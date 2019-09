Consultorio de análisis técnico: Santander, Enagás, Abengoa, Ence, Oryzon y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza DIA, Oryzon Genomics, Abengoa ‘B’, Ence, Solaria, Bayer, Santander y Enagás.

Apreciado Sr. Rodríguez. Tengo en cartera las siguientes acciones: DIA, Oryzon y Abengoa ‘B’. Me gustaría saber qué potencial y precio objetivo ve para estas acciones. Mi objetivo ahora es recuperar en DIA y Oryzon. En cuanto a Abengoa ‘B’ las dejaré a ver si sube mucho más. Muchas gracias. Saludos cordiales. O.MF.

Estimado inversor, buenas tardes. Hace mucho que no nos preguntaban por DIA, pero es que siento decirle que es un título que ya no interesa por cuanto está muerto. Simplemente observe cómo el volumen de negociación se ha secado por completo, ha desaparecido. Desconozco su precio de compra en la compañía, pero lo único que se puede decir es que tiene un soporte importante en el hueco alcista de la sesión del cinco de febrero, en los 0,4293 euros. Y si este hueco se cerrara, ya no habría nada realmente importante hasta los mínimos históricos, en los 0,33 euros. Poco más se puede decir de este título.

Oryzon Genomics es un título extremadamente volátil, tan pronto un mes le tenemos acercándose a máximos anuales como ahora poniendo rumbo a la parte baja de su precio histórico. Dicho esto, el deterioro es preocupante, pues se ha llevado por delante el nivel de ajuste/retroceso del 61,8% del último impulso. Y lo cierto es que ya no presenta, a priori, soportes importantes hasta la zona de los 2,25-2,30 euros, confiando en que la directriz alcista desde los mínimos históricos que alcanzó a finales de 2017 consiga frenar el desplome (del 40% desde los máximos de mayo).

Por último, en cuanto a Abengoa ‘B’, sigue siendo un título claramente bajista en términos de medio y de largo plazo. Aunque en el muy corto plazo, le tenemos desplegando un amplio lateral, con soporte en los 0,0069 euros. O dicho con otras palabras, toda posible recuperación de los precios en este título, aunque solo sea en concepto de rebote, pasa porque sí o sí se respete este soporte (los mínimos de agosto). Por arriba, por el lado de las resistencias, la más importante la encontramos en los máximos de abril: los 0,0147 euros. Un saludo.

Buenos días, José María. ¿Qué le parece la evolución de Ence en las últimas semanas? Parece estancada entre un abanico muy estrecho. ¿Prevé que pueda haber un rebote próximamente, o puede ser la antesala de otro declive significativo? Muchas gracias. X.S.

Apreciado lector, buenas tardes. Ence lo analizamos este jueves en nuestra página (lea aquí el análisis). Dicho esto, seguimos pensando que hay margen de subida en el título en concepto de rebote, o lo que es lo mismo dentro del típico ajuste/retroceso (fase de reacción) tras el importante desplome previo. Y siempre dentro de una clara tendencia bajista de fondo. Como primera resistencia de verdad tenemos la zona de los 4,18-4,20 euros y, por encima, la parte alta del canal bajista: ahora en los 4,70-4,75 euros. O dicho con otras palabras, aun cuando rebotara hasta la parte alta del canal bajista, nada cambiaría de manera significativa en el título. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, D. José María. Primeramente, agradecerle su sección, que resulta de gran ayuda. Mi consulta es sobre el gráfico que presenta Solaria. ¿Estaría formándose un H-C-H invertido o no se dan las condiciones para ello? Muchas gracias. Un saludo. M.IT.

Estimado inversor, buenas tardes. Digamos que podría ser, no lo descarto. Sería un ‘cabeza y hombros’ invertido de continuidad, algo que no es muy normal. Pero que en ocasiones se da en los mercados. En cualquier caso, me quedo más con la posibilidad de que Solaria pueda reestructurarse con fuerza al alza desde la actual zona de soporte, sin descartar (en el peor de los casos) una caída hacia el importante soporte que presenta en el entorno de los 4,50 euros: la directriz alcista que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde verano de 2016. Es un título que no me disgusta, pero no descarto que pueda corregir algo más antes de intentarlo de nuevo al alza. Ahora bien, por encima de la resistencia de los 6,13 euros tendremos una clara y potente señal de fortaleza, antesala de un ataque a la resistencia de los 7,10 euros (máximos de 2018). Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, ¿qué opináis de Bayer, que por cierto ha dejado de cotizar en el mercado español. Tengo acciones con pérdidas, ¿las venderíais? ¿Qué me recomendáis? Muchas gracias. P.M.

Estimada inversora, buenas tardes. Bayer es un título que en el corto plazo me gusta. De hecho, presenta un impecable ‘cabeza y hombros’ invertido de manual. Tanto que en la sesión en la que superó al alza la clavicular de la formación el volumen se disparó, como tiene que ser. En teoría, cabe apostar porque el rebote pueda tener continuidad (como mínimo) hasta niveles de precio cercanos a los 74-76 euros. En los En los 76,54 euros presenta una resistencia muy fuerte: el hueco bajista de la sesión del 23 de octubre de 2018. Por abajo, por el lado de los soportes, tenemos la zona de los 61,50-62 euros, donde podría intentarse de nuevo la apertura de largos para 'trading'. Digamos que es un título interesante para seguir de cerca. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días Sr. Rodríguez. En julio compré acciona con vistas a finales de año en Santander a 4,20 euros y en Enagás a 23 euros. No tengo prisa en vender, pero me gustaría conocer su opinión técnica, sobre todo en el caso de Enagás. Que acumulo importantes pérdidas y no sé si es mejor asumir las pérdidas y a otra cosa. Muchas gracias, saludos cordiales. A.PR.

Apreciado lector, buenas tardes. Empezando por Santander, comentarle que es un título que a pesar del rebote de las últimas sesiones sigue inmerso a día de hoy dentro de una clara tendencia bajista de fondo, o primaria. Lo que no es impedimento para que pueda rebotar con fuerza (fase de reacción). Pero hemos de saber que este sector, el de los bancos, está muy tocado, muy débil. Y no es la primera vez que asistimos a rebotes importantes para seguir cayendo con más fuerza posteriormente. De hecho, justo en este momento le tenemos bien soportado, ya que el índice bancario europeo, el EURO STOXX Banks ha conseguido frenar las caídas, al tick, justo en los mínimos del Brexit. Ahí se ha frenado por tercera ocasión en los últimos años y está tratando de rebotar.

Lo que quiere decir que, a pesar de que el rebote le puede llevar a cotas más altas estamos hablando de eso, de un simple rebote dentro de una impecable tendencia bajista de fondo. Ya que figura de vuelta no tenemos de ningún tipo a día de hoy. Lea aquí el último análisis sobre la entidad cántabra.

Gráfico semanal desde finales de 2014

Por último, en cuanto a Enagás, sigo pensando que ha de rebotar para de alguna manera drenar/ajustar el desplome previo. Pero figura de vuelta no tenemos. Existe una importante resistencia en el hueco bajista semanal de los 20,88 euros. Y como soporte tenemos los mínimos anuales (18,80) y, sobre todo, los 18,30 euros. El título presenta un importante soporte horizontal que viene frenando las caídas en el título a lo largo de los últimos cinco años.

Digamos que es clave, crítico, que sí o sí el soporte de los 18-18,30 euros aguante en todo momento en términos de medio plazo. Por encima de los 20,88 euros no descarto que el rebote tenga continuidad hasta la zona de los aprox. 22 euros. A media sesión el título cae casi un 4% y parece que quiere atacar el soporte que presenta en los mínimos anuales. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal desde 2014

