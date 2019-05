Las bolsas mundiales, en fase de ajuste: analizamos el Ibex, Dax y el S&P 500

El Ibex sube un 6% en el año, el Dax un 13% y el S&P 500 un 13%

Bolsamania | 25 may, 2019 06:00

A día de hoy la corrección en la renta variable mundial encaja dentro de los parámetros normales, un ajuste proporcional de las importantes subidas que se iniciaron a finales de diciembre y que han llevado a los índices a marcar un techo (puede que sólo de corto plazo) a finales de abril.

DAX 12.011,040 0,49% 58,63 Max: 12.082,05

Min: 11.990,79

Volume: -

MM 200 : 11.648,35 IBEX 35 9.174,600 0,66% 60,60 Max: 9.211,10

Min: 9.141,40

Volume: -

MM 200 : 9.165,41 S&P 500 2.826,060 0,14% 3,82 Max: 2.841,36

Min: 2.820,19

Volume: -

MM 200 : 2.777,24

Fase de reacción es cuando los precios realizan un movimiento contrario, a la que es la tendencia predominante de ese momento. Así, cuando estamos ante una tendencia alcista de fondo nos referimos a caer para seguir subiendo. Y en una tendencia bajista queremos hablar de rebotes para continuar corrigiendo. Así, los mercados se desplazan dentro de un continuo movimiento del tipo acción-fase de reacción. De manera que, como a día de hoy los mínimos y máximos crecientes desde diciembre son impecable, lo que no podemos decir es que nos encontramos inmersos dentro de una tendencia bajista. Todo lo contrario, lo que no quita en absoluto para que podamos hablar de la posibilidad de que simplemente estamos ajustando toda la fuerte subida desde los mínimos de diciembre. O lo que es lo mismo, estamos drenando/ajustando proporcionalmente toda la subida. En teoría, y siempre que no se perforen determinados niveles de precio, para seguir escalando posiciones más adelante. Corrigiendo así de esta manera los fortísimos niveles de sobrecompra semanales que se observan en todos los índices sin excepción. Lo que está por ver es si lo haremos consumiendo tiempo (desplegando un amplio lateral) o en profundidad (correcciones más o menos violentas).

A continuación, repasamos el aspecto técnico de los siguientes índices:

IBEX 35

Desde que comenzó el rebote desde la zona de los 9.025 puntos, hemos comentado en distintos artículos que lo normal era volver a la zona de los mínimos de la caída y ahí es donde está la clave. En función de que se respete el soporte cabe dejar la puerta abierta a que se pueda intentar construir un suelo de mercado, al menos temporal. Pero si se perforan los mínimos de la caída previa, cabe esperar un nuevo latigazo bajista, una nueva pata correctiva que perfectamente nos puede proyectar hacia el soporte de los 8.950 puntos (ajuste del 50%) e incluso los 8.800 (retroceso del 61,8%), coincidiendo a su vez en este último caso con la base de un canal bajista en un típico movimiento en ‘abc’ correctivo.

Gráfico diario del Ibex desde octubre

Por arriba, por el lado de las resistencias tenemos el hueco bajista semanal de los 9.410 puntos. O lo que es lo mismo, en la medida en que este ‘gap’ no se cierre, o lo que es lo mismo se anule, no tendremos ninguna señal de fortaleza real más allá de los típicos rebotes contra tendencia.

S&P 500

La corrección de las últimas sesiones en el que es el principal índice del mundo, son mínimas, insignificantes en comparación con las subidas acumuladas desde los mínimos de diciembre. De hecho, a pesar de los últimos retrocesos el S&P 500 acumula una revalorización del 22% desde finales de diciembre. A día de hoy no hay nada que nos invite a pensar que estemos ante el inicio de ningún desplome. Se trata, por el momento, de una simple pausa en el camino. Un ajuste proporcional (o fase de reacción) de las importantes subidas previas. Nada más. Lo que está por ver es si ésta, cuando se produzca, lo hará consumiendo tiempo (movimiento lateral) o en profundidad (caídas más o menos verticales).

Gráfico diario del S&P 500 desde agosto

En el más corto plazo hemos de fijarnos en el soporte de los 2.800 puntos. La perforación de este confirmaría una potencial figura correctiva en ‘cabeza y hombros’ que, como mínimo, le llevaría a niveles de precio cercanos a los 2.650 puntos, coincidiendo con un ajuste/retroceso del 50% de toda la subida desde los mínimos de diciembre. Y un retroceso del 61,8% le proyecta a los 2.560 puntos. El nivel homólogo de los 2.800 puntos se corresponde con los 25.200 del Dow Jones.

DAX 30

Tenemos al índice de la 'locomotora europea' tratando de agarrarse a la zona de soporte que presenta en la base del canal alcista desde los mínimos de diciembre. Aunque lo cierto es que, independientemente de que cierre o no por debajo en velas semanales, lo realmente importante es que tenemos máximos decrecientes. Todo hace pensar que, simplemente, nos encontramos en fase de ajuste proporcional de las subidas previas. Pero como hemos comentado en numerosas ocasiones no hace falta que esta se en profundidad, o lo que es lo mismo con fuertes caídas. Basta con que exista un amplio movimiento lateral. Y si así lo hicieras las implicaciones de fortaleza del subyacente en cuestión serían, en mi opinión, mayores.

Gráfico diario del Dax desde octubre

Aunque he de reconocer que ya que estamos drenando los excesos, preferiría que las caídas profundizaran algo más, al menos para que el precio rellene los huecos alcistas que se dejó durante la última subida: en los 11.755 y por debajo tenemos otro en los 11.525 puntos. Por lo tanto y a modo de resumen, no descarto que hayamos entrado en un movimiento lateral y errático que podría durar varias semanas. En teoría, para posteriormente atacar de nuevo los máximos anuales, en los 12.435 puntos.