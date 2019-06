Consultorio de análisis técnico: Ence, MásMóvil, Grifols, IAG, Tubacex y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza ACS, IAG, Crédit Agricole, Ence, Tubacex, Grifols, MásMóvil y Audax Renovables.

Buenos días, José María y muchísimas gracias por sus comentarios, que nos ayudan a interpretar el mercado. Quería preguntarle por ACS, compradas a 33 euros. Si hubiera oportunidad también, me gustaría que me diera su punto de vista sobre IAG para entrar en el valor. Muchas gracias de nuevo. F.M.

Estimado inversor, buenas tardes. ACS continúa siendo de los títulos más alcistas de nuestro mercado a pesar de las caídas de las últimas semanas. Al fin y al cabo, cuando el mercado cae en bloque el 90% de sus componentes le siguen. Y a pesar de las últimas caídas seguimos teniendo impecables mínimos y máximos crecientes de medio y largo plazo en el título. Es más, se observa una directriz alcista semanal de largo plazo que une todos y cada uno de los sucesivos mínimos crecientes desde 2012 hasta el día de hoy.

Luego, en teoría, en este momento no tenemos mayor deterioro técnico del título más allá de las cesiones de las últimas semanas, lo que encaja a las mil maravillas dentro de lo que es una fase correctiva (o fase de reacción) proporcional al impulso alcista previo: el que llevó a la cotización desde los 31 hasta los 41 euros.

Gráfico semanal de ACS desde mediados de 2012

De la aerolínea IAG no podemos decir lo mismo, a pesar de que no descarto rebotes importantes en el corto plazo o fases de reacción. La caída le está llevando claramente por debajo de lo que se podría considerar una caída/ajuste proporcional: el 61,8% de Fibonacci, en los 5,25 euros. Luego, a falta de figuras de vuelta que no tenemos, solo cabe seguir apostando por la debilidad de la compañía. Y más con la espada de Damocles del Brexit encima, que cada vez más parece que puede terminar convirtiéndose en un Brexit duro (o sin acuerdo). Nos sentimos más cómodos, al margen. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de IAG desde verano de 2015

Muchas gracias por su estupenda labor de orientación al pequeño inversor. Mi consulta es sobre Crédit Agricole de la bolsa de París, dado que parece últimamente empieza a flojear. ¿Cómo ve este valor? ¿Merece la pena mantenerlo en cartera o mejor venderlo en previsión de mayores pérdidas? JT.ZI.

Estimado inversor, buenas tardes. El sector bancario europeo está muy tocado. Y por ende prácticamente el 100% de los títulos del sector y Crédit Agricole no iba a ser menos. Es cierto que en el corto plazo no descartamos un rebote que de alguna manera rellene, al menos parcialmente, el último de los huecos bajistas (10,67). Pero el hecho de que la caída le haya llevado por debajo del 61,8% de ajuste nos lleva a pensar que la debilidad es muy importante, lo que deja la puerta abierta a la posibilidad de restar el impulso en su totalidad, o lo que es lo mismo de buscar los mínimos de diciembre. El índice bancario europeo, el EURO STOXX Banks, cotiza muy cerca ya de los mínimos de diciembre (84) y si se perforara este soporte no descartamos ver, incluso, los mínimos del Brexit, en los 77,30 puntos. El sector bancario sigue muy débil y hasta que este no despierte no lo hará ningún banco. Recuerde siempre que quien manda es el sector. Salvo excepciones (como por ejemplo Deutsche Bank), todos suben/bajan en bloque. Un saludo.

Gráfico diario de Crédit Agricole desde abril de 2018

Buenos días. Estoy pillado con Ence a 6 euros. Visto lo visto no tiene pinta más que de bajar y bajar. Mi pregunta es obvia. ¿Salir ahora, soportando pérdidas importantes o aguantar hasta que baje a 3 euros y volver a comprar? Un saludo y gracias por su paciencia. E.B.

Apreciado inversor, buenas tardes. Pues es que nadie le puede asegurar que se vaya a ir a tres euros sí o sí. Además, vendiendo ahora, tan tarde, corre el riesgo de que llegue un importante rebote y se salga cerca de los mínimos de la caída. Este título, Ence, lo analizamos prácticamente todas las semanas y la última gran señal de venta la dio con la perforación de los 5,05 euros (los mínimos de diciembre). Fue ahí cuando advertimos de una gran formación bajista en ‘cabeza y hombros’ en el título. Y desde entonces ha llovido mucho en el título. Ahora tendría más sentido el plantearse un rebote (fase de reacción) hacia la nueva zona de resistencia, antes soporte, de los 4,60 euros. Gracias a usted, un saludo.

Y si miramos el gráfico diario de la papelera, podemos comprobar cómo (en teoría) se darían las condiciones para experimentar algún que otro rebote intenso, ya que le tenemos en la base de lo que puede ser un canal bajista, por definición soporte.

Gráfico diario de Ence desde septiembre

Buenos días, José María. En primer lugar, muchas gracias por sus análisis de los que soy un asiduo lector. Me gustaría que analizara Tubacex y Grifols, valores en los que estoy sopesando posicionarme. Gracias de antemano y un saludo. F.GG.

Estimado lector, buenas tardes. Tubacex está en fase de reacción como todo el mercado. Este presenta además un impecable canal bajista desde medio plazo: desde hace dos años. Y nos ha dibujado un importante soporte en el nivel de los 2,40 euros. O lo que es lo mismo, toda posibilidad de rebote o de cambio de tendencia pasa por respetar sí o sí este soporte. Y como zona de control por arriba (resistencia) tenemos los 3,13 euros. Por encima de este último nivel tendremos, en principio, figura de vuelta al alza. Pero no antes. Al menos las zonas de control por abajo y por arriba parecen claras en este título, que no es poco.

Gráfico semanal de Tubacex desde 2012

En cuanto a Grifols, es un título que está dentro de un impecable triángulo (máximos decrecientes y mínimos crecientes), dentro a su vez de un canal alcista de largo plazo. Es más, en teoría, todo acercamiento a la base del triángulo (ahora en los aprox. 22 euros) se debería interpretar como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras. Qué duda cabe que se trata de un título interesante que no podemos perder de vista. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Grifols desde mediados de 2013

Buenos días, me gustaría conocer ¿qué objetivos en el medio plazo pueden esperarse alcanzar en Másmóvil. ¿Mantendrá este sesgo alcista mucho tiempo? ¿Qué puede esperarse? Muchas gracias por sus interesantes análisis. Un saludo. A.PS.

Apreciado inversor, buenas tardes. MásMóvil se está desplazando lateralmente desde que marcara máximos a principios de 2018. Lateral que, poco a poco, se está estrechando. Ahora bien, en la medida en que no sea capaz de dejar atrás la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde marzo de 2018 (con tres puntos de tangencia), no tendremos ninguna señal real, cualitativa, de que por fin algo está empezando a cambiar en el título. Muchas gracias a usted caballero, un saludo.

Gráfico diario de MásMóvil desde octubre de 2017

Buenas tardes. ¿Es Audax Renovables una buena opción de compra a corto plazo? ¿A qué precio de entrada? ¿’Stop loss’? Gracias y un saludo. L.R.

Estimado lector, buenas tardes. Este título, Audax, lo estamos analizando en numerosas ocasiones en las últimas semanas. Y todo sigue igual. Le tenemos en fase de reacción, ajustando las fortísimas subidas de principios de 2018. El aspecto no es malo, pero eso no quita para que la amplitud del movimiento lateral sea excesivo, lo que dificulta casi cualquier tipo de estrategia de corto plazo. Y me explico, el título podría caer hacia la zona de los 1,30 euros y que todo siguiera más o menos igual. Sin un deterioro importantes del gráfico. En el muy corto plazo presenta un importante soporte en el hueco alcista semanal de los 1,80 euros y como resistencia tenemos los 2,6 euros, por donde pasaría la directriz bajista de los últimos meses. Y todo lo que suceda dentro de este rango de precios carecería de implicaciones de ningún tipo.

No es un título fácil de analizar, para nada. Pero es cierto que los bandazos al alza y a la baja de meses atrás encajan dentro de los parámetros normales y se corresponden con un ajuste del 'rally' que le llevó desde los 0,4 hasta los 3,3 euros en pocos meses. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Audax Renovables desde 2011

