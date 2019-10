Beyond Meat: óptima ecuación rentabilidad-riesgo en la zona de los $100

Desde los máximos de julio el título acumula una caída superior al 50%

Las fortísimas caídas de las últimas semanas han llevado a los títulos de Beyond Meat a niveles de soporte de lo más interesante: el 'gap' alcista de los aprox. 100 dólares.

Dentro de que los títulos de Beyond Meat no tienen mucho historial bursátil, hay que decir que justo en este momento la tenemos a las puertas de una importante zona de soporte, como es el entorno de los 100 dólares. Este nivel de precios no es más que el imponente hueco alcista que dejó el título en la sesión del 7 de junio. Desde ahí el precio no paró de escalar posiciones hasta marcar máximos históricos en los 239,71 dólares. O dicho con otras palabras, si hay un momento para lanzarse a la piscina en esta compañía es ahora, a las puertas del importante soporte que, por definición, le confiere el hueco alcista al que hemos hecho mención. Con 'stop loss', en el propio hueco. El hecho de que el título cotice tan cerca del 'gap' es lo que hace que la ecuación rentabilidad-riesgo sea óptima.