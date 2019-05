Consultorio de análisis técnico: Santander, MásMóvil, Naturgy, Solaria, Bankia y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

Bolsamania | 31 may, 2019 12:41 - Actualizado: 14:05

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Alphabet, Amazon, MásMóvil, Naturgy, Solaria, Santander, Bankia y Reckitt Benckiser Group.

Buenos días y gracias por sus apreciados consejos de inversión. Me gustaría que analizase las acciones de Alphabet y de Amazon, para una posible entrada. Soportes y resistencias. ¿Recomendaría entrar en alguna de ellas? Gracias, un saludo. A.MM.

Estimado lector, buenas tardes. Alphabet (Google) es un título claramente alcista en términos de medio y de largo plazo, aunque desde principios de 2018 le tenemos desplegando un amplio lateral, con soporte en las inmediaciones de los 980-1.000 dólares y resistencia en los 1.300 dólares como números redondos. Por lo tanto, si tuviera que intentarlo por el lado largo o alcista en este título, lo haría colocándome ala compra en la zona de soporte, en el entorno de los 980-1.000 dólares, con objetivo en la parte alta del amplio lateral, en las inmediaciones de los 1.300 dólares.

Pero no me subiría ahora al carro de las compras en este momento por cuanto tenemos el título en zona de nadie, lejos de soportes y de resistencias importantes y así no se entra en el mercado.

Gráfico semanal de Google desde enero de 2016

En cuanto a Amazon, tres cuartas partes de lo mismo que hemos comentado con Alphabet. Es claramente alcista, lo que no quita para que desde 2018 le tenemos desplegando un amplio movimiento lateral. Si tuviera que entrar en el título intentaría hacerlo en el entorno de los 1.300 dólares, coincidiendo con la base del lateral, así como con la directriz alcista de largo plazo. Pero hacerlo ahora no tiene mucho sentido. Por lo tanto y resumiendo, preferiría permanecer al margen. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Amazon desde 2008

Buenas tardes, una vez más darle en primer lugar las gracias por sus acertados análisis. Quisiera preguntarle cómo ve el valor de las acciones de MásMóvil, después de la ampliación de capital que realizó. ¿Cree que todavía tiene fuerza para continuar escalando hacia los 23,60 euros en las semanas siguientes? Aprovechar la ocasión para preguntarle también por el potencial de Naturgy. ¿Hasta dónde cree que puede llegar en las próximas semanas? Muchas gracias. Un saludo. A.PS.

Apreciado inversor, buenas tardes. MásMóvil continúa desplegando un amplio movimiento lateral que poco a poco se está estrechando. Con una importante zona de soporte en la zona de los 17 euros y resistencia en la directriz bajista (con tres puntos de tangencia) que pasa en el momento actual por los aprox. 21,70 euros. Lo cierto es que en la medida en que no salte con holgura por encima de la directriz bajista, el precio continuará desplazándose lateralmente. Poco más se puede decir en este momento acerca del título.

Gráfico diario de MásMóvil desde octubre de 2017

Acerca de Naturgy le tenemos en este momento en zona de soporte, los anteriores máximos en los 25,60 euros. La tendencia alcista es impecable, de manual, y desde principios de enero le tenemos encajado dentro de un impecable canal alcista. Ahora bien, si tuviera que intentarlo por el lado alcista lo haría en los niveles de precio más cercanos posibles a la base del canal, por definición soporte, ahora en los 24,30 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Naturgy desde verano de 2017

Buenos días, José María. ¿Qué le falta a Solaria para terminar de romper hacia arriba? A.C.

Estimado lector, buenas tardes. Pues a Solaria le falta, sobre todo, dejar de construir máximos decrecientes. Desde los máximos del pasado verano el título presenta impecables máximos decrecientes. El último, en los 5,42 euros. Solo por encima del último máximo decrecientes nos plantearemos la posibilidad de que algo pueda estar empezando a cambiar en la cotizada. Importante también lo impecable de la directriz alcista en la que se está apoyando el precio desde verano de 2016 y que en el momento actual pasa por la zona de los 3,65 euros. Un saludo.

Gráfico semanal de Solaria desde octubre de 2015

Buenos días ¿cree usted que con todos los problemas que tiene la banca alcanzará algún día el Banco Santander los 6 euros? Saludos. J.M.

Estimado inversor, buenas tardes. La banca sigue muy tocada, pero se trata de un movimiento sectorial, un movimiento en bloque. No es algo particular de nuestro mercado. De hecho, las últimas caídas están acercando de nuevo al índice bancario europeo a los importantes soportes que presenta en los mínimos de diciembre. Desde los máximos de abril el índice bancario europeo, el Euro Stoxx Banks, acumula una caída del 17% y cotiza ya muy cerca de la zona de soporte que presenta en los mínimos de diciembre: los 84 puntos. Y mucho cuidado con perforarlo porque por debajo ya no hay nada hasta los mínimos del Brexit, en los 77 puntos. Dicho esto, la entidad cántabra se encuentra algo más fuerte que la media del sector, pero este viernes se está llevando por delante el importante soporte de los 4-4,05 euros. Por debajo, el siguiente soporte lo encontramos en los 3,9 y los 3,7 euros (los mínimos de diciembre). De cerrar así, como parece, tendremos una nueva y preocupante señal de debilidad en la entidad cántabra.

Gráfico diario de Santander desde julio

¿Qué si puede Santander recuperar los seis euros? Pues dependerá como siempre de lo que hagan las bolsas y sobre todo el sector de los bancos europeos en el medio y largo plazo. A día de hoy, no tenemos señales de fortaleza en este sector, más bien todo lo contrario. Por poder claro que puede. Pero la pregunta del millón de dólares es ¿cuándo? ¿En seis meses, tres años o en cinco? ¿Y desde dónde? ¿Desde los cuatro euros o desde los tres? No tiene sentido plantearse ahora este tipo de preguntas, sobre todo porque el sector de los bancos está muy tocado, muy débil. Un saludo.

Buenos días. Quería preguntarle sobre Bankia. Parece que se empezaba a recuperar tiempo atrás, pero se ha dado la vuelta con facilidad. ¿Qué opinión le merece este valor? Gracias. Un saludo. E.P.

Apreciado lector, buenas tardes. Bankia presenta impecables máximos y mínimos decrecientes desde enero de 2018. Y así no se sube. Obsérvese también lo impecable del soporte decreciente que une todos y cada uno de los mínimos de reacción. Digamos que para poder decir que, quizá, algo está cambiando en el título, qué menos que empezar a construir un primer máximo creciente.

O lo que es lo mismo, debe dejar atrás la resistencia de los 2,524 euros. Y mientras tanto no tenemos nada, impecables máximos y mínimos decrecientes. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Bankia desde abril de 2016

D. José María, me gustaría saber su opinión sobre Reckitt Benckiser, empresa que me interesa por pertenecer a un sector defensivo (consumo no cíclico), apropiado para estos tiempos. Un saludo y gracias por su labor. J.S.

Estimado inversor, buenas tardes. Reckitt Benckiser es un título claramente alcista en términos de largo plazo. Aunque en el corto, le tenemos en fase de reacción (máximos decrecientes y mínimos crecientes). En teoría, el precio parece estar dando forma a un triángulo de continuidad de tendencia. No es un título que me disguste, al menos en la medida en que no cierre por debajo del soporte de los 5.559 peniques. Por arriba, la zona de control más importante, además de la parte alta del triángulo, está en la resistencia de los 7.174 peniques. Por encima de este último nivel, lo cierto es que tendría el camino despejado hasta los máximos históricos (8.108). Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Reckitt Benckiser desde 2013

