merecen la pena? Gracias. C.J.

Estimado inversor, buenas tardes. Tenemos a Enel justo ahí, en su precio de compra. Dicho esto, La eléctrica italiana Enel presenta un impecable canal alcista desde finales de 2013. Construyendo por lo tanto y como no puede ser de otra mínimos y máximos crecientes. Dicho esto, tenemos una importante resistencia en la parte alta del canal, ahora en los 6,10-6,15 euros. Y por encima, ya no hay resistencias importantes hasta los máximos de 2007, en los 7,55-7,60 euros. Es un título que mantendría en cartera sin ningún problema por cuanto la tendencia es alcista. Pero en cuanto al dividendo, y como seguro ya sabrá si es asiduo lector nuestro, nunca entraremos en ningún título en base solo al dividendo. ¿Por qué? Porque este se descuenta automáticamente del precio de la acción el día que se reparte. Usted tiene su dividendo en la cuenta corriente, pero su cartera de valores vale menos. Si lo analizamos objetivamente, se trata de un simple efecto placebo. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Enel desde 2004

Estimado Sr. Rodríguez, por favor, me gustaría conocer su opinión sobre dos valores que tengo en cartera: Ence y Ercros. Muchas gracias. F.M.

Apreciado inversor, buenas tardes. Este título, Ence, lo analizamos todas las semanas porque los inversores, tras el desplome, le siguen muy de cerca. De hecho, esta mañana los volvíamos a analizar para Bolsamanía (lea aquí el análisis). Dicho esto, y a modo de resumen, no descarto algún que otro rebote consistente y sostenido que de alguna manera sirva para drenar/ajustar proporcionalmente el último gran latigazo bajista. Recuerde que en bolsa nada cae por los siglos de los siglos sin su correspondiente corrección (rebote). Igual que dentro de una tendencia necesitamos de correcciones para seguir subiendo, en una fase correctiva necesitamos de rebotes (a veces son violentos) para poder seguir corriendo. Pero si la pregunta está enfocada a la posibilidad de que hayamos visto un suelo le diré que, a día de hoy, no tenemos figura de vuelta alguna que nos invite a pensar que tenemos un suelo de mercado. Otra cosa es que más adelante la tengamos. Pero a día de hoy no la hay.

Gráfico diario de Ence desde agosto

Ercros presenta un gráfico muy parecido, entre otros, al de Ence y ArcelorMittal. Todos ellos presentan una impecable tendencia bajista, al tiempo que le tenemos en la base del canal bajista, por definición soporte. Esto deja la puerta abierta a que este entre en fase de reacción y pueda experimentar un importante rebote con objetivo de subida hacia la importante resistencia que le confiere el hueco bajista de los aproximadamente tres euros. Lo que debe quedar claro es que estamos hablando de la posibilidad de construir un rebote de cierta magnitud, pero siempre dentro de una fase correctiva de orden mayor. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Ercros desde agosto de 2016

Buenos días y gracias por sus opiniones. Me gustaría que me dijera que opina de Boeing y de Deutsche Post. Si cree que son valores que tienen posibilidades de subir y a partir de qué niveles hay que salir de ellos. Muchas gracias. M.MR.

Estimado lector, buenas tardes. Rebotes aparte, Boeing es un título que en el muy corto plazo ha dejado de gustarme. Sobre todo, tras corregir más del 61,8% de toda la subida previa. Los máximos y mínimos decrecientes siguen ahí, se ha llevado por delante el supuesto soporte de los 350 dólares (61,8% de retroceso) y por lo tanto, no se puede descartar que reste la totalidad del último gran impulso alcista: esto es de volver al soporte de los 292 dólares. Es un título que a día de hoy no nos está dando motivo alguno para subirnos al tren de las compras.

Gráfico diario de Boeing desde abril de 2018

En cuanto a Deutsche Post, tres cuartas partes de lo mismo. Desde que perforó la directriz alcista de los últimos meses es un título que ha entrado en fase de reacción. Lo único, esperar a ver si la zona de soporte de los aprox. 26,50 euros consigue hacer reacciona al título. La caída desde principios de mayo es de aúpa, y todo ello sin apenas rebotes. Esto deja la puerta abierta a que, más pronto que tarde, el título construya algún rebote más o menos importantes. Pero nada más. No se observa en este momento la más mínima señal de fortaleza y no tenemos figura de vuelta alguna ni señal de agotamiento de las caídas. Ninguno de los dos títulos me parece interesante en el momento actual. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Deutsche Post desde septiembre de 2017

Buenos días. Querría la opinión de José María Rodríguez sobre Renault y ArcelorMittal. Las primeras compradas a 62 euros y en Arcelor me gustaría entrar tras las importantes caídas del último mes. Saludos y gracias por los análisis, que nos son de gran utilidad. J.M.

Apreciado lector, buenas tardes. Renault está disparada este lunes tras confirmarse las negociaciones para una posible fusión con Fiat (lea aquí la noticia). Técnicamente y dentro de la clara tendencia bajista de medio plazo (desde los máximos de abril de 2018) el título nos está dejando hoy un importante soporte en el hueco alcista de este lunes (49,98 euros) y estaría recuperando el soporte que presentaba hasta hace muy poco en los 55,70 euros. Y como resistencias de corto plazo tenemos el hueco bajista de los 60,27 euros y los máximos de abril en los 64,20 euros. Lo realmente importante si queremos mirar a Renault con otros ojos es que el hueco diario de hoy, que puede terminar siendo semanal, se respete. No se anule. O lo que es lo mismo, en la medida en que el precio no cierre en adelante por debajo del soporte de los 50 euros, dejaremos la puerta abierta a que el título esté tratando de construir un suelo de mercado definitivo.

Gráfico diario de Renault desde agosto

En cuanto a ArcelorMittal, es un calco del análisis y del gráfico que hemos hecho sobre Ence. Los dos son bajistas (máximos y mínimos decrecientes), pero si hay un momento para intentarlo por el lado largo o alcista para trading, debería ser ahora, en supuesta y potencial zona de soporte que le confiere la base del canal bajista de los últimos meses. De hecho, no se puede descartar un rebote en forma de ‘pull back’ a la resistencia, antes soporte, de los 17 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de ArcelorMittal desde agosto

Hola. Ruego análisis de la cotización de Sacyr. Me tiene totalmente desconcertado y no sé qué hacer con las acciones que compré a principios de abril a 2,17 euros. ¿Dónde tiene soportes? Muchas gracias. S.O.

Estimado inversor, buenas tardes. Sacyr es un título complicado de analizar casi siempre, que depende muy mucho de lo que hace Repsol. Por el momento, los máximos y mínimos decrecientes siguen ahí, intactos. La caída se ha frenado, por el momento, en el nivel de ajuste del 50% de la subida previa. Y por debajo tenemos el ajuste/retroceso del 61,8%, en los aprox. 1,83 euros. En el más corto plazo, el título presenta un soporte en los 1,96 y resistencia en los 2,14 euros. Y en la medida en que el título cotice dentro de este rango de precio no tendremos pista alguna acerca del que puede ser el siguiente movimiento de corto plazo. No es un título en el que yo estaría en el momento actual, pues no tenemos figura de vuelta ni señal de agotamiento de las caídas de ningún tipo. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Sacyr desde comienzos de 2017

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.