“Informes de que las fuerzas rusas pueden haber utilizado agentes químicos en un ataque contra la población de Mariúpol. Estamos trabajando urgentemente con socios para verificar los detalles”, ha escrito Truss en su perfil oficial de Twitter, añadiendo que "cualquier uso de tales armas sería una escalada insensible en este conflicto y haremos que Putin y su régimen rindan cuentas".

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.



Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.