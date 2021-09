A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Ence, Siemens Gamesa, Cellnex, BioNTech, Ferrari, Acerinox, Solaria y Fluidra.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Estimado Sr. Rodríguez. ¿Cómo ve Ence para la recta final del año? ¿Y Siemens Gamesa? Las compré a mediados de julio cuando caían con fuerza y creo que son muy buenas opciones pensando en el largo plazo. Gracias de antemano por su tiempo y atención. D.

Estimada lectora, buenas tardes. Ence está tratando de agarrarse en este momento al importante soporte que tiene en la zona de mínimos anuales, los mínimos de julio en los 2,42 euros. Si este soporte no aguanta tiene otro de mayor relevancia en el imponente hueco alcista de mediados de noviembre en los 2,26 euros. Hueco que en su día se rellenó parcialmente, pero que a día de hoy no se ha cerrado o lo que es lo mismo anulado. De hecho, es en este hueco donde la ecuación rentabilidad-riesgo se hace óptima por el lado largo o alcista.

Gráfico diario de Ence

En cuanto a Siemens Gamesa, el gráfico lo dice todo. Tenemos un impecable canal bajista desde principios de año y el último rebote se ha agotado al céntimo en la parte alta de este. Rebotes puntuales aparte, cabe la posibilidad de que termine volviendo al origen del movimiento. Es decir, de volver a la zona de mínimos anuales en los 21 euros. Y si este soporte no lo frena la siguiente zona de control está en la base del canal, ahora en los aproximadamente 19-19,10 euros. El problema del momento actual es que tenemos el valor en zona de nadie, lejos de las zonas de control por abajo y por arriba. Los dos valores por los que nos pregunta siguen en fase correctiva. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Siemens Gamesa

Buenos días, José María. Muchas gracias por su sección de análisis técnico, la verdad que me resultan muy útiles. Me gustaría que comentase el aspecto técnico de Cellnex y de BioNTech. Tengo las dos con importantes ganancias y no sé si venderlas o reducir peso en las mismas. Un cordial saludo. A.C.

Apreciado inversor, buenas tardes. Cellnex es un valor que me atrevería a decir que analizamos todas las semanas. Le invito a que lea aquí el último artículo sobre este. Y como no puede ser de otra manera todo sigue igual, nada ha cambiado realmente. Los mínimos y máximos crecientes, desde marzo, siguen ahí, intactos. Y así no se cae. Digamos que en el corto plazo le tenemos en zona de nadie, a medio camino entre el soporte de los 52,90 euros y la resistencia de los 62 euros (máximos históricos). A día de hoy este valor es un claro mantener en cartera, pero sin ningún tipo de problema.

Gráfico diario de Cellnex

En cuanto a BioNTech no hay mucho que decir en el sentido de que es un valor en subida libre, al igual que sucede con Moderna. De hecho, son dos valores que se mueven casi igual. En el corto plazo cabe hacer referencia al importante soporte que tiene en la zona de los 320 euros: los mínimos de agosto y de principios de este mes. Y como resistencia tenemos los 388 euros y los máximos anuales e históricos en los 464 euros. Más allá de las correcciones (fases de reacción) que en ocasiones se producen los dos valores son en este momento un claro mantener. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de BioNTech

Buenos días, ¿podría analizar Ferrari? Muchas gracias. N.C.

Estimado lector, buenas tardes. Ferrari es un valor claramente alcista en términos de medio y de largo plazo. Pero no es un valor fácil, ya que en ocasiones sus movimientos suelen ser bastante erráticos y complejos. Pero es alcista, que es lo que realmente nos debería valer. En el más corto plazo tiene una zona de soporte en la recta soporte que une los mínimos crecientes desde mediados de junio, con numerosos apoyos en la misma. Y como resistencia tenemos los recientes máximos históricos que, por muy poco, marcó a mediados de agosto en los 193,30 euros. Se diría que la zona de control por arriba la tenemos en los 191-193 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Ferrari

Buenos días, me gustaría que analizara Acerinox para entrar en los precios actuales. Gracias. S.T.

Apreciada inversora, buenas tardes. Hace aproximadamente una semana analizamos Acerinox y decíamos del valor que no descartamos en absoluto una vuelta a la zona de máximos históricos. El caso es que en el corto plazo parece estar triangulando, o lo que es lo mismo construyendo mínimos crecientes y máximos decrecientes. Dentro de lo que sería un movimiento de consolidación (fase de reacción) para seguir escalando posiciones una vez el precio salte por encima. Por el momento no está pudiendo con la zona de máximos anuales (11,90), pero eso no quiere decir que no vaya a poder más adelante. El caso es que por encima ya no se encuentran resistencias importantes hasta los máximos de 2015 (12,375) y por encima los máximos históricos en los 13 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Acerinox

Buenos días, ¿podría analizar Solaria Energía y Fluidra? Precios de entrada, ‘stop loss’, soportes y resistencias. Muchas gracias desde Mazarrón. I.RH.

Estimada lectora, buenas tardes. Solaria lo analizamos la semana pasada y como no puede ser de otra manera nada ha cambiado realmente desde entonces. Es cierto que está coqueteando con la directriz alcista que une los sucesivos mínimos crecientes desde mediados de 2016. Pero también sabemos por experiencia, y más con un valor tan volátil como este, que las dilataciones de los precios se producen con bastante asiduidad. Por lo que el soporte clave sigue siendo el mismo al que venimos haciendo referencia desde hace meses y mes: los mínimos anuales en los 14,22 euros. Y como resistencia a batir para de alguna manera poder confirmar que lo peor ha pasado ya tenemos los 18 euros.

Gráfico semanal de Solaria

En cuanto a Fluidra, es un claro mantener en cartera. Lo que no tiene mucho sentido y con ello no quiero decir que no pueda subir más, pues no puede ser más alcista, es abrir largos ahora. Comprar ahora es llegar muy tarde al mercado y eso es peligroso. Pero sí, qué duda cabe que es un valor muy alcista y que se está apoyando con precisión máxima en la directriz alcista con origen en los mínimos de abril de 2020. De hecho, se diría que este valor está "surfeando" con precisión máxima sobre la directriz alcista. Para aquellos que estén dentro con anterioridad estamos ante un claro mantener en cartera sin ningún tipo de dudas.

Gráfico semanal de Fluidra

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.