A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza BMW, Daimler, Cellnex, Adidas, Nike, Disney, Sacyr y Endesa.

Buenos días y enhorabuena por la sección. Llevo acciones de BMW y de Daimler a 65 y 41 euros, respectivamente. ¿Qué recorrido cree que les queda? Muchas gracias y un saludo. J.TC.

Estimado inversor, buenas tardes. BMW y Daimler los analizamos el pasado fin de semana (puede leerlo aquí). Los dos valores me gustan. Aunque me gusta mucho más BMW y Volkswagen. El gráfico de BMW es claro. Tenemos una directriz bajista de manual que forma parte de la historia y un gran ‘cabeza y hombros’ invertido que se ha confirmado por encima de la resistencia de los 77 euros, ahora soporte. Si por un casual el precio corrigiera hacia la ‘clavicular’ de la formación estaríamos, a priori, ante una clara oportunidad para subirse de nuevo al tren de las compras. El objetivo mínimo teórico de la figura de vuelta apunta claramente por encima de los máximos históricos, en los 123,75 euros. Un valor muy interesante para comprar en correcciones.

Gráfico semanal de BMW

En cuanto a Daimler ahí le tenemos, atacando la importante resistencia que presenta en los máximos de 2018. Aunque lo realmente importante está en lo impecable de la directriz alcista en la que se viene apoyando el precio desde los mínimos de marzo de 2020. Tenemos una directriz alcista de manual, del libro, que une todos los mínimos crecientes en el último año. A día de hoy las dos acciones son un claro mantener en cartera, a sabiendas de que podrían corregir parte de los últimos excesos y tomarse un pequeño y merecido descanso. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Daimler

Estimado José María. Me gustaría que tratase el valor de Cellnex. En un breve periodo de tiempo ha perdido más del 30% de su valor. He escuchado que le dan un rating de BBB después de la reciente ampliación de capital de 7.000 millones. ¿Qué valoración hace de esta compañía? Gracias. D.R.

Apreciado lector, buenas tardes. Durante las últimas sesiones estamos asistiendo a fuertes bandazos al alza y a la baja en los títulos de Cellnex. Movimientos que están siendo más exagerados de lo habitual y el motivo no es otro que la operación de ampliación de capital en curso, con los derechos disparados en los últimos días. Dicho esto, se observa una zona de soporte de lo más interesante en el rango de los 40,60-40,90 euros. Muchos han sido los apoyos en este nivel de precios, que a su vez coincide con un ajuste/retroceso de entre el 50% y el 61,8% del último impulso alcista. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los 46 euros como primera zona de control. Así, en la medida en que el título respete la zona de soporte mencionada entendemos que se dan las condiciones para que el precio intente reestructurarse al alza con la misión de dejar atrás la fase correctiva de los últimos meses y poner, de nuevo, rumbo a máximos. Un saludo.

Gráfico diario de Cellnex

Buenos días. Me gustaría entrar en Adidas y en Nike. ¿En qué precios sería interesante entrar? Gracias, un saludo. A.MM.

Estimado inversor, buenas tardes. Adidas es de los valores del Dax más alcistas con diferencia. Es un claro mantener, pero abrir ahora largos no lo veo. El precio está desplegando un amplio lateral en las últimas semanas que encaja a la perfección dentro de lo que sería una consolidación de niveles/ajuste proporcional de las subidas previas. Si tuviera que entrar solo me plantearía, o bien en el soporte de los 165 euros (algo que a día de hoy no tiene sentido plantearse), o bien cuando supere (si es que lo hace) los máximos históricos (317,50). Por encima se colocaría en subida libre absoluta y ya sabemos que no hay mayor señal de fortaleza que esta.

Gráfico semanal de Adidas

En cuanto a Nike tres cuartas partes de lo mismo. Los dos son valores muy alcistas en términos de medio y de largo plazo. En este caso le tenemos consolidando niveles dentro de un movimiento lateral que dura ya desde diciembre. Luego si tuviera que intentarlo sería en los niveles de precio más cercanos posibles a la base del canal, ahora en el entorno de los 127 dólares. Aunque tiene también soporte en los 125 dólares (mínimos de marzo) y sobre todo el hueco alcista de mediados de septiembre en los 116,87 euros. Ni que decir tiene que me sentiría mucho más cómodo entrando cerca del hueco alcista mencionado. Un saludo.

Gráfico diario de Nike

Buenos días. Me gustaría entrar en Disney, pero parece que no corrige demasiado. ¿Considera adecuado entrar en dicha empresa? Y si fuera así, ¿en qué precios? Soportes y resistencias, por favor. Gracias, saludos. A.

Apreciado lector, buenas tardes. Walt Disney no corrige demasiado porque Wall Street está en máximos históricos, así de sencillo. Y por lo tanto lo normal es que casi todos los valores estén en máximos o cerca de los mismos, con sus excepciones. Es más, en el corto plazo parece estar dando forma a un triángulo simétrico (mínimos crecientes y máximos decrecientes) de continuidad para en teoría seguir subiendo. Y todo eso dentro de un impecable canal alcista en el que está inmerso desde hace algo más de un año. La parte alta del canal, por definición resistencia, pasa en este momento por la zona de los aprox. 180 dólares. Y la base, por definición soporte, por los aprox. 132 dólares. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Disney

Buenos días, José María. En primer lugar, gracias por su tiempo. Me gustaría saber cómo ve Sacyr y Endesa. Muchas gracias por su tiempo. LA.HR.

Estimado inversor, buenas tardes. Sacyr es un claro mantener en este momento. Las últimas caídas no significan nada. Si acaso, hablaríamos de un ‘throw back’ a la antigua zona de resistencia (ahora soporte) de los 2-2,05 euros. Lo importante es que la serie de precios sigue construyendo mínimos y máximos crecientes desde marzo del año pasado. Y lo normal es que trate de volver al origen del movimiento en los 2,70 euros.

Endesa es uno de esos valores claramente alcistas en términos de largo plazo, a pesar del errático movimiento correctivo de los últimos meses. Este lateral encaja a la perfección dentro de lo que sería un ajuste proporcional de las subidas previas. En el muy corto plazo se ha frenado en la zona de resistencia de los 23 euros y por encima ya no tendría nada hasta los máximos históricos en los 24,60 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

