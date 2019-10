Consultorio de análisis técnico: OHL, Gestamp, Gamesa, Ezentis, S&P 500 y tres subyacentes más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes subyacentes

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Audax Renovables, Siemens Gamesa, Ezentis, Catalana Occidente, S&P 500, Ibex 35, OHL y Gestamp.

Buenos días, José María. Muchas gracias anticipadas por sus consejos. Le quiero preguntar por Audax y Gamesa. Mismo sector. ¿Cuál de las dos ve mejor para entrar? ¿Y aconseja esperar, o ve bien entrar a los precios actuales? J.

Estimado inversor, buenas tardes. Audax Renovables lo analizamos en el consultorio de este lunes y todo sigue exactamente igual como no puede ser de otra manera. Digamos que le tenemos desplegando un amplio triángulo (máximos decrecientes y mínimos crecientes) desde principios de 2018. Triángulo que, en teoría, viene a drenar/ajustar proporcionalmente las fortísimas subidas previas que llevaron el precio desde los 0,4 hasta los 3,3 euros. Los excesos siempre se corrigen y es en esa fase en la que se encuentra este título. El problema es que las resistencias están bastante alejadas de los precios actuales, siendo la más inmediata la zona de los aprox. 2,30 euros y por encima y más importante los máximos anuales en los 2,80 euros. Y mientras tanto, le tenemos en zona de nadie, consumiendo tiempo, mucho tiempo.

En cuanto a Siemens Gamesa, es un título que yo no tocaría en este momento, a pesar de que el rebote puede tener continuidad en el muy corto plazo. No presenta figura de vuelta alguna y los máximos y mínimos decrecientes siguen ahí, intactos. Y así, no se sube. De hecho, lo lógico es que en las próximas sesiones/semanas trate de comprobar la fortaleza del soporte que presenta en los mínimos de principios de este mes (11,23) y si este no aguantara no podemos descartar, incluso, un movimiento en busca del origen del último gran movimiento alcista, en los 9.20 euros. Creo que habrá mejores precios de entrada en el futuro. Lo que no podemos es abrir largos porque sí, en zona de nadie y dentro de una clara fase correctiva que a día de hoy permanece intacta. Muchas gracias a usted, un saludo.

Hola, Sr. Rodríguez. ¿Cómo ve Ezentis para entrar mirando en el largo plazo? ¿Cree que puede despertar de una vez por todas en 2020? Muchas gracias.

Apreciado lector, buenas tardes. Ezentis es un título sin tendencia desde 2016. Lo que no quita para que al menos tengamos una zona de soporte muy clara desde la que se puede intentar abrir largos, siempre que este soporte aguante. Y se trata de la recta que une los mínimos decrecientes de finales de 2017, principios de 2019 y de este mes. Ahí tenemos una recta soporte (línea roja) que está actuando como freno de las caídas con precisión máxima. Luego, en la medida en que esta no se perfore, adelante con esos largos en el título. Por el lado de las resistencias, tenemos los 0,5570 euros, los 0m63 y sobre todo los 0,8850 euros (máximos de 2018). Gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Hace muchísimo tiempo que no les leo ningún análisis sobre la aseguradora Catalana Occidente. ¿Qué le parece después del interminable goteo a la baja de tantos y tantos meses? Gracias. Un saludo desde Cuenca. L.C.

Estimado inversor, buenas tardes. Así es, Catalana Occidente es un título olvidado por el que apenas pregunta nadie. Dicho esto, lo que le pasa a este título es que se está desplazando a la baja dentro de un impecable canal desde aproximadamente un año. Los mínimos de octubre coinciden con la base de este y desde entonces está rebotando con fuerza, con objetivo en la parte superior del canal bajista, ahora en los aproximadamente 33,40 euros. Y ahí, en teoría, podría agotarse de nuevo el rebote. Pero lo cierto es que hasta que el título no salte con holgura y en velas semanales por encima del canal bajista todo seguirá exactamente igual. Un saludo.

Buenos días y muchas gracias por tus consejos. Acabo de hacer varias aportaciones en un plan de pensiones que invierte principalmente en el Ibex, aunque puedo moverlo entre otros índices europeos cuando quiera, incluido Estados Unidos. Ahora mismo está todo en el Ibex, pero me gustaría saber si cree conveniente que invierta también en EEUU, ya que le he escuchado en la radio decir muchas veces que Wall Street mucho mejor que Europa. Le quedaría muy agradecido si pudiera responderme. Saludos.

Apreciado lector, buenas tardes. Así es, Wall Street lo viene haciendo mil veces mejor que Europa en la última década. Y prueba de ello, los nuevos máximos históricos que este lunes alcanzaban el Nasdaq 100 y el S&P 500. Simplemente le indico el gráfico semanal del S&P 500 desde 2011 para que observe lo impecable de la tendencia alcista y lo bien que está actuando la MM200 semanal como soporte de medio-largo plazo. Y ahora, de nuevo, nos está dando señales de fortaleza por cuanto, por definición, cuando los máximos históricos se superan, tenemos nuevas señales de fortaleza. Aunque es cierto que el Dow Jones no ha confirmado el movimiento (todavía). Pero si su pregunta es si debe invertir en Estados Unidos, mi respuesta es que sí. A día de hoy Wall Street nos ha demostrado que, con sus correcciones/grandes sustos puntuales, sigue siendo alcista y se recupera mucho más rápido que las bolsas europeas. Además, no olvide nunca que la diversificación siempre es buena.

Gráfico semanal desde mediados de 2012

En cuanto al Ibex 35, lo cierto es que la semana pasada este fue capaz de cerrar el hueco bajista semanal de los 9.410 puntos, que tanto tiempo le ha costado cerrar desde principios de mayo. Y ahí tenemos una señal de fortaleza, lo que no quita para que en el corto plazo el precio pueda poner rumbo, incluso, hacia la zona de soporte que tenemos en el entorno de los 9.100 puntos, por donde pasa la base del canal alcista de corto plazo. Y por arriba, tenemos la resistencia de los 9.588 puntos (los máximos anuales). Por lo que se puede decir que, en teoría, por encima de los 9.600 puntos tendremos una importante señal de fortaleza en términos de medio plazo. Por lo general, las bolsas europeas están mejorando mucho su aspecto técnico e, incluso, se están superando importantes resistencias en índices como el Euro Stoxx y el STOXX Europe 600. Lo que deja las puertas abiertas a un buen comportamiento de las mismas en términos de medio plazo. Y Wall Street no va a ser menos, pues es el Rey, es quien tiene siempre la última palabra. Muchas gracias a usted, un saludo.

Hola, buenos días. ¿Cree que alguna vez recuperará OHL todo lo perdido en los últimos años? Actualmente no tengo acciones de esta compañía, pero estaba pensando abrir una pequeña posición (no más de un 10% del total de la inversión) con vistas al largo plazo. ¿Qué le parece la idea? Gracias por sus consejos. Un saludo.

Estimado inversor, buenas tardes. OHL es un título claramente bajista y ya solo por eso debería olvidarnos de invertir en él, pues como me gusta recordar al mercado se va a comprar fortaleza, no debilidad. Y esto no significa que no pueda rebotar con fuerza en algunos momentos de mercado. De hecho, este podría poner rumbo a la parte superior del canal bajista de largo plazo, ahora en los 2,40 euros, y seguiría siendo bajista. En el más corto plazo, además, el precio se encuentra encajado dentro de otro canal bajista desde marzo, con soporte en la base de este (0,83-0,84) y resistencia en la parte alta del mismo (1,20). Si tuviera que intentarlo para ‘trading’ solo me lo plantearía en la base de este canal, pero no antes. Y sabiendo, además, que estamos hablando de un título claramente bajista en términos de medio y largo plazo. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Estoy pillado en Gestamp desde su salida a bolsa y como puede ver le pierdo bastante. ¿Merece la pena mantenerlas o mejor las vendo y a otra cosa, como vd. suele decir? Gracias por esta sección que nunca me pierdo. F.SF.

Apreciado lector, buenas tardes. Gestamp es un título por el que nos preguntan bastante y lo cierto es que sigue siendo bajista. Pero quiero agarrarme al hecho de que le tenemos en la base del canal bajista, además de las divergencias alcistas semanales, para creer que se está preparando para un rebote de cierta intensidad, siempre que respete los mínimos históricos claro está (3,79). Y objetivo de subida hacia la parte alta del canal bajista, ahora en los aproximadamente cinco euros. Muchas gracias a usted caballero, un saludo.

