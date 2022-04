A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Endesa, Indra, Acciona, Sabadell, Netflix,Tubacex, Rovi y Apple.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Mónica B. Buenos días, tengo en cartera Acciona y Banco Sabadell desde comienzos de año. ¿ Las mantengo o las vendo? Muchas gracias por sus consejos.

Buenos días Mónica. Ambos valores ofrecen unas buenas perspectivas técnicas. Acciona ha experimentado un comportamiento espectacular desde los mínimos de febrero. Desde entonces la compañía se ha revalorizado un 50% lo que le ha permitido superar los máximos históricos. Los altos niveles de sobrecompra que podemos ver en su serie diaria de precios nos hacen pensar en una sana toma de beneficios que se podría traducir en la formación de un 'throw back' al nivel de los 172 euros, primer nivel de soporte. Si no le importa vender por temas fiscales yo haría caja a estos precios y volvería a comprar en una corrección, aunque si su estrategia es el largo plazo yo las mantendría sin problema alguno.

El Banco Sabadell se encuentra perforando este jueves la resistencia de los 0,7868 euros. Con esto, el banco pone fin al movimiento de consolidación de las últimas sesiones y parece muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 0,9144 euros, máximos anuales. Es un valor para mantener o incluso para comprar a los precios actuales.

Enrique P. Buenos días Sr. Nuez. Mi pregunta es sobre Netflix, que ha caído de manera espectacular y me preguntaba si es buen momento para posicionarse. Por otro lado, ¿hay algún valor norteamericano que le guste a los precios actuales?

Buenos días Enrique. En efecto Netflix se desplomó a cierre del miércoles un 35,12% tras perder suscriptores por primera vez en una década. La compañía ha pulverizado el soporte de los 329,82 dólares y el de los 240,10 dólares. Su aspecto técnico es muy complicado y aunque podría experimentar un rebote en el corto plazo, yo no me interesaría por el valor hasta que no consiga realizar una figura para un rebote. Para las próximas semanas no descartamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 130 dólares.

Apple es un valor que me gusta desde hace tiempo. Hace unas sesiones que veíamos que conseguía sujetarse en la media de 200 sesiones y, tras un ataque fallido a los máximos anuales, parece que podríamos volver a ver la vuelta de las compras. Yo entraría en la compañía por estos precios y situaría un 'stop loss' en los 150 dólares. El objetivo de subida lo podríamos situar tranquilamente en los 190 dólares.

Ramón C. Desde hace tiempo que vengo siguiendo Tubacex y Laboratorios Rovi ¿Cuándo podría ser un buen momento pare posicionarse en ambas?

Buenos días Ramón. Laboratorios Rovi es un valor que me gusta mucho a pesar de las caídas de las últimas sesiones. Por el momento, la farmacéutica ha conseguido sujetarse en la media de 200 sesiones, lo que le permite ofrecer una fuerte tendencia en el largo plazo. No obstante, para posicionarme en el valor esperaría a un cierre por encima de los 70,80 euros, máximos de este mes. Si al final consigue definirse al alza podría subir hasta el nivel de los 80 euros.

Tubacex acumula varias semanas de movimiento lateral tras acercarse a los máximos del pasado año que presenta en los 2,02 euros. Su tendencia de fondo es alcista y me parecería buena idea la toma de posiciones en cuanto consiga cerrar una sesión por encima de la resistencia de los 1,95 euros. A medio y largo plazo sus perspectivas técnicas son buenas y no descarto que pueda subir hasta el nivel de los 2,50 euros este mismo año.

Miguel Ángel M. Mi pregunta es sobre Endesa e Indra. ¿Qué valor está más interesante por técnico? Gracias por sus certeros comentarios.

Saludos cordiales Miguel Ángel. Endesa ha mejorado notablemente su aspecto técnico en las últimas jornadas tras conseguir subirse por encima de la media de 200 sesiones. La eléctrica podría estar apoyándose en la media de 200 sesiones y parece muy probable que podamos ver un ataque a la resistencia de los 20,36 euros. Si consigue superar estos precios podríamos estar ante un futuro prometedor, que podría llevar a la compañía hasta el nivel de los 22 euros.

Indra se ha venido movimiento fuertemente en las últimas semanas tanto al alza como a la baja. Aunque lucha por mantenerse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, parece que podría extender el movimiento lateral en las próximas semanas. A día de hoy yo no me interesaría por la compañía. Sólo con la superación de los 11,10 euros me plantearía entrar en el valor. Si me da a elegir entre las dos, me inclino por Endesa en cuanto consiga cerrar por encima de la resistencia de los 20,36 euros.

Deja que te aconsejemos en tus inversiones. Prueba Trader Watch gratuitamente 15 días. En el último año acumulamos una revalorización del 140,81%.

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Vortex Solutions no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente de que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.