Joe Biden ya ha dado el pistoletazo de salida a la negociación con los republicanos sobre su paquete de estímulo de 1,9 millones de dólares. Este lunes ha encabezado la primera gran sesión de conversaciones con sus rivales políticos desde que se convirtió en presidente de EEUU, a la vez que intensificaba sus esfuerzos para dar impulso a su proyecto de ley de alivio de los estragos del Covid19.

Biden se reunió durante dos horas con un grupo de 10 legisladores republicanos, en su mayoría moderados, encabezados por Susan Collins, la senadora de Maine, que propusieron su propia versión de un paquete de ayuda económica por valor de 618.000 millones de dólares.

La oferta republicana está muy por debajo de lo que el gobierno de Biden y muchos demócratas consideran necesario para apuntalar la recuperación económica de Estados Unidos este año, mientras el país sigue sufriendo las consecuencias de la pandemia.

Pero Biden, que se comprometió a buscar el apoyo de los republicanos para su programa a pesar del tóxico clima político, está considerando la propuesta para comprobar la disposición de los miembros de la oposición a participar en sus políticas económicas.

Tras las conversaciones, Collins dijo que ella y sus colegas habían mantenido "una reunión muy productiva y cordial de dos horas con el presidente" y que estaban "muy agradecidos" de que Biden les hubiera dedicado tanto tiempo. Añadió: "Ha sido un muy buen intercambio de opiniones, yo no diría que esta noche nos hemos reunido en un paquete. Nadie esperaba eso en una reunión de dos horas. Pero lo que sí hemos acordado es hacer un seguimiento y seguir hablando".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, sugirió que Biden no estaba cerca de llegar a un acuerdo con el grupo republicano. "Aunque hubo áreas de acuerdo, el presidente también reiteró su opinión de que el Congreso debe responder con valentía y urgencia, y señaló muchas áreas que la propuesta de los senadores republicanos no aborda", dijo. "El presidente también dejó claro que el plan de estímulo fue cuidadosamente diseñado para hacer frente a lo que está en juego en este momento, y cualquier cambio en él no puede dejar a la nación sin sus necesidades urgentes".

Aunque Biden ha prometido hasta ahora buscar rápidamente un paquete económico amplio y bipartidista, puede que pronto tenga que decidir entre la rapidez y el consenso entre los distintos sectores. Sus conversaciones con el grupo republicano corren el riesgo de una reacción de los miembros de su propio partido demócrata, que están presionando al presidente para que siga adelante sin un acuerdo bipartidista que inevitablemente reduciría el tamaño y el impacto del estímulo.

"Creo que la oferta republicana es sincera, pero Biden y los republicanos tienen ideas MUY diferentes sobre cómo abordar esta crisis y los votantes eligieron muy deliberadamente la agenda de Biden", escribió el lunes en un tuit Chris Murphy, senador demócrata por Connecticut.