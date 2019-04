Consultorio de análisis técnico: Ibex, PharmaMar, Bankia, Quabit, Dax y tres valores más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes subyacentes

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Acciona, PharmaMar, Quabit, ING, Bankia, Almirall, Ibex 35 y Dax 30.

Estimado D. José María, ¿podría analizar para las próximas semanas Acciona? ¿Qué objetivo de ganancia se le podría aplicar según el análisis técnico? ¿Puede indicarme soportes y resistencias? Gracias. JJ.MC.

Apreciado inversor, buenas tardes. Nunca es fácil analizar un título que, como el caso de Acciona, ha subido con mucha fuerza en pocos meses. La tendencia es claramente alcista como se puede observar en el gráfico diario adjunto. El título superó a comienzos de marzo la parte alta del canal alcista, acelerando así su tendencia alcista. Las caídas de los últimos días encajan perfectamente dentro de lo que es una fase de ajuste o fase de reacción de las importantes subidas previas, sin más. Acción-fase de reacción. No se puede descartar, incluso, que a lo largo de las próximas semanas intente apoyarse de nuevo en la parte superior del canal alcista, antes resistencia y ahora soporte. Pero si lo hiciera, en teoría estaríamos ante otra clara oportunidad para subirse al tren de las compras. A día de hoy todo sigue siendo un claro mantener, no se ha perforado soporte alguno a pesar del vertical rally de los últimos meses. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Acciona desde verano de 2017

Buenos días. Tengo PharmaMar compradas a 1,37 euros, ¿cuál es su recomendación para el más inmediato futuro? También tengo Quabit a 1,57 euros de media. Muchas gracias por su atención. F.L.

Estimado lector, buenas tardes. De PharmaMar hemos dicho recientemente que era un título que nos gustaba, pero lo hemos comentado solo cuando el precio ha saltado por encima de la resistencia que presentaba en la directriz bajista que unía los sucesivos máximos decrecientes desde marzo de 2018. Lo cierto es que, correcciones puntuales aparte, todo apunta a que el título se dirija hacia la fortísima resistencia que presenta en el imponente hueco bajista de principios de 2018, en las inmediaciones de los 2,60 euros. La experiencia me ha demostrado en numerosas ocasiones que este tipo de huecos se rellenan casi en su totalidad, pero casi nunca se cierra, al menos en lo que al primer intento se refiere. Pero hacía ahí parece querer dirigirse.

Gráfico diario de PharmaMar desde octubre de 2017

De Quabit, que lo analizamos la semana pasada, no hay mucho que decir. Es un título en ‘caída libre’ relativa. Lo único a lo que agarrarse es a la posibilidad de que esté tratando de construir un suelo en la zona de los 1,10-1,13 euros. Al menos podemos decir que el título ha conseguido reaccionar, 'in extremis', desde los mínimos históricos que marcó en 2016 en los 1,138 euros. En realidad, toda posibilidad de recuperación pasa porque se respete la zona desde la que está tratando de rebotar. Y como resistencia más importante en este momento tenemos los aprox. 1,70 euros, por donde pasa la directriz bajista que une los sucesivos máximos decrecientes desde febrero de 2017. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Quabit desde verano de 2015

Buenos días D. José María, ¿puede, si es tan amable, analizarme estos valores: ING, donde estoy invertido a un precio medio de 11 euros, Bankia a una media de 3,34 euros y Laboratorios Almirall a una media de 13,5 euros? Muchas gracias y un saludo. A.PR.

Apreciado inversor, buenas tardes. ING cotiza tras las últimas caídas en zona de soporte, en lo que a priori encaja a la perfección dentro del típico ‘throw back’ al nuevo soporte, antes resistencia, de los 11,15 euros. Y como resistencia de muy corto plazo tenemos el hueco bajista de la semana pasada en los 11,74 euros. Lo interesante del momento actual a pesar de las últimas correcciones, es que al menos podemos decir que este presenta mínimos y máximos crecientes desde finales de diciembre. Lo más probable es que se desplace lateralmente durante varias semanas/meses antes de tratar de reestructurarse de nuevo al alza. Por encima de la resistencia de los 12,14 euros confirmaría el inicio de un nuevo tramo alcista.

Gráfico diario de ING desde finales de 2017

Bankia sigue siendo un título claramente bajista, pues los máximos y mínimos decrecientes lo son. Este presenta un impecable soporte decreciente desde principios de 2018 hasta hoy. Y pasa en este momento por los aproximadamente dos euros. Digamos que, en la medida en que el precio no salte por encima de la resistencia de los 2,60 euros, no tendremos la más mínima señal de fortaleza real en el título más allá de los típicos rebotes puntuales.

Gráfico semanal de Bankia desde octubre de 2015

Por último, Almirall está desplazándose dentro de un amplio lateral a lo largo de 2018. En el muy corto plazo se encuentra encajado dentro de un estrecho rango de precios, con soporte en los 14 euros y resistencia en los 14,60 euros. Y en la medida en que nos salga de ahí no tendremos pista alguna acerca del siguiente movimiento de corto plazo. Pero mucho cuidado con perforar los 14 euros porque es probable que le llevara de forma relativamente rápida hacia el soporte que presenta en los mínimos de diciembre: los 12,88 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Almirall desde mayo de 2018

Buenos días Sr. Rodríguez y mil gracias por esta sección que trato de no perderme nunca. ¿Podría decirme qué aspecto técnico tiene el Ibex y el Dax? Estoy pensando invertir en fondos de inversión europeos, en detrimento de Estados Unidos. ¿Qué opina? Muchas gracias. I.H.

Estimado lector, buenas tardes. El Ibex 35 lo hemos analizado esta mañana (puede leerlo aquí). Su aspecto sigue siendo bueno a pesar de las caídas con las que hemos comenzado la semana. Aunque da la sensación, a la vista de los osciladores de momento, de que todavía tiene margen de caída en el muy corto plazo. Se puede decir que el soporte más claro en este momento lo encontramos en la base del canal alcista por el que se viene desplazando el precio desde enero, cuya base pasa en el momento actual por los aprox. 9.300-9.320 puntos. Y como resistencia tenemos los máximos anuales en los 9.588 puntos y la parte superior del canal. La perforación de la base del canal le llevaría con mucha probabilidad hacia la zona de los 9.200 puntos, por donde pasa la MM200 diaria.

Gráfico diario del Ibex 35 desde octubre de 2018

En cuanto al Dax 30, y al igual que el resto de índices europeos, presenta una impecable tendencia alcista desde los mínimos de diciembre. Desde entonces, el índice se ha revalorizado un 20%. No hay mucho más que decir por cuanto los mínimos y máximos crecientes de los últimos meses son impecables y así no se cae. Lo que no quita para dejar la puerta abierta hacia una corrección (o fase de reacción) de parte de las alzas últimas, que le dirija a niveles de soporte cercanos a los 11.700-11.750 puntos, que es donde tenemos la primera zona de soporte a tener en cuenta, coincidiendo con el hueco alcista de la sesión del tres de abril. En general todo sigue siendo un claro mantener. De manera que, en la medida en que no tengamos un cierre semanal que cierre por debajo del mínimo de la vela semanal previa, aquí no ha pasado nada.

Gráfico diario del Dax 30 (contado)

