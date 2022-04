El presidente de EEUU, Joe Biden, ha considerado que las crecientes pruebas de las atrocidades cometidas por los soldados rusos en Ucrania empiezan a parecerle algo peor que crímenes de guerra aislados. Parece un genocidio, se ha exclamado el presidente estadounidense.

"Lo he llamado genocidio porque cada vez está más claro que Putin está tratando de eliminar la idea de poder ser ucraniano", dijo Biden en declaraciones este martes.

"Las pruebas se acumulan. Parece diferente a la semana pasada. Están apareciendo más pruebas, literalmente, de las cosas horribles que los rusos han hecho en Ucrania", agregó. Horas antes, Biden había sorprendido al mundo al calificar por primera vez la guerra de Putin de "genocidio".

Hablando en un evento sobre la inflación en Iowa, Biden dijo a la audiencia: "Su presupuesto familiar, su capacidad para llenar el depósito, nada de eso debería depender de si un dictador declara la guerra y comete un genocidio a medio mundo de distancia".

Un asesor de la Casa Blanca se apresuró a aclarar en televisión que las palabras de Biden no reflejaban un cambio en la política de Estados Unidos hacia Ucrania.

Biden reconoció que la definición legal de "genocidio" era independiente de su impresión sobre lo que está ocurriendo en Ucrania.

No obstante, el presidente no revisó su valoración inicial. "Sólo vamos a aprender más y más sobre la devastación, y dejaremos que los abogados decidan internacionalmente si se califica o no" como un genocidio bajo el derecho internacional. "Pero a mí me parece que sí", dijo Biden.

La declaración suscitó inmediatamente los elogios del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, que tuiteó a Biden momentos después de que hablara en la pista.