Consultorio de análisis técnico: EURO STOXX Banks, Ence, Iberdrola, Solaria y cuatro títulos más

Señor Rodríguez: Quiero invertir 25.000 euros en acciones de Ence y otros 25.000 euros en Iberdrola. Mi duda es si es momento propicio invertir hoy o mañana, o si es mejor esperar. Busco sobre todo la rentabilidad en la revalorización de la inversión a medio plazo, pues por mi edad no desea invertir a largo, ello sin perjuicio de los dividendos en este periodo. Mi pregunta es conocer su buen consejo. Le sigo constantemente. Gracias. J.E.

Estimado lector, buenas tardes. Ahora mismo, en el muy corto plazo, no invertiría en ninguno de los dos. En el caso de Ence porque le tenemos a las puertas de la importante resistencia que le confiere la parte alta del canal bajista, ahora en los aprox. 4,20 euros. Ence sigue siendo bajista a día de hoy a pesar de las alzas de las últimas semanas. En la medida en que no tengamos algún tipo de figura de vuelta nos mantendremos al margen, ya que a día de hoy todo sigue encajando dentro de un rebote (fase de reacción) de un movimiento correctivo de orden mayor. Prefiero entrar más tarde y a precios más altos, pero con la confirmación de que ya hemos visto un suelo de mercado en la compañía, algo que todavía no tenemos.

En cuanto a Iberdrola, titulo claramente alcista en términos de largo plazo, parece haber entrado en fase de reacción. Este ha perforado recientemente la última directriz alcista y, además, nos ha confirmado un pequeño ‘cabeza y hombros’. Figura que de cumplirse le acercaría a la zona de soporte de los aprox. 8,40-8,50 euros. Iberdrola es alcista como tendencia de fondo (todo lo contrario que Ence), pero está drenando los excesos. Me sentiría más cómodo en este título en nieves inferiores, pues todo indica que la corrección no ha tocado ni mucho menos a su fin. Gracias a usted caballero, un saludo.

Buenos días, deseaba preguntar por Solaria y Audax Renovables. ¿Es buena ocasión para invertir en ellos? Muchas gracias de antemano y saludos. A.AG.

Apreciado inversor, buenas tardes. Solaria es un título que hemos analizado en varias ocasiones en las últimas semanas. Es un título muy interesante, ya que está tratando de atacar la importante zona de resistencia de los máximos de 2018 (7,10). Y si fuera capaz de cerrar en velas semanales y con holgura por encima, tendremos una nueva e importante señal de fortaleza en la compañía. De hecho, por encima ya no se observan resistencias importantes hasta los 8,15 euros y por encima los 12 euros (niveles de abril de 2008). Qué duda cabe que las sensaciones, el ‘feeling, es bueno. Al fin y al cabo, tenemos mínimos y máximos crecientes y así no se cae.

Y de Audax Renovables tres cuartas partes de lo mismo en el sentido de que este parece estar dando forma a un gran triángulo (máximos decrecientes y mínimos crecientes), a priori de implicaciones alcistas para el precio. Por lo pronto, parece haber puesto la directa hacia la parte alta del triángulo: en los aproximadamente 2,30 euros. La base del triángulo, por definición soporte, pasa en este momento por los 1,40 euros. La superación de la parte alta del triángulo, en velas semanales y con holgura, será una clara señal de fortaleza en el título. Resumiendo, los dos títulos presentan un aspecto técnico interesante. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenas días Sr Rodríguez, le agradecería enormemente que analizara SAP AG tras la subida motivada por los últimos resultados, así como Applus Services, para intentar comprender dónde puede acabar el movimiento lateral actual. Gracias por adelantado, y de forma más general por los análisis que nos ofrece cada día y que resultan de gran utilidad. Atentamente. C.G.

Estimado lector, buenas tardes. Comenzando por Applus le diré que desde los máximos de este verano presenta impecables máximos y mínimos decrecientes, o lo que es lo mismo le tenemos en fase de reacción. Y como no tenemos figura de vuelta alguna lo cierto es que no se puede descartar que el goteo, con sus rebotes intermedios, tenga continuidad hacia la potencial zona de soporte de los diez euros, que es por donde pasaría en este momento la directriz alcista. En la medida en que siga construyendo máximos y mínimos decrecientes poco hay que hacer en este título. Los diez euros parecen un nivel de precios interesante en este momento.

En cuanto a la alemana SAP, el gráfico no puede ser más alcista. De hecho, estamos hablando de un título en subida libre relativa, a punto de marcar nuevos máximos de todos los tiempos (ahora en los 125 euros). Además, dilataciones puntuales de los precios aparte, podemos observar el impecable canal alcista por el que se viene desplazando el precio desde 2008. Es un título que se puede tener en cartera en este momento sin ningún tipo de problema.

Pero qué duda cabe que lo ideal sería poder subirse al tren de las compras en la base del canal alcista, ahora en los 90 euros. En teoría, toca corrección futura hacia la base del canal se debería interpretar como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras. Muchas gracias a usted caballero, un saludo.

Estimado José María. ¿Sería tan amable de analizar Atlantica Yield? Muchas gracias. F.B.

Apreciado inversor, buenas tardes. Me gusta lo que veo en el gráfico de Atlántica Yield. ¿Por qué? Porque le tenemos atacando la importante resistencia que presenta en la parte alta del lateral: en los aprox. 24,60-24,70 dólares. De manera que un cierre por encima, con holgura, sería una clara señal de fortaleza. Y sobre todo si se confirmara en velas semanales. Por encima, la siguiente resistencia la encontramos en los máximos de 2017: esto es los 26 dólares. Y si fuera capaz de colocarse igualmente por encima cabe esperar importantes subidas en términos de medio y de largo plazo en el título. Pero antes vamos a ver si es capaz de superar la resistencia horizontal que presenta en los máximos anuales. Como soporte tenemos la base del lateral, ahora en los 22,40 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenos días, Sr. Rodríguez. ¿Cómo sigue viendo el sectorial bancario europeo? Invertí en un ETF sobre bancos en base a un análisis muy positivo en vuestra página, y no sé si cambiarme a otro sector y proteger lo ganado o dejarlo como está ante la posibilidad de más alzas. ¿Qué le dicen los gráficos? Muchas gracias por su análisis y amabilidad. Saludos.

Estimado lector, buenas tardes. El gráfico del índice bancario europeo, el EURO STOXX Banks (SX7E), continúa presentando un aspecto interesante en el corto plazo. Al fin y al cabo, tenemos figura de vuelta en ‘cabeza y hombros’ invertida con, además, su correspondiente ‘throw back’ a la línea clavicular de la formación. En condiciones normales, correcciones puntuales aparte, cabe esperar que las alzas tengan continuidad en las próximas semanas hacia niveles de precio cercanos a los 107 puntos (la altura de la cabeza de la formación). Este índice comenzó a rebotar con fuerza desde agosto, coincidiendo con los mínimos del Brexit. Y con él comenzó el rebote de todas las bolsas europeas. Parece que la banca puede hacerlo mejor después de año y medio sin parar de caer. Muchas gracias a usted, un saludo.

