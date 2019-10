Consultorio de análisis técnico: PharmaMar, Arcelor, Inditex, Tesla y cuatro títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza CAF, Talgo, Inditex, Tesla, Indra, ArcelorMittal, PharmaMar y Ence.

ARCELORMITTAL 11,590 -1,80% -0,21 Max: 11,80

Min: 11,53

Volume: -

MM 200 : 16,60 TESLA MTRS 233,030 -4,15% -10,10 Max: 234,48

Min: 224,28

Volume: -

MM 200 : 257,68

Buenos días, D. José María y gracias anticipadas por sus rigurosos análisis. Le agradecería analizara técnicamente CAF y Talgo. Saludos. S.H.

Estimado inversor, buenas tardes. CAF es un título claramente alcista en términos de largo plazo, aunque desde mediados de 2016 le tenemos desplazándose dentro de un amplio lateral, con soporte en los 30,70 euros y resistencia en los 44 euros. Y ahora le tenemos por lo tanto más cerca de resistencias que de soportes. En el muy corto plazo presenta un importante soporte en los 36 euros. Y como soporte más importante, los 30,70 euros donde se ha frenado en varias ocasiones a lo largo de los últimos años. Digamos que CAF es un título que se puede mantener en cartera sin ningún tipo de problema siempre y cuando cotice por encima del importante soporte de los 30,70 euros. En la medida en que no lo perfore no tendremos ninguna señal de debilidad dentro de la actual estructura de precios en términos de medio plazo.

Gráfico semanal desde 2011

En cuanto a Talgo, no descarto que este ponga rumbo al importante soporte que presenta en la directriz alcista de largo plazo, la que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde mediados de 2016 hasta hoy. De hecho, una potencial corrección hacia la zona de los aprox. 4,40 euros sería una interesante oportunidad para subirse al tren de las compras. Pues por ahí es por donde pasa en este momento la directriz alcista. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal desde octubre de 2015

Estimado señor, solicito que se analicen los dos títulos que tengo actualmente en cartera: Inditex y Tesla. A largo plazo. Muchas gracias por su atención. N.A.

Apreciado lector, buenas tardes. Inditex es a día de hoy un claro mantener, por cuanto a pesar de las caídas de las últimas semanas estas encajan absolutamente dentro de los parámetros normales. Al fin y al cabo, el título está cotizando a día de hoy por encima de la recta soporte (directriz alcista) que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde diciembre. Digamos que en la medida en que esta se perfore no tendremos ninguna señal de debilidad en la cotizada. Recuerde que construyendo mínimos y máximos crecientes no se cae.

En cuanto a Tesla, este parece estar triangulando (máximos decrecientes y mínimos crecientes). Ya sabemos lo volátil y errático de sus movimientos, sobre todo cada vez que se conoce cualquier noticia acerca de la compañía: resultados, entregas de coches, etcétera. Digamos que por encima de la resistencia de los 253,50 dólares tendremos una importante señal de fortaleza, antesala de un ataque a otra resistencia de mayor envergadura, como la que presenta en los 266 dólares (máximos de julio). Y por encima de esta se confirmaría el inicio de un nuevo impulso alcista.

Mientras que por abajo nos hemos de fijar en el soporte que le confiere el último mínimo creciente (218,36) y, sobre todo, los 211 dólares. Toda posibilidad de que el título trate de salir al alza en términos de medio plazo pasa por respetar en todo momento este soporte, el de los 211 dólares (61,8% de ajuste/retroceso del último gran impulso alcista). Vamos a ver por dónde quiere saltar el precio dentro del triángulo al que se encuentra dando forma este momento. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario desde enero

Hola, José María y antes que nada gracias por la ayuda que ofreces a los pequeños inversores/ahorradores como yo. Agradecería comentaras acerca de estos dos valores en los que estoy pillado: Indra y ArcelorMittal. Compradas a 9,7 y 23 euros, respectivamente. Un saludo. V.R.

Estimado inversor, buenas tardes. A pesar del importante rebote de Indra desde los mínimos de agosto (del 28%) lo que es evidente es que se ha quedado por debajo, otra vez, del último máximo decreciente. Es decir, seguimos teniendo impecables máximos y mínimos decrecientes desde 2017 y así no se sube, pues es la definición más sencilla de lo que es una tendencia bajista. Además, en este momento le tenemos muy alejado de las zonas de control por abajo (soporte) y por arriba (resistencia), ya que estas se encuentran en los 6,60 y los 9,50 euros. Siento no poder afinar más con los niveles de control, pero estos son los que son en este momento. Muy importante no perforar los mínimos anuales, ya que podría buscar el origen del último gran impulso alcista, en los 5,70 euros. A día de hoy y en términos de medio plazo Indra no es un título interesante.

Gráfico semanal desde comienzos de 2011

En cuanto a ArcelorMittal, más difícil todavía. Este título es de los más volátiles, erráticos y difíciles de analizar siempre. Ya sabemos cómo se las gasta cuando se pone a caer. Incluso cuando se pone a subir es un título que lo hace sin descanso. Lo único que le puedo decir es que es claramente bajista, pero eso ya lo sabe usted muy bien por desgracia. Al final, el gran ‘cabeza y hombros’ semanal se va a terminar cumpliendo, y la proyección mínima teórica de caída apunta hacia los 9,50-10 euros. Pero lo más importante es que mientras el precio siga construyendo máximos y mínimos decrecientes no hay nada que hacer. Seguirá siendo bajista. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal desde septiembre de 2014

Buenos días D. José María. En primer lugar, darle las gracias por sus análisis diarios, y en segundo lugar quería preguntarle por PharmaMar. Hace poco entré a 2,05 euros con la intención especular a corto plazo. La pregunta es, ¿cómo la ve por análisis técnico de aquí a finales de año? Saludos y gracias por su atención. MJ.H.

Apreciada lectora, buenas tardes. Octubre, mes siempre complicado para los mercados, está cumpliendo con el guión (lea aquí un artículo al respecto). Y cuando el mercado cae a plomo no se salva casi nadie. En el más corto plazo los títulos de PharmaMar se están desplazando dentro de un pequeño canal bajista, pero lo está haciendo con máxima precisión. Vamos a ver cómo se comporta a las puertas del importante soporte que presenta en los 1,60 euros: hueco alcista de la sesión del 19 de agosto. En teoría, dicho hueco debería tratar de frenar las caídas, o al menos de construir un rebote. Pero el soporte más importante en este momento en la biotecnológica lo encontramos en los mínimos de agosto (1,472). Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario desde finales de febrero

Hola, buenos días. Le he leído varios análisis sobre Ence. Y quería saber cómo lo ve en este momento. ¿Cree que es factible una vuelta a la parte superior del canal? Gracias por todo, saludos. G.C.

Estimado inversor, buenas tardes. Pues a pesar de los importantes rebotes que en ocasiones tenemos en Ence (fases de reacción) lo cierto es que sigue siendo un título claramente bajista. Simplemente hay que observar los impecables máximos y mínimos decrecientes para darse cuenta de ello. Y lo cierto es que no se puede descartar la búsqueda de la base del canal bajista, ahora en los aproximadamente 2,85 euros. Por no hablar de la directriz alcista de largo plazo que pasa en este momento por los 2,30 euros. Siento decirle que no parece que en el momento actual vaya a intentar buscar la parte alta del canal, más bien todo lo contrario. No descarto que busque la base del mismo, e incluso, la directriz alcista. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario desde finales de septiembre de 2018

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.