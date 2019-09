Consultorio de análisis técnico: Euro Stoxx Banks, Iberdrola, Atresmedia, Solaria y cuatro títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Amazon, BME, EURO STOXX Banks, Atresmedia, Mediaset España, Iberdrola, Solaria y Almirall.

Buenas tardes, José María. ¿Podría darme su opinión y posible opción de compra sobre Amazon? Gracias. S.K.

Estimado lector, buenas tardes. Amazon es un título claramente alcista en términos de largo plazo, lo que no quita para que le tengamos desplazándose lateralmente desde 2018. El problema de entrar en este título es que las zonas de control se encuentran lejos de los actuales niveles de precio. O mejor dicho, el soporte más importante y al mismo tiempo interesante lo encontramos en los 1.300 dólares. Esto es un 25% por debajo de los actuales niveles. Digamos que estamos ante un claro mantener en cartera, a sabiendas de que toda potencial corrección (y no digo que se vaya a producir) hacia la zona de los 1.300 dólares sería, a priori, un interesante nivel de precios para subirse al tren. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal desde 2008

Buenos días y muy agradecido por su experta opinión. ¿Me podría orientar hacia dónde se dirige la cotización de BME si fueran ciertos los rumores de una adquisición por parte por algún organismo de bolsa de otro país europeo? JT.ZI.

Apreciado inversor, buenas tardes. Los rumores que vd. comenta aparecen siempre cada equis tiempo en el mercado desde hace años y años. Por lo tanto, no les haga mucho caso porque estos aparecen de manera repetida una y otra vez sin que en realidad pase nada. Son inherentes a la cotización de BME. Dicho esto, ahora le tenemos en plena zona de resistencia, ante lo que puede ser un simple ‘pull back’ a la antigua zona de soporte, ahora potencial resistencia: la recta que unía los mínimos crecientes desde finales de 2016 y que una vez se perforó a la baja ha sido el detonante del último latigazo bajista. De ser capaz de superarla, establecemos el siguiente objetivo en la directriz bajista, ahora en los 27 euros. Dicho esto, no es un título alcista (los máximos y mínimos decrecientes están ahí) y, por lo tanto, nada atractivo en este momento por el lado alcista. Gracias a usted, un saludo.

Apreciado José María, estoy pensando en complementar mi cartera de fondos y acciones con un ETF. Estoy mirando algunos índices europeos como el Dax o el Euro Stoxx pero creo que al final voy a decidirme por el Stoxx Banks. ¿Qué le parece la idea y cómo ve técnicamente a este índice? Muchas gracias por su ayuda. Un saludo. C.TS.

Estimado inversor, buenas tardes. Pues sepa vd. que justo es el EURO STOXX Banks, el índice bancario europeo, el más débil de todos ellos. No quiero decir que no lo pueda hacer bien en el largo plazo, pero sepa que a día de hoy está vd. invirtiendo en el índice más bajista de todos ellos. Y como analista técnico, recordarle que al mercado hemos de entrar comprando fortaleza, no debilidad. Y comprando este índice estamos comprando mucha debilidad. Dicho esto, al menos lo estaría comprando en plena zona de soporte, en los mínimos del Brexit. O lo que es lo mismo, si hay un momento para lanzarse a la piscina es justo ahora, a sabiendas de que si se perfora dicho soporte (los 77 puntos) el escenario para los bancos podría complicarse todavía más. Pero sí, ahora le tenemos en pleno soporte. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal desde finales de 2009

Buenos días, Sr. José María: ¿cómo ve a Atresmedia tras la vertiginosa caída de los últimos meses? A.O.

Estimado lector, buenas tardes. El título, Atresmedia, está para no tocarlo. Para mirarlo desde la barrera, a pesar de que no se puede descartar algún rebote importante fruto solo de la extrema sobreventa que presenta en todos los plazos. De hecho, rebotes aparte, lo cierto es que tras perforar la base del canal bajista ya no hay nada realmente importante hasta el origen del último movimiento alcista: esto es los dos euros, los mínimos de 2012. Me mantendría totalmente al margen de este título. Un saludo.

Gráfico semanal desde 2011

Buenos días. Quisiera que me orientaran sobre las acciones de Mediaset España, dado que las tengo en mi cartera y no sé si venderlas o mantener a la espera de tiempos mejores. Gracias y un saludo. M.B.

Apreciado inversor, buenas tardes. Lo único que me gusta de Mediaset España es que al menos tenemos muy claras las zonas de control por arriba (resistencia) y por debajo (soporte): esto es los siete y los cinco euros. De manera que solo por encima de los siete euros, con holgura y en velas semanales, tendremos una más que interesante figura de vuelta de implicaciones alcistas. Del mismo modo que la perforación de los cinco euros sería otra clara señal de debilidad, ya que por debajo no presentaría soportes importantes hasta los mínimos de 2012, en los 2,60 euros. Pero justo ahora mismo le tenemos en zona de nadie. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal desde 2008

Estimado Sr. Rodríguez, ante todo darle las gracias por su amabilidad y acertados consejos que sigo siempre que me es posible. Mi pregunta es sobre Iberdrola: me gustaría saber su opinión para entrar en este momento y si aún estoy a tiempo de coger el tren de las subidas. Deseándole haya disfrutado de un buen verano, atentamente. M.FA.

Apreciada lectora, buenas tardes. No es fácil responder a esta pregunta sobre Iberdrola por la sencilla razón de que estamos hablado de un título increíblemente alcista, en máximos de todos los tiempos (al igual que ocurre con Endesa). El problema de comprar ahora es, ¿dónde coloco el ‘stop loss’ sin que una corrección (fase de reacción) haga que su tendencia alcista se vea quebrada? O lo que es lo mismo, que una corrección fuerte del título (no digo que esta se vaya a producir) no afectaría lo más mínimo a la fortísima e impecable tendencia alcista que presenta en este título en todos los plazos. Más que subirnos ahora al tren de las compras lo que se puede decir es que estamos ante un claro mantener. Y si tuviera que entrar ahora, solo me lo plantearía ante una corrección más profunda que corrigiera/drenara los últimos excesos. Muchas gracias caballero, un saludo.

Buenos días, José María. ¿Cómo ves Solaria? ¿Y Almirall? Por favor, análisis a corto y medio plazo. Saludos. S.B.

Estimado inversor, buenas tardes. Solaria está desplegando un amplio movimiento lateral desde abril de 2018, consolidando así las fortísimas subidas previas. Acción-fase de reacción. Pero es cierto que poco a poco el precio se está aproximando a la zona de soporte que presenta en la directriz alcista, ahora en los aprox. 4,4-4,5 euros. En teoría, en torno a este nivel de precios, parece un nivel de precios interesante para intentarlo de nuevo al alza.

Gráfico semanal desde mediados de 2015

Almirall es un título de los más interesantes en este momento, ya que le tenemos desplazándose dentro de un impecable canal alcista desde finales de 2018. Las caídas del mes de agosto le han llevado a apoyarse en el soporte de los 16 euros, antes resistencia, y desde ahí se está reestructurándose de nuevo al alza. De hecho, parece cuestión de tiempo (más bien de poco) que ataque la resistencia que presenta en los 18,14 euros (máximos anuales). A sabiendas, además, de que cabe la posibilidad de que ataque los máximos históricos: en los 18,29 euros. Un saludo.

Gráfico semanal desde finales de 2016

