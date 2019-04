El bitcoin parece estar dando forma a una figura de continuidad alcista

Poco a poco el volumen está decreciendo, lo que en teoría deja las puertas abiertas a un repentino y brusco movimiento

Todavía no tenemos figura de vuelta como tal, pero sigue llamándome la atención el fortísimo volumen de contratos que se están negociando desde principios de mes.

Todavía es pronto para cantar victoria por cuanto figura de vuelta como tal no tenemos, aunque no siempre la hay. Y por el momento, incluso, todo encajaría dentro de lo que puede ser un simple 'pull back' a la nueva zona de resistencia, antes soporte de los 5.800-6.000 dólares. Dicho esto y en el muy corto plazo se puede decir que el futuro del bitcoin parece estar consolidando las fortísimas subidas previas dentro de un movimiento lateral, que a su vez puede terminar formando parte de una pauta en forma de 'bandera' de continuidad de tendencia: alcista. El hecho de que el precio se esté desplazando lateralmente y el volumen, que sigue siendo muy alto, esté decreciendo, nos está avisando de que más pronto que tarde podemos asistir a un nuevo impulso alcista hacia la zona de resistencia de los 6.000 dólares. En cualquier caso, me sigue llamando mucho la atención (para bien) el fortísimo volumen que se sigue negociando desde principios de abril. Demasiado volumen en mi opinión para tratarse de un simple rebote.