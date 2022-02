Parece que sí, que esta es por fin la buena. El 'metal precioso' está dejando atrás las resistencias que presentaba en los últimos máximos decrecientes: los de noviembre y enero de este año.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 1854 S2 1752 R1 1916 R2 1959 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Tras la reciente superación de los máximos de enero (el último máximo decreciente) ya podemos decir que tenemos mínimos y máximos crecientes en el oro. Se trata de la primera señal de fortaleza real en mucho tiempo. Y lo cierto es que, correcciones aparte (fases de reacción) no descarto en absoluto que este se dirija hacia la importante resistencia que tiene en los máximos históricos que alcanzó en el verano de 2020 en los 2.075 dólares. Y lo cierto es que el entorno actual no puede ser más favorable para el oro: posible conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, las bolsas cayendo, la inflación disparada en niveles históricos. Si así el oro no se anima no lo hará nunca.