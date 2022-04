A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza HelloFresh, Kion Group, Fluidra, Talgo, Ence, Meta, Gestamp y CIE Automotive.

Buenos días y saludos desde Zaragoza. Antes que nada, gracias por su labor, esta es impagable. Me gustaría preguntar por HelloFresh y Kion Group (KGX). Un abrazo.

Estimado lector, buenas tardes. Hellofresh ha corregido con violencia desde finales del año pasado y a pesar del último rebote los precios continúan construyendo impecables máximos y mínimos decrecientes. Y así no se sube. Lo único que sabemos en este momento porque por el momento no hay otra cosa es que el soporte a respetar en todo momento si de alguna manera queremos pensar que hemos visto lo peor está en los mínimos anuales (33,41).

Los fortísimos niveles de sobreventa semanales sugieren que al menos deberíamos asistir a un importante rebote en las próximas semanas/meses. Pero esto hay que cogerlo con alfileres dado que cuando la debilidad es muy fuerte la sobreventa sirve más bien de poco. Como resistencia más inmediata tenemos los 46,92 dólares. Rebotes aparte no es un valor que tendría en cartera en este momento.

Gráfico semanal de HelloFresh

En cuanto a Kion Group este ha vuelto a perforar soportes de corto plazo recientemente. Y, rebotes aparte, no descarto que se dirija hacia el hueco alcista que presenta en los 51,18 euros. El valor cotiza en este momento en mínimos anuales cuando tenemos al conjunto del mercado muy por encima de los mínimos de hace un mes. Y esto denota una clara debilidad en el valor. No es un valor para tener en cartera en este momento caballero. Muy amable por sus palabras, muchas gracias.

Gráfico diario de Kion Group

Apreciado José María, me gustaría conocer tu opinión sobre Fluidra. Tengo mucho invertido y sólo hace que perder valor. Gracias. A.M.

Apreciado inversor, buenas tardes. Fluidra está en fase de ajuste de las importantes subidas de los últimos años, en línea con el 90% del mercado. Ni más ni menos. El rebote de las últimas semanas se ha agotado en lo que parece ser la base del antiguo canal bajista de corto plazo, entonces soporte y ahora resistencia. Figura de vuelta de las caídas no tenemos y esta, llegado el momento, le llevará su tiempo.

Gráfico semanal de Fluidra

Lo único que sabemos, por poco que parezca, es que tiene un importante soporte en los mínimos anuales (22,44). Los mínimos de dicho ‘martillo’ semanal son la clave. Es decir, cualquier posibilidad de que más tarde o más temprano se reestructure de nuevo al alza pasa porque sí o sí este soporte aguante. Por arriba, por el lado de las resistencias, la más inmediata la encontramos en los 28,60 euros. Un saludo.

Buenos días, José María. Me gusta mucho su sección por lo didáctica de esta. Se aprende mucho, la verdad sea dicha. Le agradecería que analizara, por favor, Talgo y Ence. Soy un inversor a largo plazo, no pretendo hacer ‘trading’ ni nada por el estilo. Muchas gracias. JC.V.

Estimado lector, buenas tardes. Casualmente Talgo lo analizamos este jueves (puede leerlo aquí). Es un valor que está más débil que la media del mercado y la prueba no es otra que el hecho de que le tenemos en mínimos del año, mientras que el 90% del mercado está muy por encima de los mínimos de hace un mes. Pero es cierto que le tenemos en pleno soporte. Es decir, si hay que lanzarse a la piscina tiene que ser ahora, en plena zona de soporte con ‘stop loss’ por debajo.

En cuanto a Ence y tras cerrar el hueco bajista semanal de los 2,92 euros puede decirse que, correcciones puntuales aparte, lo normal es que trate de buscar los máximos de 2021 en los 4,50 euros. Ahí es donde está la resistencia más importante en este momento, sin duda. Desde los mínimos de diciembre la estructura de precios sigue construyendo impecables mínimos y máximos crecientes y así no se cae. Gracias a usted, un saludo.

Hola, buenas. Compré acciones de Meta el día que se desplomó un 26% a 241 dólares. Lo hice porque creía que la reacción fue desproporcionada, en mi opinión. El caso es que tras el último rebote ya no le pierdo mucho. ¿Qué le dice el gráfico? ¿Vendo o mantengo? Gracias y saludos desde Santander. F.LV.

Apreciado inversor, buenas tardes. Lo cierto es que hay valores tecnológicos con mucho mejor aspecto que Meta (Facebook), como por ejemplo Apple o Tesla, entre otros. No veo nada interesante en Meta en este momento. Tan solo un rebote fruto de la sobreventa extrema en todos los plazos tras el hundimiento de la cotización a principios de febrero. Y figura de vuelta como tal no tenemos. Si en un futuro la tuviéramos estaremos ahí para comentarlo. Pero ahora mismo no hay nada de nada. Como resistencia más importante en este momento tenemos la zona de los aproximadamente 270-275 dólares. Gracias a usted, un saludo.

Hola, buenos días. ¿Podría analizar Gestamp y CIE Automotive? ¿Cuál le gusta más? Muchas gracias por todos sus consejos. A.PR.

Apreciado lector, buenas tardes. Su tuviera que elegir uno elegiría, sin dudarlo, CIE Automotive. Si bien es cierto que en el corto plazo el valor no me nada realmente interesante. No hay figura de vuelta de las caídas y lo único que sabemos es que tiene un soporte importante a la vuelta de la esquina. Concretamente en los 18,68 euros. Y como resistencia más inmediata los 21,58 euros. Y en la medida en que el precio no salga de este rango no tendremos pista alguna acerca del que puede ser el siguiente movimiento en tendencia de corto plazo. No es un valor que me apasione la verdad.

Mientras que Gestamp, en términos de medio y de largo plazo, se encuentra más débil que su competidora CIE. Pero en este caso al menos tenemos claro que hay un soporte muy claro en los 2,78 euros. Y si hay que lanzarse a la piscina en este valor es ahora, con un ‘stop loss’ en precios de cierre por debajo del soporte mencionado en precios de cierre. Gracias a usted, un saludo.

