Consultorio de análisis técnico: Telefónica, Gamesa, Quabit, Sniace, Montebalito y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Daimler, Sniace, Société Générale, Montebalito, Quabit, Siemens Gamesa, Mapfre y Telefónica.

Buenos días. Me gustaría saber cómo ven la acción de Daimler a estos precios y cómo le puede afectar la guerra comercial/Brexit a la cotización. Gracias. R.H.

Apreciado inversor, buenas tardes. De sobra es sabido cómo ha afectado la guerra comercial al sector del automóvil/automoción en Europa. De hecho, es el principal motivo de que la primera economía europea, la alemana, esté tan mal como está, prácticamente en recesión. Pero si nos centramos en lo que se refiere al gráfico de Daimler, este presenta un impecable canal bajista desde 2015. Canal en el que el precio se ha apoyado, recientemente, en la base del mismo. Para desde ahí reestructurarse al alza con objetivo en la parte superior del canal bajista, por definición resistencia. Es más, tras la reciente superación de resistencias del índice de coches europeo (EURO STOXX Automobiles & Parts) me atrevería a apostar por un movimiento hacia la parte alta del canal bajista, ahora en los aprox. 66,50 euros. Gracias a usted, un saludo.

Hola, me gustaría, si fuera posible, que analizara Sniace: soportes y resistencias a corto y largo plazo. Gracias. S.O.

Estimado lector, buenas tardes. Sniace es un título claramente bajista, de hecho, le tenemos encajado dentro de un canal bajista de manual. Lo único a lo que agarrarse en el corto plazo es a la posibilidad de que el precio esté dando forma a un triángulo (máximos decrecientes y mínimos crecientes). Y si este fuera capaz de saltar por encima de la resistencia de los 0,1040 euros no descarto un importante tramo alcista hacia la zona de los 0,1440-0,1550 euros. Pero siempre a sabiendas de que estamos hablando de un título claramente bajista. Por abajo, por el lado de los soportes, tenemos la base del potencial triángulo, ahora en los 0,0810 euros. Dicho esto, no soy nada partidario de invertir en este tipo de títulos, pues el precio al que cotiza habla por sí mismo, lo dice todo en cuanto al riesgo que se asume invirtiendo en ellos. Gracias a usted, un saludo.

Hola, buenas. Mi consulta es sobre Société Générale, comprados a 29,30 euros. ¿Cómo ve este valor? ¿Merece mantenerlo en cartera o mejor venderlo en previsión de mayores pérdidas? Gracias por su opinión. JM.J.

Apreciado lector, buenas tardes. Société Générale lo mantendría en cartera por cuanto el sectorial bancario europea presenta una clara formación de vuelta en ‘cabeza y hombros’ invertido que, como mínimo, debería llevarle como mínimo en torno a un 15% por encima de los niveles actuales. Y si esto es así y la figura de vuelta no falla, todos los bancos del Viejo Continente subirán. Al fin y al cabo, como hemos comentado en tantas ocasiones, se trata de movimiento sectoriales en bloque. Y centrándonos en el título, SG ha cerrado el último hueco bajista semanal, por definición importante resistencia. Luego, quiero pensar que qué menos que atacar la importante resistencia que presenta en el entorno de los 29,50-30 euros, coincidiendo con su precio de compra. De todas formas, este título no es que me guste dentro de los bancos. No es precisamente de los mas fuertes ni más interesantes técnicamente hablando. Probablemente, aprovecharía los rebotes para salirme de manera digna después de todo lo que ha llovido. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Mi consulta es sobre dos inmobiliarias: Montebalito y Quabit. ¿Dónde las veis a medio plazo? Muchas gracias. L.S.

Estimado inversor, buenas tardes. Montebalito parece estar dando forma a un ‘throw back’ a la antigua directriz bajista, antes resistencia y ahora (potencialmente) soporte. Vamos a ver si desde los actuales niveles de precio el título trata/intenta de reestructurarse al alza. Por abajo, por el lado de los soportes, destacamos el nivel horizontal de los 1,11 euros (mínimos de 2018, coincidiendo con el inicio del hueco alcista semanal de mediados de 2016). Sinceramente, en este momento Montebalito me parece un título sin tendencia. Nada interesante para invertir en él, técnicamente hablando.

En cuanto a Quabit, peor todavía. Es un título claramente bajista, en caída libre absoluta. Y por lo tanto lo único que le puedo decir es que se olvide de invertir en este título y similares. Al mercado se va a comprar fortaleza, no debilidad. Y muy pocos títulos de nuestro mercado son tan bajistas como este. Hasta Montebalito presenta un aspecto más interesante que Quabit. Siento no poder contarle nada bueno acerca de las dos compañías por las que me pregunta. Pero es que, resumiendo, la primera no tiene tendencia alguna y la segunda sí que la tiene: claramente bajista. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Muchas gracias por estar siempre ahí, ayudando con sus consejos. Mi pregunta es por siemens Gamesa. ¿Puede aconsejar un punto de entrada en el valor? Si ya ha salido esta pregunta, le pregunto por Mapfre. Tengo acciones de Mapfre con ligeras perdidas. ¿Cuál debería ser el ‘stop loss’? Muchas gracias. J.P.

Apreciado lector, buenas tardes. Siemens Gamesa es un título muy peligroso cuando se pone a caer. Me recuerda mucho a ArcelorMittal. Y hasta que no llegue a un soporte importante o nos confirme algún tipo de figura de vuelta un servidor se mantendría al margen. De hecho, no descarto que en las próximas semanas busque de nuevo la base del canal bajista por el que parece estar desplazándose desde finales de julio. E, incluso, que termine volviendo al origen del movimiento, esto es los 9,20 euros. Este sí que es el soporte de verdad. No quiero decir ni mucho menos que sí o sí tenga que caer hasta ahí. Pero es cierto que el título sigue en fase correctiva, lejos de construir figura de vuelta alguna, y por lo tanto todo es posible. Esperaría a mejor momento para entrar.

En cuanto a Mapfre, le tenemos atacando la zona de resistencia de los 2,57-2,58 euros (los máximos de septiembre). Y por encima puede tener extensión hasta la zona de resistencia de los aprox. 2,65 euros. El ‘stop loss’ en este momento, aunque lejano, no puede estar en otro lugar que no sea por debajo del soporte que le confiere el último mínimo creciente (2,37). Sí, lo sé, está muy lejos. Pero el 'stop' siempre lo pone el mercado y este a día de hoy es el que es. Si dentro de unas sesiones/semanas este tiene que ser otro solo el precio nos lo dirá. Mapfre es un título que está desplazándose dentro de un amplio lateral desde hace años. Un movimiento bastante errático todo hay que decirlo, pero dentro de un amplio lateral. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. Llevo siguiendo desde hace bastante tiempo la cotización de Telefónica y creo que ha recuperado bastante bien desde la última corrección. Tengo un paquete de cuando cotizaba a 9,15 euros y como ve tengo importantes pérdidas. Ahora que dispongo de algo de liquidez, ¿cree que merece la pena comprar más y promediar? No tengo ninguna prisa en vender. Gracias desde Ciudad Real y saludos. A.SR.

Estimado inversor, buenas tardes. No soy amigo de promediar a la baja, para nada. No tiene sentido hacerlo en valores bajistas, porque como he comentado antes al mercado se va a comprar fortaleza, no debilidad. Ahora bien, en cuanto a Telefónica el gráfico es muy interesante. Ya que le tenemos en plena zona de resistencia. Este está atacando la directriz bajista de los últimos cuatro años. Sin lugar a dudas, cerrar por encima de la directriz bajista en velas semanales y con holgura será una señal de fortaleza a tener en cuenta. Pero no basta con eso, hemos de exigirle que confirme por encima del último gran máximo decreciente: los 7,50 euros (los máximos de julio). Por encima de esta resistencia sí que diremos que, por fin, algo parece estar cambiando en el título. Muchas gracias a usted, un saludo.

