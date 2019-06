El futuro del bitcoin y su 'affaire' con los huecos alcistas

El rey de las criptodivisas ha encontrado soporte en el último de los huecos alcistas (del futuro)

El futuro del bitcoin está siendo mucho más fiable que el gráfico del contado. Este último cotiza las 24/7. En las últimas semanas las correcciones han encontrado suelo, al centavo, en los 'gaps' alcistas del futuro.

Como saben, el bitcoin cotiza las 24/7. No así el futuro, que no cotiza el fin de semana y de ahí los 'gaps' que en ocasiones deja. Huecos que terminan siendo rellenados en las sesiones posteriores, al centavo. Por tanto, en mi opinión, el gráfico que manda es el del futuro. De hecho, en el gráfico diario del futuro del bitcoin podemos comprobar cómo los últimos dos huecos alcistas que presentaba la criptodivisa han funcionado con precisión máxima como soporte: el de los 2.290 dólares y el de los 8.140. De lo que se deduce que, en la medida en que este último hueco no se cierre (o lo que es lo mismo se anule) no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de los precios.

Por lo tanto, puede que simplemente estemos asistiendo a una pequeña corrección/consolidación lateral ante de intentar alcanzar cotas más altas, como la que presenta en los 10.000 dólares. Más como una resistencia psicológica que real.